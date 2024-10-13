Визначилися 10 учасників другого раунду Кубку України з футзалу

Сьогодні, 13 жовтня, відбулися матчі-відповіді першого попереднього раунду Кубку України з футзалу.

Кубок України

Перший попередній раунд, матчі-відповіді

13 жовтня

* позначена команда, яка пройшла у наступний раунд за сумою двох матчів

Tom Studio (Чернівці) – Urban (Хмельницький)* 4:2 (6:9 за сумою двох матчів)

Am-Estate (Дніпро)* – Арпі (Донецьк) 4:4 (9:8)

Урожай (Чернівці) – Золоті Ворота (Київ)* 2:0 (4:5)

Direct (Київ)* – Галицька здоба 13:4 (20:7)

Будівельник (Лисичанськ)* – Spartans (Харків) 3:1 (7:3)

Яско (Вінниця)* – Копа (Львів) 8:4 (14:6)

Helpix (Хмельницький)* – Ав Метал Груп (Рівне) 7:5 (11:7)

Олімпія Am-Estate-2* (Дніпро) – Мангал (Запоріжжя) 3:1 (5:5, 4:3 по пенальті)

ТАС (Кременчук) – Партизан (Дніпро)* 1:2 (2:3)

Майфон (Черкаси) – DDX-Briar (Дніпро)* 3:2 (6:7)

Нагадаємо, цього вікенду стартував новий сезон футзальної Екстраліги. Чинний чемпіон ХІТ стартував з нічиєї у київському дербі з Авророю, а срібний призер Енергія лише на останніх секундах уникнула поразки від Кардинала. З результатами всіх матчів першого туру можна ознайомитися за цим посиланням.