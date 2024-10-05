6,8 гола в середньому за матч: результати першого попереднього раунду Кубку України

Сьогодні, 5 жовтня, відбулися перші матчі першого попереднього раунду Кубку України з футзалу-2024/25.

В боротьбу за трофей вступили 18 аматорських команд. Ще два колективи, донецький Арпі та дніпровський AM-Estate, зіграють завтра.

Кубок України з футзалу

Перший попередній раунд (перші матчі)

Мангал (Запоріжжя) – Олімпія-AM-Estate-2 (Дніпро) 4:2

DDH_Briar (Дніпро) – Майфон (Черкаси) 5:3

Золоті ворота (Київ) – Урожай (Чернівці) 5:2

Партизан (Дніпро) – ТАС (Кременчук) 1:1

АВ Метал Груп (Рівен) – Helpix (Хмельницький) 2:4

Галицька здоба (Львів) – Direct (Київ) 3:7

Urban (Хмельницький) – Tom Studio (Чернівці) 7:2

Копа (Львів) – Яско (Винниця) 2:6

Загалом команди забили 62 голи у 9 матчах – у середньому 6,8 за гру. Матчі-відповіді заплановані на наступну суботу, 12 жовтня.

Нагадаємо, завтра, 6 жовтня, збірна України зіграє проти Франції у бронзовому фіналі чемпіонату світу-2024. Початок матчу – о 15:30 за київським часом.