Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Визначились всі учасники 1/8 фіналу ЧС-2024 з футзалу

Олександр Булава — 22 вересня, 21:27
Визначились всі учасники 1/8 фіналу ЧС-2024 з футзалу

Сьогодні, 22 вересня, завершились матчі групового етапу чемпіонату світу з футзалу-2024.

За підсумками турніру Парагвай, Бразилія, Аргентина, Іспанія, Португалія та Іран виграли свої групи. Нідерланди, Таїланд, Україна, Казахстан, Марокко та Франція вийшли у плейоф з другого місця. Коста-Рика, Хорватія, Афганістан та Венесуела пробились в 1/8 фіналу, як найкращі команди, що посіли треті місця.

Чемпіонат світу-2024 з футзалу
1/8 фіналу
24 вересня

Нідерланди – Україна

Бразилія – Коста-Рика

25 вересня

Іспанія – Венесуела

Парагвай – Афганістан

26 вересня

Португалія – Казахстан

Іран – Марокко

27 вересня

Аргентина – Хорватія

Таїланд – Франція

Напередодні збірна України з футзалу впевнено перемогла Афганістан у 3 турі групового етапу чемпіонату світу 2024 в Узбекистані. Матч завершився з рахунком 4:1.
Збірна України з футзалу Чемпіонат світу з футзалу-2024

Чемпіонат світу з футзалу-2024

Франція поступилась Ірану, Португалія розібралась з Марокко на ЧС-2024 з футзалу
Чемпіонат світу 2024 з футзалу: календар, трансляції та результати
Збірна України здолала Афганістан і вийшла у плейоф ЧС-2024: огляд матчу
ЧС-2024. Нідерланди – Україна: онлайн-трансляція
Визначився найкращий гравець збірної України в матчі з Афганістаном

Останні новини