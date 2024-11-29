МСК Харків прийме Кардинал-Рівне, Енергія завітає в гості до Аврори у 7 турі Екстра-ліги

Сьогодні, 29 листопада, відбудеться два матчі сьомого туру футзальної Екстра-ліги України.

Зокрема, лідер чемпіонату Аврора прийме вдома львівську Енергію. Аврора має 16 очок за 6 матчів, а їхній опонент набрав на 5 балів менше. Кардинал-Рівне завітає в гості до МСК Харків.

Трансляції поєдинків можна переглянути на YouTube-каналі Асоціації футзалу України або в цій новині.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

7 тур, 29 листопада

13:00. МСК Харків – Кардинал-Рівне

15:00 Аврора – Енергія