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Сокіл прийматиме Ураган в заключній грі 11 туру Екстра-ліги

Олексій Погорелов — 12 січня 2025, 10:07
Сокіл прийматиме Ураган в заключній грі 11 туру Екстра-ліги
Ураган

У неділю, 12 січня, пройде останній матч 11 туру української Екстра-ліги з футзалу.

На майданчику в Хмельницькому зустрінуться третя та п'ята команди чемпіонату, а саме Сокіл та Ураган. Поєдинок розпочнеться о 12:00.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
11 тур, 12 січня

12:00 Сокіл – Ураган

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Сокіл за рахунок перемоги зможе закріпитися на третьому місці та скоротити відставання від лідерів, які вже виграли свої матчі.

Ураган у свою чергу претендує на те, щоб перервати двоматчову серію поразок та повернутися на четвертку сходинку таблиці, яку в нього відібрав SkyUp.

Нагадаємо, що вчора відбулися чотири гри Екстра-ліги, в яких Аврора, ХІТ та SkyUp очікувано перемогли, а Любарт виграв свій другий матч у сезоні.

Екстра-ліга Сокіл Ураган футзал

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