ХІТ вирвав перемогу над Соколом у другому півфінальному матчі Екстра-ліги

У неділю, 18 травня, відбувся другий матч півфінальної серії плейоф Екстра-ліги між ХІТОМ та Соколом.

Перемогу здобув столичний колектив з рахунком 4:2.

Вже на третій хвилині зустрічі Первеєв зумів відкрити рахунок в матчі, який протримався на табло аж до перерви.

Втім, у другому таймі господарі арени змогли двічі відіграти, а згодом і вирвати перемогу в останні хвилини поєдинку.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

Плейоф, 1/2 фіналу

17 травня

ХІТ – Сокіл 4:2 (0:1) (2:0 в серії)

Голи: 0:1 – Первеєв, 3, 1:1 – Жук, 21, 1:2 – Гуцуляк, 23, 2:2 – Мельник, 36, 3:2 – Жук, 38, 4:2 – Сухов, 40

Третій матч серії відбудеться вже наступного тижня – команди гратимуть до трьох перемог одного з колективів.

Зазначимо, що сьогодні також відбудеться поєдинок між Авророю та SkyUp – стартовий свисток заплановано на 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, у першому матчі ХІТ переграв Сокіл 3:2, а SkyUp здолав своїх суперників у серії пенальті.