Один із найкращих гравців чемпіонату України прокоментував свій стан після втрати свідомості під час гри

Бразильський легіонер футзального клубу SkyUp Шаропіньйо висловився про свій стан. Кілька днів тому він втратив свідомість прямо під час гри.

Бразилець у післяматчевому коментарі зазначив, що наразі з ним усе гаразд.

"Дякую вболівальникам, які хвилювалися за мене. Дуже приємно, що зміг вийти на майданчик і допоміг команді вийти до півфіналу. Зробили аналізи, все було добре. Мені дали трішки відпочити – я радий, що можу далі тішити фанатів своєю грою", – заявив футзаліст.

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Шаропіньйо також прокоментував перемогу над Енергією (8:4), яка забезпечила столичному клубу прохід у півфінал.

"Сьогодні все вийшло, команда добре зіграла. Бразильці та українці були єдиним цілим, що дозволило здобути чудовий результат", – додав він.

Нагадаємо, наступним суперником SkyUp буде Аврора, яка стала переможцем регулярного чемпіонату.