Визначились всі учасники 1/8 фіналу ЧС-2024 з футзалу

Сьогодні, 22 вересня, завершились матчі групового етапу чемпіонату світу з футзалу-2024.

За підсумками турніру Парагвай, Бразилія, Аргентина, Іспанія, Португалія та Іран виграли свої групи. Нідерланди, Таїланд, Україна, Казахстан, Марокко та Франція вийшли у плейоф з другого місця. Коста-Рика, Хорватія, Афганістан та Венесуела пробились в 1/8 фіналу, як найкращі команди, що посіли треті місця.

Чемпіонат світу-2024 з футзалу

1/8 фіналу

24 вересня

Нідерланди – Україна

Бразилія – Коста-Рика

25 вересня

Іспанія – Венесуела

Парагвай – Афганістан

26 вересня

Португалія – Казахстан

Іран – Марокко

27 вересня

Аргентина – Хорватія

Таїланд – Франція