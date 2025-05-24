Аврора переграла SkyUp та повела у півфінальній серії плейоф Екстра-ліги
У суботу, 24 травня, відбувся 3-й матч півфінальної серії Екстра-ліги з футзалу між SkyUp та Авророю, який завершився поразкою "авіаторів" з рахунком 1:2.
Аврора відкрила рахунок на 7-й хвилині, коли забив Поночовний. Цей гол залишався єдиним майже до завершення зустрічі. На 34-й хвилині матчу SkyUp відновив паритет після реалізованого пенальті у виконанні Шаропіньйо, але вже невдовзі Лукас отримав червону, після чого Аврора знову вийшла вперед.
У підсумку команда Євгена Задорожного повела в серії і вже завтра, 25 травня, столичні колективи проведуть 4-й матч, який у разі поразки "авіаторів" може стати останнім у цій серії.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
Плейоф, 1/2 фіналу
24 травня
SkyUp – Аврора 1:2 (0:1)
Рахунок в серії 1:2
Голи: 0:1 – 7 Поночовний, 1:1 – 34 Шаропіньйо (пен), 1:2 – 36 Моспан
З результатами других матчів півфіналів можна ознайомитися ТУТ.