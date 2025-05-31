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Українці допомогли Лешно вперше в історії здобути бронзу чемпіонату Польщі

Микола Дендак — 31 травня 2025, 00:15
Українці допомогли Лешно вперше в історії здобути бронзу чемпіонату Польщі
Асоціація футзалу України

Польський футзальний клуб "Лешно" вперше в історії здобув бронзові нагороди в чемпіонаті Польщі.

У бронзовій серії, яка тривала до двох перемог, команда здолала минулорічного чемпіона Екстракляси Рекорд із Бельсько-Бяли. Це найвище досягнення в історії Лешно.

Зауважимо, що за цей колектив виступає одразу 4 українці: Артем Рось, Вʼячеслав Кожемяка, Сергій Малишко та Євген Козлов. При цьому Малишко став одним з найкращих бомбардирів, забивши за сезон 15 голів.

Нагадаємо, невдовзі розпочнеться фінальна серія чемпіонату України, в якій змагатимуться столичні Аврора та ХІТ.

У півфіналах ХІТ розгромною перемогою закрив свою серію проти Сокола, а Аврора з рахунком 3:1 у серії розібралася зі SkyUp.

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