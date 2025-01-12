Сокіл прийматиме Ураган в заключній грі 11 туру Екстра-ліги
Ураган
У неділю, 12 січня, пройде останній матч 11 туру української Екстра-ліги з футзалу.
На майданчику в Хмельницькому зустрінуться третя та п'ята команди чемпіонату, а саме Сокіл та Ураган. Поєдинок розпочнеться о 12:00.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
11 тур, 12 січня
12:00 Сокіл – Ураган
Сокіл за рахунок перемоги зможе закріпитися на третьому місці та скоротити відставання від лідерів, які вже виграли свої матчі.
Ураган у свою чергу претендує на те, щоб перервати двоматчову серію поразок та повернутися на четвертку сходинку таблиці, яку в нього відібрав SkyUp.
Нагадаємо, що вчора відбулися чотири гри Екстра-ліги, в яких Аврора, ХІТ та SkyUp очікувано перемогли, а Любарт виграв свій другий матч у сезоні.