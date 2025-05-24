Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Аврора переграла SkyUp та повела у півфінальній серії плейоф Екстра-ліги

Олексій Мурзак — 24 травня 2025, 14:25
Аврора переграла SkyUp та повела у півфінальній серії плейоф Екстра-ліги
АФУ

У суботу, 24 травня, відбувся 3-й матч півфінальної серії Екстра-ліги з футзалу між SkyUp та Авророю, який завершився поразкою "авіаторів" з рахунком 1:2.

Аврора відкрила рахунок на 7-й хвилині, коли забив Поночовний. Цей гол залишався єдиним майже до завершення зустрічі. На 34-й хвилині матчу SkyUp відновив паритет після реалізованого пенальті у виконанні Шаропіньйо, але вже невдовзі Лукас отримав червону, після чого Аврора знову вийшла вперед.

У підсумку команда Євгена Задорожного повела в серії і вже завтра, 25 травня, столичні колективи проведуть 4-й матч, який у разі поразки "авіаторів" може стати останнім у цій серії.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
Плейоф, 1/2 фіналу
24 травня

SkyUp – Аврора 1:2 (0:1)
Рахунок в серії 1:2

Голи: 0:1 – 7 Поночовний, 1:1 – 34 Шаропіньйо (пен), 1:2 – 36 Моспан

З результатами других матчів півфіналів можна ознайомитися ТУТ.

Екстра-ліга Аврора SkyUp Київ

Аврора

Заявка ХІТа на фінал, нічийне київське дербі з бійкою: найцікавіше про перші матчі 1/2 плейоф
ХІТ обіграв Сокіл, SkyUp у серії пенальті здолав Аврору у перших матчах півфінальної серії Екстра-ліги
Аврора зіграє зі SkyUp, ХІТ прийме Сокіл у півфіналі Екстра-ліги
Аврора розгромила Суху Балку в плейоф Екстра-ліги
Аврора в овертаймі дотиснула Суху Балку в першому матчі серії плейоф Екстра-ліги

Останні новини