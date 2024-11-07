Семенченко: Переживаю за командний результат, а не за власну результативність

Гравець збірної України з футзалу Ростислав Семенченко на перше місце ставить інтереси команди, а не власні амбіції.

Про це він сказав у коментарі пресслужбі Асоціації футзалу України після другого товариському матчу з Чехією.

" Це мій перший хет-трик за національну збірну. Можна сказати ще одна мрія в скарбничку. Запамʼятаю назавжди цей момент. Стараюсь бути результативним для збірної, але перш за все переживаю за командний результат, а не за власну результативність. Головне щоб ми вигравали в кожному матчі, тоді буду підтягувати й результативність", – сказав Семенченко.

Також Ростислав поділився враженнями від гри з новачками національної команди.

"Ну, по-перше, хочу привітати наших дебютантів. Побажати їм прогресувати і не зупинятись на досягнутому. А в цілому провели гарні два спаринги, всі пограли, награвали різні поєднання. Цей збір був дуже корисним для нас. З деякими гравцями провели вже багато матчів разом, тому було не важко й знайти спільну мову на майданчику, а з тими з ким грав вперше, то хлопці швидко адаптувались до гри, зрозуміли, що вимагав від них тренер, тому з цим не було проблем", – підсумував Семенченко.

Днями збірна України провела два спаринги з Чехією. У першому поєдинку команда Олександра Косенка здобула мінімальну перемогу, а в другому відвантажила чехам аж 6 м’ячів, 3 з яких – на рахунку Семенченка.

Нагадаємо, 21-річний лідер Аврори був визнаний найкращим молодим гравцем чемпіонату світу-2024, на якому Україна посіла історичне третє місце.