6,8 гола в середньому за матч: результати першого попереднього раунду Кубку України
Сьогодні, 5 жовтня, відбулися перші матчі першого попереднього раунду Кубку України з футзалу-2024/25.
В боротьбу за трофей вступили 18 аматорських команд. Ще два колективи, донецький Арпі та дніпровський AM-Estate, зіграють завтра.
Кубок України з футзалу
Перший попередній раунд (перші матчі)
Мангал (Запоріжжя) – Олімпія-AM-Estate-2 (Дніпро) 4:2
DDH_Briar (Дніпро) – Майфон (Черкаси) 5:3
Золоті ворота (Київ) – Урожай (Чернівці) 5:2
Партизан (Дніпро) – ТАС (Кременчук) 1:1
АВ Метал Груп (Рівен) – Helpix (Хмельницький) 2:4
Галицька здоба (Львів) – Direct (Київ) 3:7
Urban (Хмельницький) – Tom Studio (Чернівці) 7:2
Копа (Львів) – Яско (Винниця) 2:6
Загалом команди забили 62 голи у 9 матчах – у середньому 6,8 за гру. Матчі-відповіді заплановані на наступну суботу, 12 жовтня.
Нагадаємо, завтра, 6 жовтня, збірна України зіграє проти Франції у бронзовому фіналі чемпіонату світу-2024. Початок матчу – о 15:30 за київським часом.