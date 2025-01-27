Дербі в Києві переписало історію, драма у Львові, бразильська самба: найцікавіше про перші кубкові матчі 1/8 фіналу

Відклавши на деякий час справи, пов’язані з чемпіонатом України, команди футзальної Екстраліги разом з чотирма щасливчиками, які подолали чотири попередніх раунди, минулими вихідними увімкнулися в боротьбу за Кубок України. На стадії 1/8 фіналу відбулися перші поєдинки. Їх мало б бути вісім, але Ураган і Любарт пішли назустріч Асоціації футзалу України й поза термінами офіційного вікна УЄФА для проведення міжнародних матчів відпустили загалом сім гравців до юнацької збірної, яка грала на турнірі в Хорватії. Тому ігри за участю цих команд та їхніх суперників були заздалегідь перенесені на перші вихідні лютого.

Коли кубковий етап складається з двох матчів, в перших іграх господарі майданчиків прагнуть скористатися допомогою рідних стін, щоб забезпечити себе комфортним результатом перед грою-відповіддю. В шести матчах були зафіксовані п’ять перемог команд-господарів, але далеко не для всіх них в других матчах буде спокійне життя. Ба більше, про це можна говорити фактично лише стосовно Сухої Балки, яка перемогла МСК Харків з класичним результатом 5:0. Більш менш комфортно буде почувати себе в Дніпрі, де зараз базується Будівельник з Лисичанська, Кардинал-Рівне, який в Рівному, забивши аматорській команді ті ж самі п’ять м’ячів, таки одного разу пропустив.

В трьох парах суперників по 1/8 фіналу, матчі між якими можна вважати дербі, номінальним господарям вдалося здобути перемоги лише в один м’яч. Що поєднує ці поєдинки, це те, що переміг в них той, хто тривалий час поступався в рахунку. Найбільш героїчний камбек вдався Aurora Team, яка після першого тайму програвала ХІТу 0:2, але по перерві видала неймовірне – забила у ворота чемпіонів України п’ять (!), щоправда, не "сухих" м’ячів, але цього вистачило для загальної перемоги 5:4. SkyUp Futsal в суперництві з Авалоном з Броварів, командою, яка грає в Першій лізі, невдало провів перші 20 хвилин гри, програвши їх 1:2.

Утім, під завісу гри зміг її переламати на свою користь, і два голи принесли перемогу 3:2. Десь схожий сценарій був і в грі у Львові, де між собою грали Енергія та in.IT. Енергетики, схоже, так повністю і не відійшли від карантину, на якому вони сиділи до четверга минулого тижня. Перший тайм залишився за "айтішниками", які з кількох своїх нагод забити використали одну. Коли ж в Палаці спорту Галичина вже дуже сильно пахло сенсацією, на останній хвилині гри протягом одинадцяти секунд Енергія забила двічі – 2:1.

І, нарешті, тільки в одній-єдиній парі господарі і їхні вболівальники залишали спорткомплекс із гіркотою. Хмельницький Сокіл зробив правильні висновки після своєї поразки в Дніпрі від Athletic Futsal в регулярному чемпіонаті, а також уважно проаналізував останні переможні матчі "атлетів" на своєму майданчику.

Athletic Futsal – Сокіл

Вже в перші 20 хвилин команда Романа Ковальчика забезпечила собі гандикап в три м’ячі. Athletic Futsal, як це вже було з ним, по перерві додав, але майстерності гравців команди з Дніпра вистачило лише на те, щоб програти з рахунком 2:4, який все ж таки залишає їх з надією на кваліфікацію до "Фіналу восьми". Саме в такому форматі цього сезону визначатиметься володар Кубку України, в який вийдуть вісім переможців пар 1/8 фіналу. Їх ми взнаємо після других матчів, базовою датою яких є 15 лютого.

Центральна гра

Після того, як Aurora Team та ХІТ зовсім нещодавно грали між собою в регулярному чемпіонаті, логічним було звернути увагу перш за все на те, які висновки зробили команди. По першому тайму – краще це зробив ХІТ, який нейтралізував все, внаслідок чого Aurora Team спроможна досягати результату. Підопічні Олега Лук’яненка уникали помилок на кшталт обрізок і неточних передач на своїй половині, наглухо закрили небезпеку, яка могла йти від ударів Юрія Сагайдачного та Ростислава Семенченка, а також звели нанівець загрозу своїм воротам після підключень Юрія Савенка.

Все це призвело до того, що Aurora Team свій перший і єдиний по-справжньому гольовий момент створила лише на заключній хвилині першого тайму, коли після дальнього удару Сагайдачного свою майстерність продемонстрував Олександр Сухов. Натомість ХІТ ще до того, як дуплетом вистрілили Євгеній Жук та Ігор Чернявський, мав два вбивчих моменти Чернявського, але м’яч оминав сітку воріт господарів майданчика.

Не хотілося б думати, що гравці ХІТа вирішили, що психологічно вони зламали суперника, і в другому таймі гра продовжить котитися за тим же сценарієм. Але по перерві від ігрової дисципліни у ХІТа не залишилося нічого. Не дивно, що повернення команди Євгена Задорожного в гру розпочалося з підключення Савенка, яке голкіпер завершив результативним ударом. Тим самим компенсувавши те, що коли тиждень тому м’яч після його удару опинився у воротах Сухова, цей гол в протокол увійшов як автогол воротаря ХІТа. А далі в Aurora Team все запрацювало по накатаній, хіба що Семенченко не був помітним, і команду Євгена Задорожного було не зупинити. У ХІТа ще були аргументи, щоб з 3:2 зробити 3:3, а з 4:3 – 4:4. Але коли Максим Чеберяк забив п’ятий м’яч Aurora Team, то по грі було ближче до 6:4, ніж до нічиєї. Чого варті тільки нереалізована більшість після вилучення Сметаненка з моментом Завертаного, коли м’яч котився майже по лінії воріт, та незабитий Сагайдачним дабл-пенальті.

Використай ці моменти Aurora Team, яка вперше у своїй історії здобула перемогу над ХІТом, вона мала б перед грою-відповіддю плюс два, і це було б неймовірно інтригуюче, але і при плюс один бій точно буде.

Aurora Team – ХІТ

Розгром

Серед шести матчів лише в одному була зафіксована перемога з різницею в п’ять м’ячів, і якщо сказати, що з великим рахунком вкотре в сезоні програв МСК Харків, то це напевне вже нікого не здивує. Хоча у цієї поразки особлива і дивна історія. Стадія 1/8 фіналу складається з двох ігор, і якщо в першій грі щось йде не за планом, то команда має прагнути завершити її так, щоб гра-відповідь не стала формальністю. Але в МСК Харків або забули, що друга за тиждень гра в Дніпрі проти Сухої Балки це вже не гра чемпіонату, або у "містян" в кубковому турнірі завдання відсутні.

Ще за п’ять хвилин до завершення гри харків’яни поступалися в гостях 0:3, і це цілком робочий рахунок, щоб спробувати з нього відігратися в грі-відповіді. Але головний тренер МСК Харків Василь Сухомлинов бере тайм-аут, після якого Дмитро Крюков виходить п’ятим польовим, і рахунок 0:3 на 0:5 перетворюється після ударів гравців Сухої Балки Владислава Ніжника й Олега Легендзевича по порожнім воротам за якихось 10 секунд. Це все – фініта, як кажуть, ля комедія. Звісно ж, що в футзалі трапляються різні дива, але ніхто тепер на прохід МСК Харків до "Фіналу восьми", а для цього потрібно перемогти в шість м’ячів або в п’ять і краще пробити пенальті, не поставить навіть десять гривень.

Легіонерська перемога

Та ймовірна гра SkyUp Futsal, в якій за "авіаторів" зіграють всі шість їхніх легіонерів, поки що відкладається. В грі проти Авалону Тарас Шпичка залучив чотирьох з них, і на футзальних майданчиках України гра прем’єрною стала для бразильця Шаропіньо. Натомість до заявки не потрапили вже добре всім відомі Лукас і Рафінья.

Не можна сказати, що три бразильці разом з одним парагвайцем видали якийсь карнавал, але чисто математично свою справу зробили, забивши й організувавши всі три м’ячі SkyUp Futsal, які влетіли у ворота команди з Першої ліги.

Перший гол Шаропіньо в Україні стався на 16-й хвилині, коли він відзначився після передачі Боба. В другому таймі Шаропіньо виступив вже як асистент, коли викотив м’яч Жоау Лукасу для удару по порожнім воротам. В третьому голі SkyUp Futsal, який також забив Жоау Лукас, гольова передача в активі парагвайця Джоні.

Легіонерський картковий покер

Втім, не тільки забитими м’ячами й гольовими передачами відзначився легіонерський квартет "авіаторів". Серед шести гравців SkyUp Futsal, які отримали попередження в грі проти Авалону, вся четвірка футзалістів з неукраїнськими паспортами. В першому таймі на 3-й хвилині, ще задалеко до свого голу, жовту картку отримав Шаропіньо, а невдовзі "гірчичник" арбітри показали Бобу. По перерві ж з інтервалом в шість хвилин по жовтій картці арбітри пред’явили спочатку Жоау Лукасу, а потім, щоб був повний комплект, таким же чином покарали й порушення Джоні.

SkyUp Futsal – Авалон

Два рази в одну річку не увійти

Ще не встиг стертися з пам’яті вражаючий камбек, який у дванадцятому турі Екстраліги вдався Athletic Futsal. А для тих, хто забув чи пропустив, нагадаємо, що команда з Дніпра після першого тайму програвала SkyUp Futsal 1:3, але після перерви забила чотири м’ячі й виграла 5:3. Гра стала застереженням для гравців Сокола і саме про те, що було в її другому таймі, своїм підопічним в перерві нагадав головний тренер хмельничан Роман Ковальчик.

Сокіл дуже впевнено провів перші 20 хвилин, тричі вразивши ворота Athletic Futsal. Звісно ж, що команда з Дніпра дуже прагнула повторити свій подвиг і розвернути гру, але в Соколі до цього були готові, і лише вилучення Олега Гуцуляка допомогло "атлетам" пробити Ярослава Кожуховського. Втім, Сокіл голом Даніїла Чижика повернув собі перевагу в три м’ячі, і за розвитком гри надалі ніякого камбеку чекати було не варто. Команда з Дніпра незадовго до фінальної сирени відіграла ще один м’яч, але виграний з рахунком 2:1 другий тайм став для неї слабкою втіхою.

Драма останньої хвилини

Вперше в численних іграх проти земляків з Енергії in.IT був таким близьким до перемоги. Так вже склалося історично, що Енергія має статус головної львівської футзальної команди, і "айтішникам" належить пройти важким і довгим шляхом, щоб зробити її номером два. Можливість же здобути свою першу перемогу над принциповим суперником команда Назара Станкевича втратила за драматичних і прикрих обставин.

Поточний склад in.IT є доволі обмеженим, і в грі проти Енергії не міг вийти на майданчик Богдан Білюк, який відбував дискваліфікацію, що потягнулася в нього з минулого сезону. Ба більше, вже протягом самої гри через травми перемістилися на лаву запасних Максим Корнійчук і основний голкіпер Андрій Пітуля. Після голу в першому таймі Віталія Рябоконя in.IT героїчно тримав оборону в другому таймі. Ближче до завершення гри вже було помітним, що роблять це "айтішники" з останніх сил. М’яч в них не тримався понад три-п’ять секунд, а в захисті була гра на відбій. Енергія цим сповна і скористалася, зрівнявши рахунок зусиллями Михайла Грицини. А далі in.IT привіз біля власних воріт аут, якого можна було уникнути, з нього "енергетики" і забили переможний м’яч.

Поразка в один м’яч в кубкових протистояннях з двох матчів це не вирок, але поразка саме за таких обставин може дуже сильно вдарити по психології гравців in.IT, і чи знайдуть вони в собі сили на ще один бойовий поєдинок проти Енергії, в цьому є велике питання.

Найкращий гол

34 рази арбітри фіксували взяття воріт в шести матчах, і кращим голом цього етапу кубкового турніру варто визнати один з двох м’ячів, які у ворота лисичанського Будівельника забив гравець Кардиналу-Рівне Едуард Волков. Краса цього голу не стільки у вирішальному ударі, а в тій комбінації, яка йому передувала.

На завершальній хвилині першого тайму рівняни отримали право на штрафний удар. Кут до воріт був гострим, прямим ударом забити з нього було б практично нереально, тому в арсеналі "кардиналівців" під цей стандарт була окрема комбінація, яка стала повною несподіванкою для недосвідченого суперника. Любомир Парфенюк покотив м’яч нібито під удар Волянюку, увага всіх захисників Будівельника перемикнулася на Михайла, але той повернув м’яч Парфенюку, який вже знав куди робити свою передачу. Адресатом був забутий усіма Едуард Волков, якому залишалося лише з семи метрів не влучити в когось з гравців, хто знаходився на шляху м’яча до сітки. Це йому вдалося, що стало ефектною крапкою в блискучій комбінації, яку можна заносити до підручників футзалу.

Дабл-пенальті

Два нереалізованих дабл-пенальті були в шести кубкових іграх, і якщо одне з порушень, після яких вони були призначені, сумнівів не викликає, то "порушення", яке в грі між SkyUp Futsal та Авалоном побачив арбітр Володимир Болізюк, це відверта суддівська помилка.

На 16-й хвилині в атаці SkyUp Futsal Євген Смоловик робив передачу на свого партнера, і м’яч полетів поміж ніг капітана Авалона Сергія Степаненка. Але раптом пролунав свисток, і Володимир Болізюк зафіксував фол нібито через гру рукою.

Кілька якісних повторів змушують поставити лише одне питання – де, коли і як арбітр помітив гру рукою? Це при тому, що він був в п’яти метрах від епізоду! Всі умовляння гравців Авалону, що не те що гри рукою не було, а не було навіть влучання м’яча в руку, як завжди, пройшли повз як Володимира Болізюка, так і його колеги Артема Федоріщева. Добре, що в підсумку для Авалону "лівий" 10-метровий не приніс неприємностей, адже Юрій Щериця з місця "порушення", а це було метрів дев’ять до воріт, пробив повз ворота.

Інша справа – 10-метровий у грі Aurora Team і ХІТа, коли на останній хвилині Євген Сірий поштовхом у спину поклав на паркет гравця господарів майданчика Максима Чеберяка.

Тут можна сперечатися стосовно доцільності попередження Сірому, але аж ніяк того, що порушення було. Але і справедливий дабл-пенальті залишився нереалізованим, коли Олександр Сухов відбив удар Юрія Сагайдачного.

Юрій Щериця і Юрій Сагайдачний вперше у своїх командах виконували "десятки", і, як бачимо, для обох перший же млинець став глевким.

Воротар-голеадор

Після програної 0:2 першої 20-хвилинки, другий тайм київського дербі розпочався для Aurora Team просто чудово завдяки голкіперу Юрію Савенку. І не тому, що він здійснив якийсь неймовірний сейв, а просто зробив те, що його партнери по команді не могли зробити весь перший тайм. Підключившись до атаки, Савенко чітко відчув момент, коли можна наблизитися до воріт на ударну відстань, після чого пробив з 13 метрів і змусив капітулювати Олександра Сухова.

Хтозна, як би гра розгорталася, якби не цей гол воротаря, але він безумовно надихнув гравців Aurora Team, і це з одного боку. З іншого ж, у гравців ХІТа зникла вся та впевненість і солідність, яка була в першому таймі, в другому свої умови гри диктувала команда Євгена Задорожного, яка в підсумку і перемогла.

Червоні картки

В половині кубкових матчів, які відбулися минулого тижня, арбітрам довелося вдаватися до такого покарання, як червона картка. Всі вони були наслідком другої жовтої карки гравцям, в яких вже було одне попередження.

Втім, якщо стосовно другого попередження гравцеві Сокола Олегу Гуцуляку в грі в Дніпрі проти Athletic Futsal і гравцю ХІТа Олександру Сметаненку в грі проти Aurora Team питань не виникає, то за що конкретно перед собою другий гірчичник побачив гравець Авалону Микола Кібиш в грі проти SkyUp Futsal, команди, за яку він грав ще в першій половині цього сезону, залишилося незрозумілим навіть після кількох переглядів.

Після того, як Кібиш втратив м’яч після підкату бразильця Боба, видно, що той хапається за обличчя, але коли він піднімається з паркету, арбітр Артем Федоріщев дістає жовту картку. Де і коли відбулося порушення, взагалі не зрозуміло. Пропускаємо на відео, що Федоріщев показує жовту картку представнику SkyUp Futsal Морено й оплески арбітру від самого Кібиша й інших гравців Авалону. Згодом арбітр показує і роз’яснює капітану Авалону Сергію Степаненку, що був якийсь поштовх руками, навіть чутно (російською мовою!!!), що "він відштовхнув руками", але де і коли, якщо Боб знаходився на паркеті, навіть неодноразовий перегляд відео відповіді не надає.

Дежавю

На 33-й хвилині київського дербі гравець Aurora Team Юрій Сагайдачний прийняв м’яч біля бокової лінії, і в момент обробки м’яча був атакований Ігорем Чернявським, після чого опинився на паркеті, а Чернявський з м’ячем наблизився до воріт, зробив передачу на Євгенія Жука, який переправив м’яч до сітки.

Чим же цікавим був цей момент, що потрапив до номінації "дежавю"? У відео трохи згодом дивимося повтор моменту, в якому видно, як Чернявський рукою штовхає Сагайдачного в спину, через що той втрачає рівновагу, падає, а Чернявський забирає м’яч і робить гольову передачу.

Тобто, очевидне порушення правил з боку гравця ХІТа, а щоб зрозуміти про дежавю, надаємо відео з гри другого туру, яка була 28 грудня в Хмельницькому між Соколом і ХІТом.

Хіба це не один в один? А в тому описі голу, який був в Києві, змінюємо Юрія Сагайдачного на Владислава Первєєва, а Aurora Team на Сокіл, і отримуємо дежавю – опис голу з гри в Хмельницькому! Ба більше, це дежавю стає ще очевиднішим, якщо додати, що на київському дербі працювали арбітри Антон Ноєв і Олександр Білащенко, а на грі в Хмельницькому… також Ноєв і Білащенко! Тобто, це вже така собі у ХІТа награна і перевірена комбінація, коли під арбітрами Ноєвим та Білащенком Чернявський може собі дозволити з порушенням відібрати м’яч у суперника, судді це проігнорують, що і дозволить Жуку забити свій черговий м’яч.

Анатолій Подвойський