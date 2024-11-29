Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

МСК Харків прийме Кардинал-Рівне, Енергія завітає в гості до Аврори у 7 турі Екстра-ліги

Руслан Травкін — 29 листопада 2024, 09:22
МСК Харків прийме Кардинал-Рівне, Енергія завітає в гості до Аврори у 7 турі Екстра-ліги
facebook.com/skenergialviv

Сьогодні, 29 листопада, відбудеться два матчі сьомого туру футзальної Екстра-ліги України.

Зокрема, лідер чемпіонату Аврора прийме вдома львівську Енергію. Аврора має 16 очок за 6 матчів, а їхній опонент набрав на 5 балів менше. Кардинал-Рівне завітає в гості до МСК Харків.

Трансляції поєдинків можна переглянути на YouTube-каналі Асоціації футзалу України або в цій новині.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
7 тур, 29 листопада

13:00. МСК Харків – Кардинал-Рівне

15:00 Аврора – Енергія

Читайте також :
Відео Фото "Пограбування" в Івано-Франківську та самба бразильців: найцікавіше про шостий тур Екстра-ліги
LIVE трансляція Екстра-ліга Енергія Кардинал-Рівне футзал Пряма трансляція Аврора МСК Харків

Енергія

Енергія здолала Суху Балку в чемпіонаті України
Енергія у матчі з 16 голами обіграла МСК Харків
ХІТ розгромив Енергію, Сокіл здолав Суху Балку в 4 турі Екстраліги
Енергія у неймовірному дербі перемагає in.IT Львів в Екстралізі
Аврора здолала МСК Харків, SkyUp переміг Кардинал-Рівне у 2 турі Екстраліги

Останні новини