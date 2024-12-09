Гол року в Івано-Франківську та перша тренерська відставка як самоусунення: найцікавіше про 8-й тур Екстра-ліги

Будь-кому, навіть тому, хто далекий від спорту, відома розхожа фраза про те, що вдома і стіни допомагають. Вийшла вона з футболу, хоча навколо футбольних полів ніяких стін немає. А от в футзалі вони є, і хоча заради досягнення перемоги потрібно покладатися в першу чергу на себе, але і той момент, що команди, граючи на виїзді, відчувають певний дискомфорт, заперечувати важко. Цього сезону в Екстра-лізі ще жодного разу не фіксувалася тотальна перевага команд, які грали в гостях, але маленький крок до цього в восьмому турі був зроблений – з шести матчів гості виграли чотири.

Такої кількості перемог ще не фіксувалося, а найкращим досягненням команд-гостей були три перемоги і одна нічия в третьому та четвертому турах. Найгірше ж вони відіграли в другому турі, який ще повністю не закритий, але поки що в п’яти іграх у гостей маємо лише один нічий результат і чотири поразки. Шанс постояти за гостей залишається в ХІТа, якому грати в Хмельницькому проти Сокола, але результат цієї гри ми взнаємо 28 грудня.

Що ж посприяло тому, що так потужно виступили гості? Виходячи з афіші туру, сумнівів не було тільки щодо ХІТа, який грав у Львові проти in.IT. Як і стосовно того, що МСК Харків важко буде розраховувати на очки в Івано-Франківську проти Урагану. Залишалося ще чотири пари, в яких переможець був непередбачуваним, і в двох з них якісно зіграли Aurora Team та Сокіл, які виявилися сильнішими за SkyUp Futsal та Енергію.

Кардинал-Рівне в рідному Рівному до восьмого туру не програвав, тому його поразка від Сухої Балки хоча і не тягне на сенсацію, але несподіванкою стала. Любарт вже мав досвід, як не програвати на дніпровському тарафлексі, зігравши внічию з Сухою Балкою, а от проти Athletic Futsal у підопічних Назара Бугайчука аргументів не знайшлося.

Кардинал-Рівне – Суха Балка

Результати матчів туру це те, що на поверхні, а з чого вони іноді складалися, які цікаві фішки восьмого туру або були в центрі уваги, або, навпаки, могли пройти повз увагу вболівальників, про це далі в нашому огляді.

Матчі туру

Вперше цього сезону неможливо зробити однозначний вибір з визначенням кращої гри туру. За календарем дві пари суперників минулого сезону грали один проти одного на чвертьфінальній стадії плейоф, і ті команди, що тоді програли, Aurora Team та Сокіл, ще не встигли позбутися відчуття, що підсумок тих матчів не зовсім для них особисто справедливий. Восьмий тур надав командам Євгена Задорожного та Романа Ковальчика можливість для певної сатисфакції, і вони нею скористалися.

За підсумком семи турів саме невдахи минулорічного плейоф випереджали своїх переможців в турнірній таблиці. Перевага Aurora Team над земляками зі SkyUp Futsal обчислювалася сімома очками, це для регулярного чемпіонату з двох кіл солідна відстань. А от Сокіл перевагу над Енергією мав всього плюс одне очко, що в грі на три результати могло або віддалити команди ще далі одну від одної, або зберегти паритет, або поміняти місцями.

Aurora Team та Соколу вистачило трьох забитих м’ячів, щоб довести свою перевагу над опонентами, і якщо столична команда їх відклала на другий тайм, то хмельничани, навпаки, свої три м’ячі забили в першій 20-тихвилинці. Незначна перевага в рахунку команд з Києва та Хмельницького зберігала для SkyUp Futsal та Енергії надію на порятунок до кінця гри, львів’янам навіть до фінальної сирени.

SkyUp Futsal – Aurora Team

Попри це, перемоги команд Євгена Задорожного та Романа Ковальчика були цілком закономірними, і їхні наслідки такі, що, враховуючи, що Aurora Team з командами лідируючої групи залишилося зіграти лише з Ураганом, то столичний клуб можна вважати не тільки новорічним чемпіоном, а і переможцем першого кола регулярного чемпіонату. В хмельничан же до завершення першого кола складний календар – всі матчі з прямими конкурентами, і щоб зберегти своє місце під сонцем, їм потрібно битися в кожній грі з таким же завзяттям, як це було у Львові.

Розгроми туру

Після 16 м’ячів в грі п’ятого туру в Полтаві між МСК Харків та Енергією здавалося, що це рекорд результативності, який на роки, але він не прожив і місяць. Варто було харківській команді виїхати до Івано-Франківська, як вона в кооперації з Ураганом підняла планку кількості голів в одній грі до 18-ти! Єдина втіха для "містян", що вони все ж таки не дозволили пасти рекордному показнику кількості м’ячів, які складають різницю м’ячів – мінус 10 залишається, але виникає питання, а чи надовго? Одразу ж і питання, а чи і 18 м’ячів в одній грі це надовго? Чи не очікує нас попереду гра, яка завершиться 15:5 чи 16:6? А 20:10 слабо підкорити?

Це все було б смішним, якби не було таким сумним, бо такі результати не прикрашають Екстра-лігу. Змагання мають сприяти зростанню майстерності футболістів, а чому сприяє гра, яку коментатор охрестив чимось схожим на дитячий футзал? Ще один результат, який не красить Екстра-лігу, був зафіксований у Львові, де in.IT нічого не зміг протиставити ХІТу, не забивши бодай один м’яч – 0:9. Десь з пів тайму підопічні Андрія Федюка ще трималися, але пропустивши на 11-й хвилині перший м’яч, посипалися, а в другому таймі взагалі розвалилися.

Це, до речі, з "айтішниками" сталося вперше, і раніше вони всі свої матчі програвали з гідними рахунками. А от МСК Харків вже вчетверте зазнав розгромної поразки. Щодо переможців в цих іграх, то Ураган і ХІТ здобули перші свої перемоги з великим рахунком.

Тож, в 47 матчах, зіграних в восьми турах, розгроми фіксувалися сім разів, і відсоток таких ігор складає 14,89%.

Відставка туру

Футзальні клуби – доволі своєрідна субстанція, і тренерські відставки тут рідке явище. Хтось може заперечити, що минулого сезону в трьох командах змінилися головні тренери, але мова йде не про відхід після сезону або в міжсезоння, як це відбулося зі Станіславом Гончаренко в МСК Харків, а саме про випадки, коли зміни проходять протягом сезону. Якщо вже закривати тему сезону-23/24, то Олександр Бондар розпрощався з Кардиналом-Рівне посеред чемпіонату, а Максим Павленко – після поразки в півфінальній серії плейоф.

Після восьмого туру сталася перша відставка в сезоні-24/25, яку можна назвати гучною сенсацією – після поразки 0:9 Андрій Федюк в післяматчевому коментарі заявив, що з моменту завершення гри він більше не є головним тренером in.IT. Специфічною ситуацію робить те, що безпосередньо Андрій Федюк був причетним до того, що ця команда з’явилася в Екстра-лізі, і його бачення вплинуло на те, як розвивалася команда останніми роками. І от такий несподіваний поворот, хоча тиждень тому, коли Андрій Федюк неприємно пройшовся по гравцях після поразки 1:5 від Athletic Futsal, автором цих рядків була зроблена підказка, який може бути вихід – або заміна всіх гравців, або заміна тренера. І, відверто, не було навіть жодної думки, що в in.IT другий варіант спрацює так швидко.

Щоправда, є така деталь. Ініціатива про відставку пішла не від клубу, а від самого Андрія Федюка, який її аргументував знову ж таки тим, що в нього гравці, з якими якісь завдання вирішувати неможливо, через це він вже нічого не зможе дати команді. Але ж парадокс в тому, що безпосередньо Андрій Федюк привів в команду тих гравців, які, як виявилося, не збираються боротися за високі місця. Йому ніхто не нав’язував Віталія Рябоконя, Максима Корнійчука, Олександра Горєлка, Владислава Сизика і далі по списку, але через якісь чесноти Федюк же їх ввів в команду. Якась виходить нестиковка, і спроба коней поміняти місцями з возом.

На понеділок, 9 грудня, ніяких коментарів з боку керівництва in.IT на інформаційних ресурсах клубу немає як стосовно того, чи прийнята відставка Федюка, так і того, хто ж тепер буде за головного на матчах цієї львівської команди. А найближчий, якщо вірити фейсбуку in.IT, вже цього тижня 13 грудня. Це гра з 10-го туру проти Сухої Балки, яка за календарем мала б відбутися 4 січня наступного року.

Результативність туру

Коли лише в двох іграх туру забиваються 27 м’ячів, то чому б не замахнутися на побиття рекорду результативності за один тур, який був зафіксований в п’ятому турі, коли взяття воріт фіксувалося 44 рази. Після матчів п’ятниці і суботи в активі восьмого туру були 39 голів, тому однією з інтриг недільної гри між Athletic Futsal та Любартом було, чи по силах командам Олександра Кабаненка та Назара Бугайчука на двох забити не менше шести м’ячів.

Athletic Futsal – Любарт

Виглядало це не очевидною справою. Якщо команда з Дніпра зі своєю результативністю була близькою до середнього показника в три м’ячі (7 ігор, 20 м’ячів), то луцька команда забивала трохи більше одного голу за гру (7 ігор, 9 м’ячів). І перший тайм підтвердив, що такі побоювання були недарма. Моменти-то команди створювали, але реалізація бажала кращого, тому і всього 2:0 після 20-ти хвилин гри. По перерві справа з реалізацією покращилася, і обидві команди перевиконали свої середні показники, зігравши 5:2.

Все це разом дало 46 м’ячів в одному турі, в середньому 7,67 голи за гру – небачена для Екстра-ліги результативність. Втім, згадуючи про 14:4 та 0:9, визнати її "перемогою" особливого бажання не виникає.

Гол туру

Чи не єдиною втіхою для вибагливих і нейтральних вболівальників, які дві години вбили на перегляд гри в Івано-Франківську, став шедевральний м’яч, який на 28-й хвилині забив гравець МСК Харків Кирило Братенко. Співавтором цього голу став воротар харків’ян Микита Поддубний, який зробив закидання м’яча у вільну зону на Братенка, ну а той ударом злету, трохи поклавши корпус, спрямував м’яча під поперечину. Молодий голкіпер Урагану Олег Гордієвич не став псувати всю красу цього удару і пропустив м’яч над руками.

Гол, який просто зобов’язаний увійти до числа кращих всього сезону. А ще м’яч, забитий Братенком, змусив згадати легендарний гол Марко ван Бастена в фіналі Євро-1988. Це з футболу, а в футзалі вболівальники мають пам’ятати "бомбезний" гол, який забив нинішній гравець SkyUp Fusal Ігор Салтанов років сім тому, коли ще був гравцем Кардиналу-Рівне, у ворота Урагану, в яких тоді був Володимир Кардаш – також ударом злету під поперечину після діагональної верхової передачі з рівненської половини майданчику.

6. Хет-трик туру. Даміан Запорожан (Просто хет-трик, ортодоксальний і класичний), Андрій Британ (в одному таймі), Олександр Педяш

Якщо харків’яни забивали в Івано-Франківську мало, але красиво, то господарі паркету просто палали бажанням покращити свої індивідуальні показники. Вісім гравців Урагану збільшили свій гольовий доробок, а особливо в ударі були Даміан Запорожан та Андрій Британ, які в свій актив записали по хет-трику. Якщо Запорожан у воротах МСК Харків розписувався в різних таймах, то Британ "трьоху" "містянам" відправив в другому таймі, і такий хет-трик ще іноді називають німецьким, за аналогією як їх класифікують в футбольній Бундеслізі.

В ХІТі до дев’яти голів у ворота "айтішників" приклалися шестеро гравців, серед яких особливо заряджений на гол був Олександр Педяш. Він, як і Запорожан, забивав в різних таймах, тому його хет-трик – це просто хет-трик.

Таким от різким чином тільки за один тур кількість гравців, яким в одній грі вдалося забити тричі, зросла до дев’яти, і кожний з цієї дев’ятки три м’ячі забивав тільки одного разу. МСК "Харків", з іншого боку, тримає сумний показник: з дев’яти хет-триків п’ять були у ворота харківської команди.

Пенальті туру

Це колись мало статися, і мова про те, що в восьмому турі нарешті зафіксований перший цього сезону випадок, коли воротар на пенальті виявився сильнішим гравця, що його пробивав. Програючи 1:3, Енергія вже з 23-ї хвилини почала грати з п’ятим польовим гравцем, робила це на своєму м’ячі постійно, на 28-й хвилині в ході чергової такої атаки Ярослав Квасній прострілив в штрафний майданчик, і м’яч від Костянтина Абзалова опинився у Владислава Первєєва, який вразив порожні ворота львів’ян. Але не встигли хмельничани порадіти, як після нетривалої наради арбітри прийшли до висновку, що замість взяття воріт вони призначають пенальті.

Цей епізод взагалі один з кульмінаційних в грі, але арбітри обрали дійсно правильне рішення, яким би воно не було неприємним для Сокола. До речі, на відео помітно, що гравці Сокола і не сперечалися з таким вердиктом арбітрів. Напевне, в Енергії розуміли всю важливість ситуації, тому відповідальність за удар була покладена на Тараса Кузя, найкращого бомбардира команди за всю її історію. Але і він виявився не залізним. Намір Кузя розгадав голкіпер Сокола Ярослав Кожуховський, який відбив м’яч і зберіг для своєї команди важливу перевагу в два м’ячі.

Лише з восьмої спроби воротарям Екстра-ліги вдалося показати свою спроможність врятувати команду при найсуворішому покаранні, яке призначається за порушення правил. Так, в першому турі вже був один нереалізований пенальті, але тоді гравець SkyUp Futsal Юрій Щериця пробив повз ворота дніпровського Athletic Futsal. Наступні ж шість призначених пенальті всі були реалізовані. Щодо статистки, то шість забитих пенальті з восьми це реалізація 75%.

Дабл-пенальті туру

Кількість призначених в восьмому турі дабл-пенальті змусила згадати стартовий тур цього чемпіонату, коли арбітри чотири рази фіксували перевищення ліміту командних порушень. Тоді до 10-тиметрової позначки підходили Богдан Мізюк (Любарт), Владислав Константінов (in.IT), Бахман Фаталієв (МСК Харків) та Давид Калашник (Athletic Futsal), і всі вони дружньо не змогли переграти воротарів суперників.

В восьмому турі маємо ситуацію з точністю до навпаки – чотири 10-тиметрових і реалізовані абсолютно всі! Невже цьому компоненту гри стало більше приділятися уваги на тренуваннях? Чи просто так склалося?

Безліч небезпечних моментів біля воріт Aurora Team в київському дербі створили гравці SkyUp Futsal, але пробити Юрія Савенка змогли лише з 10-тиметрового. На 35-й хвилині Микиті Тменову дісталося в обличчя від Владислава Завертаного, і арбітри пройти повз це порушення просто не мали права. Авіатори цього сезону вже пробивали один дабл-пенальті, коли в Івано-Франківську Олександр Ліфер влучив в каркас воріт Урагану. І це, до речі, було за рахунку 0:1.

Схоже, що головний тренер SkyUp Futsal Тарас Шпичка переконаний, що краще Ліфера ніхто в нього "десятку" не проб’є, тому і в дербі, теж за доволі складного рахунку 0:2, до 10-тиметрової позначки знову пішов той же Ліфер. Але цього разу Олександр впорався зі своїм завданням і технічним ударом змусив Юрія Савенка капітулювати.

А зробити це було дуже непросто – пригадаємо, як в грі проти Сухої Балки Савенко двічі відбив 10-тиметрові.

Гра в Івано-Франківську відзначилася ще й рекордним показником сезону – три дабл-пенальті за гру в різні ворота. Спочатку двічі Андрій Британ підходив до 10-тиметрової позначки і майстерно розібрався з Олексієм Нагорним та Микитою Поддубним.

Через кілька секунд "ураганівці" сфолили вшосте, і за це їх покарав Кирило Хахілєв, попри те, що під цю "десятку" у ворота повернувся Олександр Сіріцький.

Констатуємо, що лише за один тур кількість призначених дабл-пенальті зросла з 13-ти до 17-ти, і після такої їхньої блискучої реалізації покращився відсоток реалізації – 6 з 17-ти це 35,3%. Більше ніж кожний третій!

Автогол туру

На свою біду Олександр Ліфер опинився в протоколі гри і як гравець, який вразив свої ворота. Сталося це ще за рахунку 0:0 на 26-й хвилині. Під час атаки Aurora Team Олександр Ліфер намагався перервати прострільну передачу Владислава Завертаного, але вийшов удар по своїх воротах, цього ніяк не очікував воротар Ілля Бакінський, і м’яч опинився в сітці.

Дуже прикрий епізод для Ліфера, адже гра в цій напруженій грі довго йшла до гола, до першої помилки, і припустився її саме він.

Для SkyUp Futsal це перший випадок, коли гравець цієї команди вразив власні ворота. В Екстра-лізі ж – восьмий.

Червона картка туру

Подіям в матчі між Ураганом та МСК Харків і так було вже приділено чимало уваги, але потрібно повернутися ще раз. Не позаздриш воротареві, який тільки і встигає робити те, що виймати м’ячі із власних воріт. Так було в другому таймі з Олексієм Нагорним, і в стані, як іноді кажуть в футболі, "запари" він під завісу гри, коли в цьому вже не було ніякої потреби, примудрився протягом двох хвилин отримати дві жовті картки. При чому, обидві за одне і те ж – небезпечна атака суперника.

Для чого, навіщо рубити гравців Урагану спочатку біля кутової позначки, а потім в районі центральної лінії – питання риторичні, адже на них немає обґрунтованої відповіді, хіба що воротарі – це люди зі своїми метеликами в голові. Найгірший наслідок таких от дії Олексія Нагорного, що в наступному турі МСК Харків прийматиме in.IT, і чи варто казати, наскільки ця гра важлива для обох команд? І на таку гру харків’яни залишаються з одним воротарем, Микитою Поддубним, який не виблискує надійністю.

Вилучення Олексія Нагорного стало другим випадком, коли червоне світло перед собою побачив воротар. Двома турами раніше також дві жовті перетворилися на червону для Назарія Войтовича. Загалом же це четвертий раз, коли гравець не дограв гру не через власне бажання.

Кінець нічийного синдрому

До п’яти ігор простягнулася серія домашніх матчів Кардиналу-Рівне, в яких команда Євгена Ланка не може здобути перемогу. І якщо чотири попередні гри незмінно завершувалися в Рівному нічиїми, то в восьмому турі рівнян спіткало справжнє фіаско. Якими могли бути очікування у вболівальників Кардиналу-Рівне перед грою з дебютантом Екстра-ліги з Жовтих Вод, коли до того їхня улюблена команда не дозволила переграти себе таким командам, як Енергія (3:3), Ураган (4:4) та ХІТ (2:2).

У цих іграх з трьома призерами минулорічного чемпіонату нічиї були не здобутком, а втратою для Кардиналу-Рівне, оскільки перемога втрачалася на останніх секундах. До цього додамо ще і нічию з Athletic Futsal (2:2). Без сумнівів в Рівному від гри з Сухою Балкою чекали тільки перемоги, але коли пролунала фінальна сирена, напевне, задоволені були б і нічиєю. Вона і трималася на табло до 39-ї хвилини, коли господарі дозволили пробити Дмитру Бабілову з-за меж штрафного майданчика, і голкіпер Дмитро Дяченко свою команду виручити не зміг.

Таким от чином у "кардиналівців" обірвалася нічийна серія з чотирьох домашніх матчів, а безвиграшна пролонгувалася вже до п’яти ігор.

Цього календарного року Кардинал-Рівне вже не гратиме вдома, а от 2025 рік відкриє 4 січня домашнім матчем проти Сокола. Ох і цікаве ж підґрунтя вимальовується у цієї гри, а в чому воно, здогадатися зовсім нескладно.

Бонус

У завершення, за традицією, порахуємо гроші, яка отримає Асоціація футзалу України завдяки пункту регламенту Екстра-ліги про те, що команда, гравці якої в грі отримають три жовті карти і більше, зобов’язана перерахувати на розрахунковий рахунок цієї громадської організації 5000 грн. І такі гроші капають на конто АФУ регулярно.

В восьмому турі з картками негаразд було у SkyUp Futsal, у якого по жовтій перед собою побачили Рафінья, Юрій Щериця і Максим Літвінов. А також у МСК Харків, в якого по одній жовтій картці отримали Данило Кондратович і Бахман Фаталієв, а дві з інтервалом в хвилину Олексій Нагорний. Авіатори з картками переборщили вчетверте, а харків’яни вдруге.

Сумарне надходження від клубів до АФУ збільшилося до 90 тис. грн., а по клубах розподіляється таким чином:

20 тис. – SkyUp Futsal

по 10 тис. – in.IT, Кардинал-Рівне, ХІТ, Суха Балка, МСК Харків

по 5 тис. – Сокіл, Aurora Team, Ураган, Athletic Futsal.

Анатолій Подвойський

Відповідальний редактор – Денис Шаховець