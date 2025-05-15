Один із найкращих гравців чемпіонату України прокоментував свій стан після втрати свідомості під час гри
Шаропіньйо
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Бразильський легіонер футзального клубу SkyUp Шаропіньйо висловився про свій стан. Кілька днів тому він втратив свідомість прямо під час гри.
Бразилець у післяматчевому коментарі зазначив, що наразі з ним усе гаразд.
"Дякую вболівальникам, які хвилювалися за мене. Дуже приємно, що зміг вийти на майданчик і допоміг команді вийти до півфіналу.
Зробили аналізи, все було добре. Мені дали трішки відпочити – я радий, що можу далі тішити фанатів своєю грою", – заявив футзаліст.
Шаропіньйо також прокоментував перемогу над Енергією (8:4), яка забезпечила столичному клубу прохід у півфінал.
"Сьогодні все вийшло, команда добре зіграла. Бразильці та українці були єдиним цілим, що дозволило здобути чудовий результат", – додав він.
Нагадаємо, наступним суперником SkyUp буде Аврора, яка стала переможцем регулярного чемпіонату.