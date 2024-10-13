Українська арбітриня працюватиме на матчах відбору ЧС-2025 із футзалу

Українська арбітриня Марія Мисловська працюватиме на поєдинках основного раунду відбору ЧС-2025 із футзалу серед жінок.

Про це повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Відзначимо, що матчі відбудуться в Молдові в період із 16 до 19 жовтня.

Окрім збірної господарів, у групі також гратимуть команди Фінляндії, Словенії та Англії.

Раніше цього року Мисловська працювала на поєдинках групового турніру попереднього раунду чоловічої футзальної Ліги чемпіонів, які 24-27 серпня були зіграні у Греції.

Марія Мисловська – єдина арбітриня з України, яка допущена Суддівським комітетом ФІФА до роботи на офіційних поєдинках міжнародного рівня.

Марія раніше сама грала у футзал, вона робила свої перші кроки у суддівстві на матчах чемпіонатів Асоціації футзалу Сумщини.