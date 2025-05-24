ХІТ розгромом закрив серію проти Сокола та став першим фіналістом Екстра-ліги

Сьогодні, 24 травня, відбувся третій матч півфінальної серії плейоф Екстра-ліги України, в якому зійшлися Сокіл та ХІТ.

Незважаючи на те, що попередні дві зустрічі цих двох команд завершилисся з одним і тим самим результатом (перемога ХІТа), вони вийшли з інтригою.

Проте саме цього фактору не вистачало вирішальному поєдинку, доля якого вирішилася вже за підсумком першої половини гри.

Столичний колектив тричі розписався у воротах суперника, чим заробив собі комфортний гандикап перед останніми 20 хвилинами матчу. І навіть після перерви команда Олега Лук'яненка не зупинилася та збільшила свій відрив.

Фінальна сирена зафіксувала розгромну перемогу ХІТа 4:0, який став першим фіналістом Екстра-ліги.

Екстра-ліга – плейоф

Півфінал, третій матч, 24 травня

Сокіл – ХІТ 0:4 (0:3) – ХІТ виграв серію 3-0

Голи: 0:1 – 12 Сметаненко, 0:2 – 14 Мельник, 0:3 – 16 Сірий, 0:4 – 30 Жук.

У фіналі чинний чемпіон зустрінеться з переможцем пари SkyUp – Аврора. Команди вже провели третій матч серії, яка продовжиться завтра, 25 травня. До того ж, ХІТ гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

А Сокіл у свою чергу також чекатиме на суперника, з яким клуб з Хмельницького змагатиметься за бронзові медалі чемпіонату України.