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SkyUp – Aurora: онлайн відеотрансляція півфіналу Екстра-ліги

Микола Дендак — 25 травня 2025, 10:30
SkyUp – Aurora: онлайн відеотрансляція півфіналу Екстра-ліги
ФК Аврора

У неділю, 25 травня, відбудеться четвертий матч півфінальної серії Екстра-ліги між київськими Авророю та SkyUp.

Стартовий свисток зустрічі заплановано на 12:00 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію гри, організовану Асоціацією футзалу України, в прямому етері на Чемпіоні.

Нагадаємо, півфінальна серія триватиме до трьох перемог однієї з команд. Наразі рахунок 2:1 на користь Аврори. Єдину перемогу SkyUp здобув ще у першому матчі, здолавши суперника в серії пенальті.

Зауважимо, що чинний чемпіон України столичний ХІТ вже вийшов у фінал, здолавши Сокіл у всіх трьох матчах.

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