Визначились всі учасники 1/8 фіналу ЧС-2024 з футзалу
Сьогодні, 22 вересня, завершились матчі групового етапу чемпіонату світу з футзалу-2024.
За підсумками турніру Парагвай, Бразилія, Аргентина, Іспанія, Португалія та Іран виграли свої групи. Нідерланди, Таїланд, Україна, Казахстан, Марокко та Франція вийшли у плейоф з другого місця. Коста-Рика, Хорватія, Афганістан та Венесуела пробились в 1/8 фіналу, як найкращі команди, що посіли треті місця.
Чемпіонат світу-2024 з футзалу
1/8 фіналу
24 вересня
Нідерланди – Україна
Бразилія – Коста-Рика
25 вересня
Іспанія – Венесуела
Парагвай – Афганістан
26 вересня
Португалія – Казахстан
Іран – Марокко
27 вересня
Аргентина – Хорватія
Таїланд – Франція
Напередодні збірна України з футзалу впевнено перемогла Афганістан у 3 турі групового етапу чемпіонату світу 2024 в Узбекистані. Матч завершився з рахунком 4:1.