SkyUp розгромив Енергію у 5-му матчі та став останнім півфіналістом Екстра-ліги

У середу, 14 травня, визначився останній півфіналіст Екстра-ліги України з футзалу, яким став столичний SkyUp.

У 5-му матчі чвертьфінальної серії кияни з рахунком 8:4 обіграли львівську Енергію.

У другому таймі різниця в рахунку була дуже великою, але "енергетики" все ж забили свої мʼячі престижу.

Трохи раніше відбувся ще один поєдинок 1/4, в якому ХІТ у 5-му матчі дотиснув дніпровський Атлетик.

Екстра-ліга України – плейоф

1/4 фіналу, матч №5, 14 травня

SkyUp – Енергія 8:4 (3:0)

Рахунок в серії 3:2

Голи: 1:0 – 2 Боб, 2:0 – 7 Шаропіньйо, 3:0 – 18 Лукас, 4:0 – 23 Лукас, 4:1 – 25 Теряєв, 5:1 – 26 Смоловик, 6:1 – 27 Ліфер, 7:1 – 33 Смоловик, 8:1 – 34 Зварич (аг), 8:2 – 36 Гуль, 8:3 – 39 Кузь, 8:4 – 39 Гуль

Таким чином, визначилися все півфіналісти першості. SkyUp за вихід у фінал зіграє у серії проти столичної Аврори, яка раніше впевнено пройшла Суху Балку, а ХІТ протистоятиме хмельницькому Соколу, який напередодні вибив Ураган.