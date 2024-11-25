"Пограбування" в Івано-Франківську та самба бразильців: найцікавіше про шостий тур Екстра-ліги

Верхи проти низів, або навпаки – це вже як кому подобається, але протистояння шести команд з верхньої половини турнірної таблиці проти шістки з нижньої її половини було головною особливістю матчів шостого туру футзальної Екстра-ліги, які відбулися минулими вихідними. Як відомо, до плейоф з 12-ти клубів виходять вісім, і в разі шести перемог команд чільної шістки в середині турнірної таблиці утворювалася б прірва в п’ять очок. А це можливість говорити про те, що шість команд вже близькі до плейоф, а за два вакантних місця будуть змагатися інші шість команд.

Шостий тур мав би показати, наскільки "низи" не готові миритися зі своєю долею, і, як з’ясувалося, окремі команди не бажають бути статистами. У Рівному Кардинал-Рівне після пам’ятної нічиєї з Ураганом (4:4, хоча було 4:1) дуже був близьким до гучної сенсації, коли на останній хвилині вигравав у ХІТа 2:1, але знову змушений був обмежитися нічиєю. Це було не останнім досягненням "низів", у заключній грі туру Athletic Futsal на своєму майданчику виграв у Сокола 3:2, і ця звитяга дніпрян особлива тим, що вона перша й поки що єдина після шести турів, коли команда з нижньої половини турнірної таблиці виграла у суперника з верхньої шістки.

Завдяки нічиїй Кардиналу-Рівне та перемозі Athletic Futsal відстань між шостим та сьомим місцем в турнірній таблиці складає всього два очки, це означає, що попереду чимало боротьби, і той, хто зараз зверху, через два-три тури може опинитися знизу, як і команди знизу можуть просунутися вверх значно вище. Далі до іншого, чим був цікавий шостий тур, до тих фішок, які або були в центрі уваги, або, навпаки, могли пройти повз увагу вболівальників. І для інтриги скажемо, що деякі з них були скандальними.

Гра туру

Кардинал-Рівне – ХІТ

У попередні роки Кардинал-Рівне чимало попсував нерви столичному ХІТу, тому черговий візит чемпіонів України до Рівного очікувався як такий, де можливий непередбачуваний результат. Команда Євгена Ланка після безгольового першого тайму в другій 20-тихвилинці пропустила після симпатичного голу Сергія Журби, але не дозволила собі опустити руки і не тільки відігралася, а і на 37-й хвилині вийшла вперед. Для ХІТа запахло смаженим, гра "5 на 4" кілька хвилин не приносила не тільки голу, а навіть і гольового моменту. Але, як відомо, вода камінь точить, от і наполегливість п’ятірки гравців ХІТа дозволила йому уникнути поразки.

Команда Олега Лук’яненка три очки не втратила, але і нічия – це за тієї гри, яку показував Кардинал-Рівне в попередніх турах, це все ж таки сенсація з прикметником "гучна". Саме сенсацій поки що бракує тихій ході регулярного чемпіонату, одна така ластівка погоди не робить, але будемо сподіватися, що приклад Кардиналу-Рівне надихне інші команди, які не будуть згодними з участю постачальників очок.

Розгроми туру

Поразки з великим рахунком, і це сумно констатувати, стають невід’ємною складовою матчів за участю МСК Харків. Команда Василя Сухомлинова вже встигла записати собі в пасив 2:7 від Сокола та 3:13 від Енергії. Останній жах був з харків’янами в п’ятому турі, але минув тиждень, як у ворота "містян" м’ячі знову сипалися, як з рогу достатку, а командою, яка суттєво збільшила свій гольовий реєстр, став SkyUp Futsal.

Вже після першого тайму гри в Києві, який завершився 4:3, варто було очікувати якогось неординарного рахунку, так воно по перерві і сталося. Помилок в захисті у МСК Харків було удосталь, але "авіатори" обмежились лише п’ятьма забитими м’ячами. Після фінальної сирени вийшло 9:4, для команди Тараса Шпички доволі приємно, а от харків’яни при п’яти своїх поразках були розгромлені втретє. При чому, не можна не помітити, що сипатися вони остаточно починають в других таймах: 2:6 із Соколом, 1:7 з Енергією і 1:5 зі SkyUp Futsal, що свідчить про те, що команда не готова фізично.

SkyUp Futsal – МСК Харків

Якщо МСК Харків є беззаперечним лідером за поразками з великим рахунком, то після шостого туру київська Aurora Team стала єдиною командою, яка двічі перемагала своїх суперників з великим рахунком. Два тижні тому перед командою Євгена Задорожного не встояв Athletic Futsal (3:8), в суботу ж минулого тижня неприємні відчуття пережив луцький Любарт. По грі підопічні Назара Бугайчука на 1:6 точно не заслуговували. Коли позаду в грі були майже півтори тайми, рахунок 1:3 для Любарту ще залишався цілком робочим, але протягом хвилини луцька команда двічі пропустила від Юрія Сагайдачного, що деморалізувало дебютантів Екстра-ліги.

П’ять матчів, які завершилися розгромами, з 35-тизіграних в регулярному чемпіонату складають 14,29 %.

Гол туру

Те, що ХІТ чимало своєї гостроти в атаках створює завдяки підключенням голкіпера Олександра Сухова, в Екстра-лізі давно не новина. Як і те, що після його підключень команда Олега Лук’яненка частенько отримує м’ячі в порожні ворота. Таким голам не вистачить пальців однієї руки, щоб порахувати, скільки їх було в кар’єрі Сухова як в складі ХІТа в Лізі чемпіонів, так і коли він захищав кольори національної збірної України. За авантюрних дій Сухова ще треба вміти ХІТ за них покарати, що в грі в Рівному в блискучому стилі вдалося гравцеві Кардиналу-Рівне Дмитру Скибчику.

На 29-й хвилині Сухов вкотре побіг до чужої половини майданчика, але до неї не добіг і зробив передачу на Олександра Педяша. Саме до нього і мають бути претензії після того, що трапилося далі. Педяш зробив безадресну передачу, і м’яч прилетів точнісінько на ногу Дмитру Скибчику, який правильно оцінив ситуацію і прийняв єдине правильне рішення – бити по порожнім воротам.

Утім, найскладнішим було зробити це по такій траєкторії, щоб воротар ХІТа, який з усіх ніг біг до своїх воріт, до м’яча не дотягнувся. Скибчик свій удар виконав просто ідеально: і за силою, і за траєкторією, і за точністю. Як не намагався Сухов врятувати свої ворота, але це зробити за такого удару, який зробив Скибчик, було неможливим.

Браво, Дмитро Скибчик! А от Олександр Сухов має всі підстави пред’явити Олександру Педяшу, навіщо той його так підставив.

Пограбування туру

Вперше в сезоні в оглядах подій в футзальній Екстра-лізі така номінація. Вона звучить жорстоко, але по-іншому не може бути, коли справа в грі доходить до відвертого грабежу: команда in.IT чесно забила у ворота Урагану м’яч, але його у львівської команди просто відібрали. Щоб не бути голослівним, передивляємося і аналізуємо епізод, який стався в грі в Івано-Франківську на 26-й хвилині.

- Після провалу Урагану в захисті гравець in.IT Владислав Константінов вийшов сам на сам з воротарем Урагану Олександром Сіріцьким, прибрав м’яч вліво, чим відіграв його і пробив по воротам.

- В момент його удару гравець Урагану Ілля Приходько котиться по паркету, намагаючись перешкодити м’ячу перетнути лінію воріт.

- Приходько м’яча не торкається, розминувшись з ним, натомість влітає у ворота і зміщує їх.

- М’яч, не торкнувшись Приходька, влучає в штангу, від якої ПЕРЕТИНАЄ лінію воріт і б’ється в іншу штангу вже зсунутих воріт.

В принципі все, і спочатку про те, як оцінювали цей момент арбітри, а потім витримка з "Правил гри в футзал", в яких є чіткий розбір таких моментів. Отож, те, що ми бачимо по трансляції. Перший арбітр Олексій Фесенко пред’явив Приходьку жовту картку і призначив пенальті. Але через деякий час його хтось покликав до суддівського столу, відбулася кількахвилинна нарада всіх трьох арбітрів, після чого Фесенко відмінив своє рішення про пенальті і призначив вільний удар, але жовта картка Приходьку була внесена до протоколу.

Далі про те, як трактують подібні моменти "Правила гри в футзал 22/23 р.р.". В них в Правилі 1 "Майданчик для гри" є такий Пункт 10 "Зміщення воріт": "У випадку, коли ворота зміщені чи перевернуті, навмисно чи випадково гравцем команди, що захищається (включаючи воротаря), перед тим, як м'яч перетне лінію воріт, арбітри повинні зарахувати гол, якщо б м'яч потрапив у ворота між стійками при нормальному положенні". Це абсолютно все те, що мало місце в грі в Івано-Франківську.

Далі є і така деталізація: "Якщо гравець команди, яка захищається зміщує або перевертає власні ворота і м’яч проходить у ворота (повністю перетнувши лінію воріт) при нормальному положенні між стійками воріт, з або без дотику воріт, гол повинен бути зарахований, а гравець, який порушив Правила, повинен бути попереджений, якщо це було навмисно".

В Івано-Франківську м’яч пройшов у ворота (повністю перетнув лінію зсунутих воріт) з дотиком до штанги, і це означає, ГОЛ МАВ БИ БУТИ ЗАРАХОВАНИМ, а далі вже йде деталізація навмисно це гравець зробив чи ні. Приходько вочевидь, що змістив ворота не навмисно, і логічним було б рішення зарахувати гол і не показувати гравцеві Урагану жовту картку.

Зазначимо, що думка автора не претендує на істину в останній інстанції. Є відео, є правила – це накладається одне на одне, і робляться висновки. В українському футзалі "останньою інстанцією" є так звана "Післямова. Трактуємо. Рекомендуємо. Вдосконалюємо", яку час від часу видає Комітет арбітражу Асоціації футзалу України.

І АФУ оприлюднила свій висновок, що судді, не зафіксуваши взяття воріт, помилилися.

До речі, головний тренер in.IT Андрій Федюк так прокоментував цей скандальний епізод:

"Цікавий епізод вийшов з пенальті. Судді призначають пенальті, суддя франківський підходить і відміняє його. Дуже так цікаво вийшло, ще такого не бачив уже давно", – сказав він.

Андрій Федюк був біля арбітрів, певно, все бачив і чув. То це виходить, що все таким чином розрулив і порішав арбітр з Івано-Франківська Тарас Дем'янчук? Автор цих рядків теж "такого не бачив уже давно".

Бразилія туру

Не такі зараз часи в України, щоб в футзальний чемпіонат легіонери приїжджали у великій кількості, але попри це, київський SkyUp Futsal знайшов можливість і потрібні аргументи, щоб залучити до своїх лав двох гравців з Бразилії, і Лукасу та Рафіньї не знадобилося багато часу, щоб освоїтися в нашому футзалі і приносити користь своїй команді.

Чудове взаємопорозуміння бразильці продемонстрували в грі проти МСК Харків, оформивши "авіаторам" до середини першого тайму перевагу в два м’ячі. Обидва вони на рахунку Рафіньї, асистентом обидва рази був Лукас, а що ще поєднує ці два голи, так це те, що вони були забиті в схожому класичному для футзалу стилі – через стовпа.

На 6-й хвилині Рафінья зробив передачу на Лукаса, який розташовувався поблизу дуги. Лукас прийняв м’яч, дочекався поки Рафінья набере швидкість і увірветься на ударну позицію перед воротами. Коли ж Рафінья був в потрібному місці, він зручно отримав м’яч і вразив ворота.

На 11-й хвилині ідентична комбінація, хіба що з тією різницею, що гольову атаку розпочав Максим Літвівнов. Саме від нього Лукас прийняв передачу, а далі все, як по підручнику: пауза, поки Рафінья добіжить до потрібного місця, зручна передача в ногу, і результативний удар Рафіньї.

Після шести турів в активі Лукаса та Рафіньї по три забитих м’ячі, але останній провів лише три гри.

10-тиметровий туру

Лише в одній грі туру був зафіксований факт перебору ліміту з п’яти порушень. Гравці SkyUp Futsal в грі, яку повністю контролювали і чия перевага над МСК Харків не викликала сумнівів, в першому таймі примудрилися шість разів порушити правила, що призвело до 10-тиметрового в їхні ворота.

Харків’яни цього сезону вже мали нагоду відзначитися з дабл-пенальті, але Бахман Фаталієв в першому турі не зміг переграти голкіпера Сухої Балки Дмитра Бутова. В Києві місію виконання 10-тиметрового головний тренер МСК Харків Василь Сухомлинов поклав на Дмитра Крюкова, і він виправдав довіру коуча. Опонентом Крюкова був Андрій Остріков, який відбив "десятку" від Євгенія Жука з ХІТа, але проти удару Крюкова Остріков був безсилим.

Своїм точним ударом Дмитро Крюков лише на трохи покращив невеселу статистику пробиття 10-тиметрових в Екстра-лізі. Це була тринадцята "десятка" цього сезону, але реалізована лише друга. Два забитих дабл-пенальті з тринадцяти – це всього 15,38 відсотка реалізації.

Три воротарі туру

Не варто багато казати, наскільки важливою в футзалі є воротарська позиція. В цьому різновиді футболу чудовий воротар – це, як і в хокеї, штучний товар, більший за пів команди, він здатний навіть виграти цілу гру. Далеко не всі команди Екстра-ліги мають в своїй обоймі трьох голкіперів, той же учасник Ліги чемпіонів, столичний ХІТ, має двох Олександрів – Сухова і Кравця. Випадки, коли на одну окрему гру головні тренери заявляють одразу всіх своїх воротарів, поодинокі, а щоб всі три вони виходили на майданчик – це взагалі унікальність.

Те, що вона не від гарного життя, можна було побачити в Дніпрі в грі між Athletic Futsal та Соколом. Головний тренер хмельничан Роман Ковальчик вніс до заявки Сергія Шевченка, Ярослава Кожуховського і Богдана Бабенка, нібито щось відчував. Гру розпочав Сергій Шевченко, але на початку другого тайму в той момент, коли робив гольову передачу на Владислава Первєєва, отримав пошкодження і не зміг продовжити гру. Замість нього вийшов Ярослав Кожуховський, але був на майданчику п’ять хвилин. На 26-й хвилині Сокіл пропустив втретє, і Роман Ковальчик вирішив перейти на гру з підключеннями до атак голкіпера, і під таку гру більш награний Богдан Бабенко.

Так воно і склалося, що у однієї команди в грі приймали участь всі три воротарі, і такий випадок цього сезону зафіксований вперше.

Воротар-голеадор туру

Всі три заключні номінації в огляді шостого туру з гри, яка його відкривала – у Львові між Енергією та Сухою Балкою. Вона ще до свого початку привертала увагу тим, що два гравці Сухої Балки, Назарій Войтович та Мар’ян Пелех, мали зіграти проти своєї колишньої команди, в якій провели чимало років та й ім’я собі зробили саме в ній. Схоже, що для обох гра проти Енергії була принциповою, бо прагнення щось довести з боку Назарія та Мар’яна було дуже серйозним. Але воно тільки зіграло в мінус. Пелех в протоколі гри відзначився лише жовтою карткою, а от Войтович міг стати героєм гри, але завершив її антигероєм.

В першому таймі, на 4-й хвилині, Войтович підключився до атаки своєї команди, перетнувши центральну лінію, обігрався з Сергієм Беденком, після чого ще більше наблизився до воріт. Позиція воротаря стала зручною для удару, Войтович метрів з 15-ти пробив по воротам, і цей удар став голом.

Події наступних хвилин стали шоком для "енергетиків", Суха Балка мала кілька нагод збільшити свою перевагу, але не використала їх.

Назарій Войтович став п’ятим воротарем Екстра-ліги, якому цього сезону вдалося вразити протилежні ворота, склавши компанію Андрію Острікову (SkyUp Futsal), Микиті Поддубному (МСК Харків), Юрію Савенку (Aurora Team) та Олександру Сіріцькому (Ураган).

По Войтовичу є ще така цікавинка. За свою багаторічну кар’єру в Енергії він відзначався забитими м’ячами в товариських іграх, а от в офіційних – жодного разу. Але варто йому було вперше зіграти проти Енергії, як перший гол Войтовича не змусив себе довго чекати.

Червона картка туру

Після забитого голу Войтович грав дуже впевнено, хоча і пропустив двічі, але потім відверто підвів свою команду. Першу ознаку того, що голкіпер Сухої Балки трохи не в собі, можна було побачити за 11 секунд до завершення першого тайму, коли він без всякої потреби вдарив по м’ячу після свистка, за що отримав жовту картку. В другому таймі вона відгукнулася Назарію Войтовичу дуже швидко.

На 23-й хвилині Енергія отримала можливість для атаки "3 в 1", і в її завершальній фазі Войтович в штрафному майданчику руками завалив на паркет Михайла Грицину.

У арбітрів просто не було інших варіантів, як призначити пенальті, а воротаря за порушення покарати жовтою карткою. Вона для Войтовича стала другою, далі була червона, а це вилучення стало одним з ключових моментів гри. І справа не в тому, що після пенальті Суха Балка пропустила третій м’яч, який так і не змогла відіграти. Мова про те, що в другому таймі команда Дениса Овсяннікова вже не була такою впевненою в собі, як це було до вилучення Войтовича, і її поразка виглядала цілком закономірною.

Червона картка Назарія Войтовича – це третє таке покарання в Екстра-лізі цього сезону. Раніше вилучалися з майданчика Костянтин Абзалов (Сокіл) та Валерій Гайван (SkyUp Futsal), дві з трьох червоних карток гравцям показував арбітр Дмитро Дудка, це вже певна статистка і привід попередити гравців всіх тих команд, матчі яких буде обслуговувати цей арбітр. Не те, щоб Дмитро Дудка заряджений на пред’явлення червоної картки, але очевидно, що він їх якось притягує.

Пенальті туру

Далі про наслідки порушення з боку Назарія Войтовича. Вони в пенальті у виконанні Андрія Теряєва, яке було бездоганним.

У воротах Сухої Балки був Дмитро Бутов, з його боку не було спроби грати по м’ячу, а стрибок на місці – це розрахунок на те, що, може, м’яч влучить в нього. М’яч не влучив, і гол Енергії став переможним.

Пенальті у Львові це вже другий шестиметровий, який цього сезону був призначений у ворота Сухої Балки. Перший був тиждень тому, і його реалізував гравець Любарту Владислав Козачок.

Також бездоганне виконання шестиметрового продемонстрував гравець SkyUp Futsal Євген Смоловик, який пробив без шансів для голкіпера МСК Харків Олексія Нагорного.

"Авіатори" втретє пробивали пенальті на своєму паркеті, кожний раз це робили різні гравці, і Юрій Щериця не забив, а Максим Літвінов і Євген Смоловик впоралися зі своїм завданням.

Загалом же, в сезоні-24/25 призначалися п’ять пенальті, але реалізовані з них були чотири.

Бонус. Про гроші на конто Асоціації футзалу України

Поразка у Львові коштувала Сухій Балці втрати не тільки трьох очок, а ще й кругленької суми в розмірі 5000 грн. Гравці команди з Жовтих Вод протягом гри отримали п’ять жовтих карток, і наслідок цього необхідність перерахувати на розрахунковий рахунок Асоціації футзалу України зазначеної суми. Окрім Назарія Войтовича, про фатальне порушення якого було вище, по гірчичнику отримали Мар’ян Пелех, Віктор Ковальов і Анатолій Мілінький.

Тож Суха Балка стала десятим клубом Екстра-ліги, якому доведеться розпрощатися з сумою в розмірі 5000 гривень на користь Асоціації футзалу України, а сумарне надходження від клубів на конто АФУ збільшилося до 75 тис. грн.

15 тис. – SkyUp Futsal

по 10 тис. – in.IT, Кардинал-Рівне, ХІТ

по 5 тис. – Сокіл, Aurora Team, Ураган, МСК Харків, Athletic Futsal, Суха Балка.

Анатолій Подвойський

Відповідальний редактор – Денис Шаховець