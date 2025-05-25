SkyUp – Aurora: онлайн відеотрансляція півфіналу Екстра-ліги

У неділю, 25 травня, відбудеться четвертий матч півфінальної серії Екстра-ліги між київськими Авророю та SkyUp.

Стартовий свисток зустрічі заплановано на 12:00 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію гри, організовану Асоціацією футзалу України, в прямому етері на Чемпіоні.

Нагадаємо, півфінальна серія триватиме до трьох перемог однієї з команд. Наразі рахунок 2:1 на користь Аврори. Єдину перемогу SkyUp здобув ще у першому матчі, здолавши суперника в серії пенальті.

Зауважимо, що чинний чемпіон України столичний ХІТ вже вийшов у фінал, здолавши Сокіл у всіх трьох матчах.