Екстра-ліга. ХІТ обіграв Сокіл у першому матчі півфінальної серії

У суботу, 17 травня, відбувся перший матч півфінальної серії української Екстра-ліги між київським ХІТом і хмельницьким Соколом. Поєдинок завершився перемогою чинного чемпіона з рахунком 3:2.

Футзал – Екстра-ліга

Плейоф, 1/2 фіналу

1-й матч, 17 травня

ХІТ Київ – Сокіл Хмельницький – 3:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 2 Чернявський, 1:1 – 6 Первєєв, 2:1 – 7 Мельник, 3:1 – 23 Чернявський, 3:2 – 32 Шевченко

Сьогодні, 17 травня, відбудеться і перший матч іншої півфінальної серії – між Авророю та SkyUp. Цей матч розпочався о 13:30.

Наступний матч серії між ХІТом і Соколом відбудеться у неділю, 18 травня. Серія триватиме до трьох перемог однієї з команд.

На шляху до півфіналу ХІТ обіграв Атлетик з рахунком 3:2 у серії.