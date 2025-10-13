Перші перемоги Сухої Балки та Авалона, блискучий дебют Журби: найцікавіше про 4 тур Екстра-ліги

З величезним бажанням гравці команд Екстра-ліги повернулися до виконання своїх головних обов’язків – змагатися в офіційних матчах чемпіонату України, після того, як не грали майже місяць. Але це бажання не змогло компенсувати втрату певних ігрових кондицій, і в підсумку четвертий тур став найменш результативним цього сезону. Всього 22 забитих м’ячі (4,4 за гру) різко контрастують з показником в попередньому турі – сім м’ячів за гру, не говорячи вже про середню результативність в турі за номером два – 8,6 м’ячів в одній грі.

Тур розпочався багатообіцяюче. В Дніпрі Сухій Балці вистачило менш як чотири хвилини, щоб забити у ворота Урагану тричі, що і стало запорукою першої в сезоні перемоги команди Сергія Гупаленка. Надалі учасники матчу, який відкривав програму четвертого туру, голами вболівальників особливо не тішили і забили ще один одному по одному м’ячу – 4:1.

Ще менше м’ячів було забито в Рівному. Місцевий Кардинал-Авангард та хмельницький Сокіл підійшли до очного протистояння сусідами по турнірній таблиці з однаковою кількістю очок. Це певною мірою говорило про рівність сил між командами на поточний момент, що і знайшло відображення в перебігу подій на майданчику. Двічі рівняни були попереду, двічі Сокіл відігрувався. Рахунок 2:2 був встановлений на 33-й хвилині, було б цікавим подивитися, як би "кардиналівці" відреагували, якби опинилися командою, що програє, але підопічним Романа Ковальчика не вдалося влаштувати господарям таке випробування.

Кардинал-Авангард – Сокіл

Найрезультативнішою в турі стала гра, яка такою й очікувалася. Шість м’ячів були забиті в Києві в грі ХІТа і Фурнітури, і всі вони в активі столичного клубу. Після гри головний тренер Фурнітури Максим Павленко сказав, що його команда на один-два м’ячі награла, з цим важко не погодитися, коли були такі моменти, що м'яч прокочувався майже по лінії воріт, які захищав Олександр Сухов. Але в тому і різниця між гольовим моментом і самим голом, коли гравець володіє тим рівним майстерності, який дозволяє примусити м'яч перетнути лінію воріт. В грі з ХІТом він у підопічних Павленка не був присутнім, тому і 0:6.

Любарт прибув до Броварів не в оптимальному стані й складі. На травмі основний воротар Станіслав Горнік, відбував одноматчеву дискваліфікацію Олександр Сименко, плюс протягом трьох тижнів лучани працювали без великої групи своїх гравців, залучених до юнацької збірної України. Натомість Авалон запросив до свого складу досвідченого Максима Бессалова, який навів порядок в грі броварчан біля своїх воріт. Це і знайшло відображення в рахунку. Любарт з гри так нічого і не забив, відзначившись лише одним м’ячем з дабл-пенальті. А от надійність захисту дозволила Авалону розкуто зіграти в атаці, що при небездоганній грі 19-річного голкіпера Любарту Ореста Савоніка принесло першу, історичну для клуба з Броварів перемогу в Екстра-лізі 4:1.

Завершився тур матчем, який за своєю афішою тягнув на статус центрального, але статус є статусом, а голів в ньому було всього два. Обидва вони були забиті ще в першому таймі, і якщо м'яч Athletic Futsal став результатом контратаки, то гол у відповідь від Kyiv Futsal це відвертий ляп воротаря гостей. Закономірний підсумок гри 1:1, і це друга в турі нічия.

Kyiv Futsal – Athletic Futsal

Гра туру

Одразу, що здивувало в матчі, який був винесений на неділю, так це склади команд. У киян в заявці не було одразу трьох бразильців – Кайо, Келвіна і Кайке, до того ж, зі стартових хвилин гру розпочав воротар Ілля Бакінський, а не Юрій Савенко, як того можна було очікували. У гостей же поза заявкою залишився Давид Калашник, як і ще один Давид – Мормуль.

Такі втрати провідних виконавців не завадили командам Тараса Шпички та Олександра Кабаненка видати в першому таймі швидкісний футзал з великою кількістю небезпечних моментів. Гострішими були гості, і те, що саме вони відкрили рахунок, було логічним. У "атлетів" активно підключався до атак голкіпер Богдан Мещеряков, що постійно тримало в напрузі киян. Але ближче до завершення першого тайму сталося те, що змусило пригадати вираз "хто нам заважає, той нам і допоможе". Коли Мещеряков вирішив перед своїми воротами обіграти Мар’яна Масевича, той не змарнував свій шанс покарати воротаря за його хибне рішення.

По перерві з’ясувалося, що в планах Тараса Шпички було дати кожному голкіперу зіграти по тайму, і у воротах з’явився Юрій Савенко. Швидкості в грі залишалися на рівні, але йшла вона переважно між штрафними майданчиками. Гольових моментів суперники створили обмаль, а результативними діями взагалі не відмітилися. Все ж таки кадрові втрати знайшли своє відображення на якості гри, і в першу чергу це стосується Kyiv Futsal. Без трьох бразильців це була трохи інша команда, не така гостра і не така ефективна, яку можна було бачити в перших трьох турах.

Розгром туру

Київський ХІТ максимально відповідально підійшов до гри з Фурнітурою, та власне у нього і не було іншого варіанту. У чемпіонів України вже незабаром старт в Лізі чемпіонів, а можливостей, щоб через офіційні матчі підготувати себе до єврокубку, обмаль – всього дві гри і обидві з командами, що тільки пробують себе на найвищому рівні – з Фурнітурою і через тиждень з Tyre Expert. Фурнітура прагнула гідно виглядати на фоні ХІТа, але клас киян зробив своє. Три голи в першому таймі, стільки ж в другому, і на виході перемога з рахунком, притаманним тенісу. 6:0 – це розгром, перемога з великим рахунком в чемпіонаті зафіксована вдруге, і знову це в грі ХІТа, який в другом турі розбив Любарт 6:1.

ХІТ – Фурнітура

Чим менше в чемпіонаті розгромів, тим для нього краще, адже це є показником конкурентності Екстра-ліги, і поки ситуація виглядає непогано – лише два розгроми у двадцяти матчах чотирьох турів.

Гол туру

Попри невисоку результативність в турі, було з чого обрати для визначення "голу туру". Цього разу пальму першості віддаємо голу, який був забитий на 32-й хвилині гри в Броварах між Авалоном і Любартом. Гравець лучан і недавній збірник юнацької збірної України Станіслав Шклярук зробив те, що в футзалі робити категорично заборонено – йти в обіграш, коли ти останній. Це призвело до фатальних наслідків. Арсеній Гурєєв відібрав м'яч, пробіг з ним двадцять метрів, вийшов на побачення з Орестом Савоніком, якого переграв, ефектно підсічкою перекинувши м'яч через воротаря.

"Шклярук довозився", – таку оцінку епізоду дав коментатор гри, але головне все ж таки майстерність Гурєєва, яка дозволила йому скористатися грубою помилкою гравця Любарта.

Гол-курйоз туру

Як відомо, в футзалі зараховується гол, забитий будь-якою частиною тіла, окрім руки. Найбільше це, звісно ж, що ногами, далі йде головою. Курйозний м'яч був забитий в грі в Рівному, де Кардинал-Авангард приймав Сокіл. Хмельничани в другому таймі поступалися 1:2, створилися кілька вбивчих моментів, але відігралися в несподіваний спосіб.

На 33-й хвилині Сокіл заробив аут, Олег Гуцуляк покотив м'яч під удар Вадиму Данилюку, який в першому таймі відзначився чудовим м’ячем, забитим прямим ударом зі штрафного з 14-ти метрів. І в цей раз була десь така відстань до воріт, тому Данилюк знову розрядив свою гармату. На шляху м’яча до воріт несподівано опинився Андрій Хамдамов, який вочевидь намагався зробити все, щоб м'яч не влучив в нього. Зробити це в повному обсязі не вдалося – м'яч влучив в обличчя Хамдамова, рухи якого були спрямовані на те, щоб ухилитися від м’яча. Це і стало ключовим в епізоді – м'яч від обличчя капітана Сокола залетів у ворота.

Відоме прислів’я "коли б не нещастя, не було б і щастя" саме про цей момент. Андрію Хамдамову боляче так прилетіло в обличчя, але без цього голу точно не було.

Дабл-пенальті туру

В українському футзалі щоб два дабл-пенальті пробивалися у ворота господарів, це доволі рідкісне явище, і ключові слова тут "в українському". Тому що таке поняття, як симпатія до господарів, ні-ні та й іноді дає про себе взнаки, і набагато частіше навіть шостий, не говорячи про сьомий фол, фіксується у команди, яка грає в гостях. Рідке виключення з цього правила було зафіксовано в грі між Авалоном і Любартом, в її першому таймі.

Команда з Броварів дуже прагнула своєї першої, історичної перемоги в Екстра-лізі, і зайві емоції призвели до непотрібних фолів, які у Авалона активно були присутніми вже від початку гри. Відповідно, Любарт, який поступався 0:2, вже на 10-й хвилині отримав перший шанс скоротити рахунок. Це був дабл-пенальті у виконанні Богдана Мізюка, але йому не вдалося переграти Дмитра Закратія, який вийшов у ворота Авалона замість Назарія Войтовича саме під цей удар.

Пройшло пару хвилин, як арбітри зафіксували у броварчан сьоме порушення, в Любарті змінили гравця, який мав виконувати удар, і це принесло забитий м’яч, коли Богдан Гладун переграв Закратія, який вдруге вийшов на майданчик "під дабл-пенальті".

Після чотирьох турів Авалон вийшов в лідери серед команд, у ворота яких призначалися 10-метрові – таких випадків було вже три. Але треба віддати належне майстерності Дмитра Закратія, який двічі виправив помилки своїх партнерів по команді. Загалом в Екстра-лізі 10-тиметрові пробивалися вже вісім разів, але реалізовані лише два, що складає відсоток реалізації 25%.

Швидкий гол

Четвертий тур стартував матчем в Дніпрі, і господарі майданчика, гравці Сухої Балки, потішили своїх вболівальників голом, який одразу увірвався в головні претенденти на те, щоб стати найшвидшим голом сезону. Підопічним Сергія Гупаленка знадобилося рівно 15 секунд на те, що Ураган вперше пережив неприємні емоції. Перший удар по м’ячу зробив Іван Ярошенко, і це був початок комбінації, в якій було сім передач з залученням всієї п’ятірки гравців, що були майданчику, а фінальну крапку поставив на 15-й секунді Віктор Ковальов.

Гравці Урагану жодного разу не торкнулися м’яча, гол Ковальова лише другий, забитий на першій хвилині, і в реєстрі "швидких м’ячів" він набагато швидший за гол Сергія Кравчука з Кардинала-Авангард, який він забив в другому турі у ворота тієї ж Сухої Балки на 52-й секунді.

Тренерський дебют туру

Однією з найпомітніших подій літнього міжсезоння стала зміна на тренерському містку київського ХІТа. І насправді, чи часто вам доводилося бачити ситуацію, щоб в команді з ігрових видів спорту змінювався тренер, який приводив свою команду до чемпіонського трофею тричі поспіль. В трансляціях матчів ХІТа в попередньому сезоні можна було спостерігати за ситуацією, коли Сергій Журба брав в руки планшет і щось показував на ньому своїм одноклубникам. І хоча в кулуарах футзальної спільноти гуляли плітки про ймовірну зміну в ХІТі головного тренера, але все одно це стало несподіванкою, коли вона стала фактом.

Користуватися планшетом час від часу це одна справа, а от повноцінно готувати команду до сезону і брати на себе повну відповідальність за результат це зовсім інше. Втім, так склалися обставини, що повноцінний тренерський дебют Сергія Журби відбувся аж в четвертому турі. Попередні три гри своєї команди одному з найпомітніших гравців останніх років, який змінив свій статус в ХІТі, довелося спостерігати з трибуни. Причина – трьохматчева дискваліфікація, яку фейсбук ХІТа назвав "дивакуватою", і вона стала наслідком того, що сталося з Сергієм Журбою в фінальній серії плей-офф сезону-24/25.

Реальний дебют Сергія Журби на посаді головного тренера не очікувався для нього проблемним. При всій повазі до Фурнітури ні в кого сумнів в перемозі чемпіонів України не було, що і підтвердив фінальний результат на табло – 6:0. Такий дебют це, як у відомому прислів’ї, "квіточки", а справжнє випробування на Сергія Журбу очікує наприкінці жовтня, коли ХІТ гратиме в основному раунді Ліги чемпіонів. Досвід в якості гравця на цьому рівні у Журби величезний, як у тренера – нульовий. Як це вплине і чи вплине на виконання того завдання, яке стоїть перед ХІТом в суперництві з чемпіонами Словенії, Північної Македонії та з земляками з Kyiv Futsal – вихід в плей-офф, напевне взнаємо в перший день листопада.

Автогол туру

На 11-й хвилині гри між ХІТом і Фурнітурою звичайнісінький аут перетворився для господарів на черговий забитий м'яч у ворота команди з Коломиї. Андрій Мельник з ауту пробив в напрямку воріт, і м'яч опинився у воротах. Якби так сталося напряму, то такий гол би не зараховувався, потрібен дотик когось з гравців. Так воно і сталося – м'яч залетів до сітки після легкого контакту з гравцем Фурнітури Василем Блащуком.

Він був настільки незначним, що навіть коментатор гри при численних повторах так його і не помітив. Відеоповтори і насправді чіткої ясності в це не внесли, але тут важлива реакція самих гравців Фурнітури, які з фіксацією голу в їхні ворота сперечатися не збиралися.

Втретє суперники ХІТа допомогли йому з голом, і це всього в чотирьох іграх, а загалом цього сезону автоголи арбітри фіксували шість разів.

Вилучення туру

Якщо у випадку з автоголом Блащука з визначенням істини не допомогли численні повтори, то момент, який призвів до вилучення Даніла Сиротенка в грі з Авалоном на 15-й хвилині, взагалі залишився поза кадром, і про причину тієї жовтої картки, яка для гравця Любарта стала другою, на жаль, можна тільки здогадуватися. По картинці маємо, що голкіпер Авалона Назар Войтовича розпочинає атаку, яку перериває чийсь крик і свисток арбітра Ореста Дуцяка.

Далі він рішуче крокує до Сиротенка, який, за словами коментатора гри, "прийняв" Дмитра Стеценка, і показує тому спочатку жовту картку, а потім червону. Перша жовта у Сиротенка була на 11-й хвилині. На жаль, ті кілька камер, які транслювали гру в Броварах, конкретної інформації вболівальникам, що ж там сталося між Сиротенком і Стеценком, так і не надали.

Другий тру поспіль гравець Любарта не дограє гру не через власне бажання, і це дуже дивний факт, якщо пригадати, що минулого сезону гравці команди з Луцька не вилучалися з майданчика жодного разу. Загалом же в Екстра-лізі цього сезону це третя червона картка.

Анатолій Подвойський