Українська арбітриня працюватиме на першому в історії жіночому чемпіонаті світу

Українська арбітриня Марія Мисловська потрапила у список суддів, які обслуговуватимуть перший в історії чемпіонат світу з футзалу серед жінок.

Про це повідомляє Асоціація футзалу України.

Зазначається, що загалом на турнірі працюватиме 26 арбітрів, з них – 8 рефері з Європи.

"Це результат тривалої підготовки та професіоналізму, який відзначили на найвищому рівні. Пишаємося Марією та бажаємо успішно відпрацювати на чемпіонаті світу", – йдеться в повідомленні АФУ.

Зауважимо, що жіночий чемпіонат світу з футзалу триватиме з 21 листопада до 7 грудня 2025 року. Змагання прийматимуть Філіппіни.

Збірна України не братиме участь у ЧС-2025. Нагадаємо, у першому турі кваліфікації Україна програла Франції 1:3, після чого розгромила Північну Ірландію 6:0 та здолала Чехію (4:1).

У підсумку "синьо-жовті" посіли друге місце у своїй групі та не змогли кваліфікуватися на турнір, адже в основну стадію вийшли тільки переможці квартетів. Таким чином на ЧС-2025 змагатиметься Франція.