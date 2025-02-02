Україна – Німеччина: пряма трансляція матчу відбору на Євро-2026 – LIVE
Збірна України проведе поєдинок з національною командою Німеччини в четвертому турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2026 з футзалу.
Зустріч відбудеться у вівторок, 4 лютого. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
Переглянути гру наживо в Україні можна на YouTube-каналі та платформі Setanta Sports.
У першій грі відбіркового етапу збірна України здобула впевнену перемогу над Кіпром, а в другому турі підопічні Олександра Косенка розібралися з Румунією.
Третій поєдинок кваліфікації бронзові призери чемпіонату світу провели також проти Німеччини. Гра завершилася з рахунком 5:3 на користь української національної команди.
Раніше з’явилась інформація, що ключовий гравець збірної не допоможе команді у кваліфікації на Євро-2026. Напередодні він був прооперований.