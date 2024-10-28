У львівському дербі переміг досвід, розгром під Полтавою: найцікавіше про 3-й тур Екстраліги

У футзальній Екстралізі залишилися позаду чергові п’ять ігор, які були зіграні минулого тижня з п’ятниці по неділю. Всі вони були рознесені по днях і по часу, що було максимально зручним для перегляду в онлайн-трансляціях, втім, максимальне задоволення від перегляду вболівальники навряд чи отримали, і це стосується двох ігор. Трансляція з Дніпра, де грали Суха Балка та Aurora Team, взагалі залишила гнітюче враження, і все через технічні проблеми, пов’язані з інтернетом. Трансляція час від часу зависала, і за законом підлості саме в цей час забивалися м’ячі, а в підсумку з п’яти голів в трансляцію потрапили лише... два.

Вочевидь, що в Дніпрі є певні проблеми у провайдера, адже і в другому турі під час трансляції з цього ж спорткомплексу гри Athletic Futsal – Суха Балка зависання також було суттєвим і з неї випадали до п’яти хвилин ігрового часу. Чи сприятимуть такі трансляції збільшенню глядацької аудиторії, популяризації футзалу, відповідь на це питання на поверхні, і вона очевидна – ні. Те ж саме стосується і трансляції першого тайму гри з Рівного, де грали Кардинал-Рівне та Athletic Futsal.

ФК Кардинал-Рівне

Де саме корінь проблеми, безпосередньо в тих містах, звідкіля йшли трансляції, чи на сервері, з якого трансляції роздаються на youtube-канал Асоціації футзалу України, в цьому мають розібратися відповідальні особи в самій АФУ і на місцях, інакше ті гроші, які вкладаються клубами в організацію онлайн-трансляцій, це гроші на вітер.

Попри це, з прямих трансляцій випала незначна частка найцікавіших подій, тому проблем з тим, щоб представити читачам традиційну десятку фішок, які або були в центрі уваги, або, навпаки, могли пройти повз увагу вболівальників, не було, тим більше, що левова частка з них присвячена тому, що є найцікавішим – забитим і незабитим м’ячам.

Гра туру

Коли в календарі туру стоїть дербі, воно апріорі привертає увагу, і приємно, що протистояння львівських in.IT та Енергії виправдало всі очікування від нього. Різниця в класі між гравцями команд на користь "енергетиків" не викликала сумнівів, і "айтішники" прагнули компенсувати її бойовитістю та позамежною зарядженістю на гру. Вони змушували не відриватися від перегляду гри, але гравцям in.IT не завжди йшли на користь, адже через зайві емоції страждала ігрова дисципліна. Двічі в першому таймі відзначилася голами Енергія, і в обох них присутніми були помилки капітана "айтішників" Віталія Рябоконя. Спочатку він в штрафному майданчику загубив Ярослава Кваснія, який спокійно вразив ворота. А далі програв позицію і боротьбу Тарасу Кузю, який збільшив перевагу "енергетиків" до двох м’ячів.

ФК in.IT

Наявність більшого досвіду і дозволила команді Валерія Легчанова святкувати перемогу. Дубль в львівському дербі на рахунку Тараса Кузя, по разу розписалися у воротах in.IT кожний з братів Грицин. Ці чотири голи і склали підсумкову різницю в рахунку – 1:5. Таке ж співвідношення в протоколі гри по жовтих картках, але у Енергії вона одна, а у "айтішників" п’ять, і in.IT вдруге в сезоні доведеться перекинути на розрахунковий рахунок Асоціації футзалу України суму в розмірі 5000 гривень за перевищення ліміту в кількості отриманих попереджень, який наразі згідно регламенту дорівнює двом.

Розгром туру

За невеликої кількості матчів, зіграних в Екстралізі зі старту чемпіонату, зарано говорити про вирівнювання в класі її команд, але тенденція, яка намічається, не може не радувати. Лише в третьому турі вперше був зафіксований результат, який в футзалі вважається розгромним – це перемога однієї команди над своїм суперником з різницею в п’ять м’ячів. Рік тому відсоток ігор, які в чемпіонаті України завершилися розгромом, був жахливим і близьким до 20-ти відсотків. Тобто, кожна п’ята гра це була гра в одну хвіртку.

В 11-ти матчах, зіграних в перших двох турах, були зафіксовані три нічиї, в восьми ж переможних іграх чотири звитяги були з різницею в три м’ячі і лише одна в чотири, це 4:0 в грі Сухої Балки та МСК Харків, яка була в Полтаві. В третьому турі харків’яни на номінально домашньому паркеті пішли на підвищення, втім, їхнє "мінус п’ять" це ще не найгірше, що могло бути в грі з Соколом, бо хмельничани створили моментів на півтора десятка м’ячів. В підсумку ж на табло 2:7, після трьох турів маємо один розгром в 16-ти іграх, і це складає 6,25%.

Гол туру

Другий тур поспіль в Екстралізі пройшов не в повному обсязі, і в п’яти іграх були забиті 25 м’ячів. Це лише на один м’яч менше, ніж в попередньому турі, і в середньому маємо поки що найгірший показник – рівно 5 м’ячів за гру. Тим не менше, деякі з них були достатньо ефектними, наприклад, перший з трьох м’ячів Владислава Первєєва, м’яч Юрія Сагайдачного у ворота Сухої Балки. Але цього туру пальму першості віддамо голу, який відкрив рахунок в грі в Дніпрі між Сухою Балкою та Aurora Team.

На 5-й хвилині гравець господарів Віктор Ковальов виборов м’яч на своїй половині і зробив діагональну передачу вперед на хід Артему Петренку. Наблизившись трохи до воріт, Артем з лівої завдав чудового удару з носка в дальній верхній кут, і на цей удар Юрій Савенко зреагував з запізненням.

Забити такий гол одному з найкращих воротарів Екстраліги це потрібно мати високу індивідуальну майстерність. Після цього голу Суха Балка повела в рахунку, він так і залишився єдиним в грі для команди з Жовтих Вод, і вона зазнала поразки, але попри це, для Артема Петренка це був перший гол в Екстралізі, який для самого гравця пам’ятним залишиться назавжди.

Німецький хет-трик туру

Лише в грі, яка в офіційному календарі Асоціації футзалу України стоїть під номером 17, відбулася подія, яка в футболі та його різновидах завжди є помітною і проходити повз яку є несправедливим по відношенню до гравця, якому в одній грі вдалося відзначитися трьома забитими м’ячами. Першим таким в сезоні-24/25 став гравець Сокола Владислав Первєєв, який в грі в Полтаві проти МСК Харків засмутив обох голкіперів харків’ян.

Спочатку на 22-й хвилині це був Микита Поддубний, який до цього доволі впевнено провів перший тайм. Після голу головний тренер "містян" Василь Сухомлинов замінив Поддубного на Олексія Нагорного, але той протримався "сухим" лише пару хвилин, і після удару Владислава Первєєва на 24-й хвилині був змушений виймати м’яч із сітки власних воріт. На цьому універсал Сокола не мав бажання заспокоюватися, мав чимало нагод, щоб збільшити свій доробок, але зробив це лише одного разу на 38-й хвилині після штрафного поблизу воріт МСК Харків.

Таким чином Владислав Первєєв всі три свої м’ячі забив в одному таймі, і це те, що в футбольній Бундеслізі називається німецьким хет-триком. Як відомо, в класифікації хет-триків є ще інші різновиди: ортодоксальний, класичний, ідеальний... Але до цього варто буде повернутися за слушної нагоди, а з трьох голів Владислава в Полтаві найефектнішим був перший з них. Андрій Хамдамов з ауту зробив передачу, і Первєєв ударом з лівої в дотик спрямував м’яча в дев’ятку.

Зазначимо, що минулого сезону перший хет-трик був оформлений вже в першому турі. Зробив це гравець ХІТа Євгеній Жук, а постраждалим від його бомбардирських здібностей був.. також МСК Харків.

Воротар-голеадор туру

Свій невеличкий внесок в гольову статистку другий тур поспіль роблять воротарі, і в третьому турі забитим м’ячем відзначився голкіпер МСК Харків Микита Поддубний. Після того, як Микита в грі проти Сокола пропустив вдруге, Василь Сухомлинов прибрав його з майданчика, але повернув в заключні хвилини гри, щоб награти Поддубного в якості п’ятого польового гравця.

Одна з комбінацій харків’ян спрацювала на 40-й хвилині, коли Микита Поддубний справа наблизився до воріт, які в той момент захищав Богдан Бабенко. З тієї позиції у воротаря МСК Харків не було інших варіантів, як бити в ближній, він це зробив, і м’яч якимось дивним чином крізь руки Бабенка знайшов шлях до сітки.

Гол Микити Поддубного став другим воротарським в сезоні після голу Андрія Острікова (SkyUp Futsal) в першому турі.

Голи головою туру

Через розмір футзальних воріт вразити їх ударом головою набагато складніше, ніж в футболі, але за певної майстерності та вдачі зробити це цілком реально, що було доведене в третьому турі, в якому після ударів головою м’яч тричі опинявся у воротах. Що цікаво, двічі це було в одній грі, ще й протягом 20-ти секунд, і мова про події в грі між Кардиналом-Рівне та Athletic Futsal, яка була в Рівному.

Першим таким голом відзначився гравець господарів Дмитро Скибчик. На 10-й хвилині він, виконавши передачу на Владислава Сорокіна, зробив ривок у штрафний майданчик, і на цей рух Сорокін відреагував закиданням м’яча парашутом. Далі Дмитро Скибчик на якусь мить випередив голкіпера гостей Миколу Хомяка, і, головою перекинувши м’яч через нього, відкрив в грі рахунок.

Згодом неабияку майстерність продемонстрував гравець Athletic Futsal Артем Файдор, забивши в британському стилі. В асистентах в нього виступив Микола Хомяк, який від власних воріт спрямував м’яча в напрямку штрафного майданчика рівнян. Туди вже вбігав Файдор, який головою спіймав м’яч в найвищій точці і пробив точнісінько під поперечину.

Тут є питання до воротаря Кардиналу-Рівне Дмитра Дяченка, але це вже справа тренерського штабу рівнян.

Цей гол став першим для Файдора в Екстралізі, і аналогічний собі подарунок зробив гравець Сокола Ростислав Ростківський. Головний тренер хмельничан Роман Ковальчик випустив 17-тирічного гравця в заключні хвилини гри, але і цього часу йому вистачило, щоб вписати себе в протокол гри. Дякувати за можливість забити Ростислав зобов’язаний воротареві Богдану Бабенку, який з власного штрафного майданчика зробив ідеальне вкидання в штрафний майданчик МСК Харків. Ідеальне, бо завадити Ростківському пробити головою по порожнім воротам намагався капітан харків’ян Бахман Фаталієв, але м’яч над ним пролетів по недосяжній траєкторії.

Автогол туру

Поки що жоден з турів не обходиться без голу у власні ворота, і в турі за номером три таке нещастя спіткало гравця МСК Харків Кирила Братенка. На 36-й хвилині гравці Сокола в кілька дотиків розіграли комбінацію, Кирило-Ілля Бабак зліва робив передачу на Андрія Хамдамова, але на її шляху опинився Кирило Братенко, який пробив по власним порожнім воротам.

Після автоголу Братенка рахунок на користь Сокола збільшився до 5:1, і доля матчу була вирішена остаточно. Автогол Кирила Братенка став четвертим випадком цього сезону, коли гравці вражають власні ворота.

Дабл-пенальті туру

Після цілої низки номінацій, присвячених забитим у різний спосіб м’ячам, час розповісти про ту жахливу ситуацію, яка склалася в Екстралізі з реалізацією 10-тиметрових ударів, які призначаються за кожне порушення, яке йде за п’ятим фолом. В першому турі дабл-пенальті було чотири, і всі вони були нереалізовані. В третьому турі гравці Екстраліги примудрилися перевершити таку статистику, і одразу п’ять гравців не змогли переграти воротарів, пробиваючи з 10-тиметрової позначки.

Ситуація до смішного, бо виходить, що порушувати правила можна безкарно в необмеженій кількості. Знову ж таки, як тут не згадати недавній чемпіонат світу. Виконуючи 10-тиметрові удари збірну України не вибачали аргентинці, а шостий фол і гол після нього від Дієго коштував команді Олександра Косенка місця в фіналі футзального Мундіалю.

За такої великої кількості гравців, які не виправдали сподівань своїх партнерів по команді, немає сенсу детально описувати всі змарновані можливості відзначитися, в цій номінації надамо лише прізвища гравців та посилання на ігрові моменти. В складі Кардиналу-Рівне це були Михайло Волянюк та Євген Ланко, в складі Сухої Балки Мар’ян Пелех та Анатолій Мілінький, і нарешті, в складі SkyUp Futsal не забив Олександр Ліфер.

Хто ж ті воротарі, які продемонстрували неабияку майстерність? По два рази врятували свої команди Юрій Савенко (Aurora Team) та Микола Хомяк (Athletic Futsal), і якщо подвиги Савенка не суттєво вплинули на переможний результат його команди, адже обидва 10-тиметрові Юрій відбив за рахунку 4:1 на користь Aurora Team, то Хомяк двічі відбив "десятки" в першому таймі, коли рахунок на табло був 1:1. Як би там не було, величезний респект Юрію Савенку та Миколі Хомяку за їхню майстерність.

Щодо нереалізованого 10-тиметрового Олександром Ліфером, то "авіатор" поцілив в каркас воріт, які захищав Олександр Сіріцький, а було це в першому таймі за рахунку 1:0 на користь Урагану, що дає підстави говорити про те, що промах Ліфера був таким, що вплинув на підсумок гри, яка так і завершилася мінімальною перевагою франківців.

Шатаут туру

В п’яти матчах туру ворота тільки однієї команди залишилися недоторканими – івано-франківського Урагану, і величезна заслуга в цьому голкіпера Олександра Сіріцького. Тут потрібно зробити акцент на тому, що Олександр залишив свої ворота "сухими" в грі зі SkyUp Futsal, командою, яка після двох турів була далеко попереду всіх за кількістю забитих м’ячів. Як було трохи вище, у Олександра Ліфера була нагода засмутити Сіріцького з 10-тиметрового, але гравець SkyUp Futsal поцілив у каркас воріт.

Заднім числом треба зазначити, що шатаут Сіріцького в третьому турі не перший в чемпіонаті України цього сезону. В першому турі недоторканими залишилися ворота Сокола, які в грі проти in.IT захищали Сергій Шевченко та Богдан Бабенко, а також Сухої Балки, у якої в рамці по тайму проти МСК Харків грали Дмитро Бутов та Назарій Войтович. В турі ж за номером два блискучу гру видав голкіпер Любарту Станіслав Горнік, завдяки якій команда з Луцьку в поєдинку проти in.IT здобула свою першу, історичну перемогу на рівні Екстраліги.

Числа туру

На 27-й хвилині львівського дербі гравець in.IT Владислав Сизик потужним дальнім ударом вразив ворота, які захищав Володимир Кардаш. Це був перший гол "айтішників" цього сезону, і таким чином була поставлена крапка в невеличкій сазі, лейтмотивом якої було, чи встоїть сумний показник, який був зафіксований в рік дебюту in.IT в Екстралізі. Тоді підопічні Андрія Федюка дві гри і ще 4 хвилини третього матчу не могли відкрити лік забитим м’ячам в чемпіонаті. Загалом це склало 84 хвилини. Цього ж сезону вони перевершили своє досягнення більше ніж на цілий тайм.

Коли м’яч опинився в сітці воріт Енергії, табло зупинилося на відмітці 13:05. Враховуючи зворотній відлік часу в Палаці спорту Галичина, "айтішники" підняли планку часу, який знадобився їм для того, щоб забити перший м’яч сезону, до 106 хвилин 55 секунд.

Анатолій Подвойський

Відповідальний редактор – Денис Шаховець