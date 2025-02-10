Очікуваний зрив гри у Дніпрі, Ураган готується переписати історію: найцікавіше про 13 тур Екстра-ліги

Після тритижневої перерви в чемпіонаті України, пов’язаної з кубковими матчами й двома іграми збірної України у кваліфікації ЧЄ-2026, 13 тур футзальної Екстраліги очікувався з підвищеним інтересом, насамперед через його календар. В п’яти парах шанси суперників можна було розцінювати, як 50 на 50, і тільки в грі між МСК Харків та Aurora Team, останньої та першої команд турнірної таблиці, все було надто очевидним. Тож, в п’яти іграх очікувалося запекле протистояння, але коли 13 тур позаду, можна казати, що він не виправдав очікувань в повному обсязі. Причини цього різні, але загальна картина – два тижні простою зробили свою справу, і жодна з команд не показала свого максимуму.

Почався тур в Полтаві, де гра з перших же хвилин стала рухом з одностороннім напрямком – в бік воріт МСК Харків, зупинилася Aurora Team, коли набила містянам дев’ять м’ячів, і лише тоді великодушно дозволила їм забити тричі.

Ураган і Енергія вийшли на чергове "класичне енергетичне" дербі під тиском численних поразок, тому головним був результат, а за якої гри він прийде, це справа десята. На меті стояло забити першим, а далі грати на утримання результату, і в такій грі успіху досягла Енергія, яка вигравала 1:0, 2:1, 3:1, а те, що пропустила вдруге на останній секунді, щастя від вистражданої перемоги 3:2 не затьмарило.

У Львові, де грали in.IT та Любарт, лише перемога була тим результатом, який дозволяв плекати хоча б якісь надії, що ще можна поборотися за місце в плейоф. Але вже протягом самої гри, в якій жодна зі сторін не мала переваги, обмін забитими м’ячами спочатку в першому таймі, а потім в другому, призвів до того, що команди Назарія Станкевича і Назара Бугайчука віддали перевагу синиці в руках журавлю в небі. Рахунок 2:2 на 34-й хвилині, і ресурсу, щоб забити переможний м’яч, у суперників не знайшлося, попри бажання це зробити.

Трохи раніше, на 33-й хвилині, визначився підсумковий рахунок в грі ХІТа і Сокола, коли чемпіони України забили вчетверте, і на табло встановилося 4:0. Наприкінці грудня минулого року команди Олега Лук’яненка і Романа Ковальчика видали феєричний матч, в якому забили 12 м’ячів. Але в суботній грі Соколу довелося грати без трьох гравців, серед них був Владислав Первєєв, який не брав участі в другій грі проти Німеччини й повернувся в клуб з травмою.

Малюнок гри хмельничан за відсутності провідних гравців не змінився, але поставити результативну крапку в атакувальних діях, як це робив Владислав Первєєв, зробити передачу, після якої нескладно забити, як це робив Андрій Хамдамов, було нікому. Збірники ХІТа, хоча і були на майданчику, але вояжі до Німеччини та Молдови не пройшли даремно, тому кияни зосередилися на тому, що в них гарно виходить – на очікуванні помилок суперника з подальшим їхнім використанням. Це і принесло перемогу, яка дозволяє ХІТу вести подальше переслідування Aurora Team.

Кардинал-Рівне кожна гра, в якій втрачаються очки, віддаляє від плейоф, і черговою з серії таких ігор стала поразка в Рівному від SkyUp Futsal 2:3. Про цю гру буде далі окремо, але одним реченням про неї можна додати, що успіх до киян прийшов у величезній мірі завдяки блискучій грі голкіпера Іллі Бакінського, що після гри відзначили головні тренери обох команд Євген Ланко і Тарас Шпичка.

Кардинал-Рівне – SkyUp Futsal

Чи не найочікуванішим в турі було дербі між Сухою Балкою й Athletic Futsal. Обидві команди базуються в Дніпрі, грають на одному майданчику, в турнірній таблиці розділяє лише одне очко – все це обіцяло запекле видовище. Але з цією грою вперше в сезоні сталося те, чого ще не було в чемпіонаті-24/25. А що саме, про це далі в нашому традиційному огляді фішок тринадцятого туру, які або були в центрі уваги, або, навпаки, могли пройти повз увагу вболівальників. З незіграної гри в Дніпрі й стартуємо.

Скасування туру

Те, що сталося з цією грою, рано чи пізно в тих реаліях, в яких ми живемо, мало статися. Дозволимо собі процитувати те застереження, яке було в огляді третього туру Екстраліги, в якому гра між Athletic Futsal і Aurora Team тривала три години 15 хвилин: "Надаючи дозвіл двом командам з Дніпропетровщини на проведення матчів в Дніпрі, Асоціація футзалу України пішла на відвертий ризик. Гарантій, що стартовий та фінальний свисток у грі в Дніпрі пролунають в один день, немає ніяких".

Коли гра між Сухою Балкою та Athletic Futsal вже була готова о 12.00 стартувати, пролунав сигнал повітряної тривоги. Десь через годину відбувся відбій, і команди знову вийшли на майданчик для розминки. Втім, лише на кілька хвилин, бо тривога розпочалася знову. Прочекавши до 14.30, було прийняте рішення про скасування гри й перенесення її на невизначений термін, і лише згодом, як варіант, пройшла інформація, що Суха Балка та Athletic Futsal можуть зіграти у квітні, коли буде чергове вікно УЄФА для матчів національних збірних, а в цих клубах гравців збірної немає.

Важко шукати позитив в тому, що гра не відбулася, але маленький він є в тому, що це була гра за участю двох команд з дніпровського регіону. Якби це була команда з будь-якого іншого міста, вона б зазнала фінансових втрат. А так фінансові збитки мінімальні, оскільки не з Дніпра до гри були залучені лише два арбітри, один з яких з Запоріжжя, а другий з Харкова.

За календарем найближча гра в Дніпрі в 14-му турі за два тижні, коли Athletic Futsal має зіграти з Кардиналом-Рівне. Ключове слово тут "має", а чи зіграє, відповіді немає – ситуація в цьому фактично прифронтовому місті залишається тривожною і нестабільною.

Гра туру

Головним претендентом на "гру туру" було протистояння другої та третьої команд турнірної таблиці ХІТа та Сокола, але воно ані яскравим, ані інтригуючим не вийшло. Чому, про це було вище в преамбулі до матчів туру. Втім, святе місце порожнім не буває, і гра в Рівному цілком гідна, щоб бути визнаною найкращою серед зіграних матчів.

Вболівальникам не доводилося нудьгувати вже з перших хвилин. Турнірне становище гнало господарів вперед, а в "авіаторів" було цікаво спостерігати за діями легіонерів. На цю гру їх було заявлено п’ятеро з шести, така велика кількість вперше в сезоні, і поза грою залишився Лукас. Причому, Тарас Шпичка звів в один квартет бразильців Боба, Жоао Лукаса, Шаропіньо і парагвайця Джоні вже з першої хвилини. Південно-американське порозуміння вони демонстрували непогане, і SkyUp Futsal міг вести гру двома різноплановими четвірками, оскільки в другій грали виключно українці, орієнтовані на силовий футзал.

Кардинал-Рівне після вдало розіграного стандарту повів в рахунку, але гості доволі швидко відігралися, потім забили вдруге, і гра взагалі розкрилася. В другому таймі "зламався" граючий головний тренер рівнян Євген Ланко, замість нього вийшов юний Артем Малиновський, який раз по разу своїми дальніми ударами тримав в тонусі Іллю Бакінського. Підсумковий рахунок 2:3 встановився на 28-й хвилині, і в решту часу команди створили моментів стільки, що могли зіграти 7:8 чи 10:9. Але, на біду рівнян, в SkyUp Futsal в ударі був голкіпер Ілля Бакінський, який попри те, що кілька сезонів провів в Кардиналі-Рівне, не став тішити місцеву публіку пропущеними м’ячами. Господарі билися за результат до останніх секунд, завершальний удар в грі був від Любомира Парфенюка, але м’яч просвистів над поперечиною. 3:2 – перемога SkyUp Futsal, і гарячішого матчу в турі більше ніде не було.

Нерідні рідні стіни

Гра проти SkyUp Futsal для команди Євгена Ланка була сьомою в рідних стінах, і щось зламалося у "кардиналівців" цього сезону. Зігравши перші чотири домашні матчі внічию, в п’ятому Кардинал-Рівне програв Сухій Балці 1:2, потім з таким же рахунком Соколу, і от тепер 2:3 з авіаторами. Сім матчів поспіль в Рівному без перемог – це дещо екстраординарне для Кардиналу-Рівне. Якщо до цього додати ще і минулий сезон, то команда Євгена Ланка не виграє в Рівному вже дев’ять (!) матчів поспіль. А остання домашня перемога Кардиналу-Рівне була зафіксована 17 лютого 2024 року після гри з Соколом (2:1). Гра за грою, і набігло, що кардиналівці вдома не виграють вже рік.

Наступна домашня гра у Кардиналу-Рівне 2 березня проти in.IT. Чи буде нарешті перемога, ой не факт. Востаннє команди грали в Рівному минулого сезону у 24-му турі 16 березня 2024 року, і тоді "кардиналівців" спіткало фіаско 2:5.

Розгром туру

Поразки МСК Харків з розгромними рахунками, на жаль, вже нікого не дивують. Ба більше, подив виникає тоді, коли команда Василя Сухомлинова програє з різницею меншою, ніж п’ять м’ячів. Чергової поразки з великим рахунком містяни зазнали в грі з Aurora Team, яка потрібної для розгрому норми досягла вже після першого тайму, вигравши його 5:0. Коли на 27-й хвилині Владислав Моспан довів рахунок до 9:0, не могла не виникнути думка, а чому б підопічним Євгена Задорожного не замахнутися на рекорд сезону, а це перемога ХІТа над МСК Харків 14:0. Але саме після цього голу гравці Aurora Team втратили до гри будь-який інтерес, навіть дозволили харків’янам забити тричі, і вийшло 3:9.

МСК Харків – Aurora Team

МСК Харків вшосте програв з великим рахунком, це більше ніж половина поразок команди. Своєю чергою, Aurora Team втретє завдала своєму супернику розгромної поразки. Загалом же, в Екстралізі це була десята перемога з великим рахунком в 77 іграх, що складає 12,99%.

Багатоверстатники туру

Другі команди трьох клубів Екстраліги грають в чемпіонаті України серед команд Першої ліги – Кардиналу-Рівне, in.IT та МСК Харків, і календар Асоціацією футзалу України складений так, що далеко не обов’язково перші та другі команди грають в різні дні. Регламенти Екстраліги та Першої ліги дозволяють гравцям, які заявлені за другу команду, грати за першу, натомість гравців з першої команди в іграх Першої ліги можна використовувати в обмеженій кількості.

Звісно ж, коли за календарем обидві команди грають в один день, це стає для Кардиналу-Рівне, in.IT та МСК Харків певною проблемою, бо в ідеалі потрібно мати близько 25 гравців, щоб заповнити заявки. В п’ятницю, 7 лютого, обидві команди МСК Харків грали домашні матчі, тому було знайдене непересічне рішення, яке полягало в тому, що велика кількість тих же самих гравців були в заявці на обидві гри! Якби не було форс-мажору, між іграми був закладений час близько двох годин, але в грі МСК Харків – Aurora Team в ситуацію втрутилася повітряна тривога, яка тривала понад годину, а загальна різниця в часі між першим та другим таймами склала годину 20 хвилин.

Відповідно, це вплинуло на різницю в часі між завершенням гри МСК Харків – Aurora Team та початком гри Першої ліги МСК Харків-2 – Авалон. Як результат, одразу сім (!) гравців харківського клубу, які були в заявках на обидві гри, не мали ніякого часу на відновлення. Ба більше, немає впевненості, що вони мали можливість змінити комплект форми, бо потрібно було виходити на розминку перед грою з Авалоном. Хто ж ці багатоверстатники? Це Дмитро Федоренко, Дмитро Халін, Данило Кондратович, Владислав Поволоцький, Девід Кукленко, Артем Шкурупій та Данило Завада.

Що ж із цього вийшло? Та, власне, нічого гарного. Перша команда МСК Харків програла Aurora Team 3:9, а МСК Харків-2 недалеко пішов від головної команди клубу і програв Авалону 3:10.

Минулого вікенду випадок багатоверстатництва був не поодиноким. Гравці Кардиналу-Рівне Микита Козлюк, Любомир Парфенюк та Максим Горбулько, відігравши гру проти SkyUp Futsal, майже одразу розпочали розминку перед грою другої "кардиналівської" команди, в якій її суперником був одеський Tyre Expert. Перший Кардинал-Рівне програв 2:3, другий зіграв внічию 4:4, але і це був незадовільний результат, який не дозволив Кардиналу-2-Авангард у своїй групі Першої ліги піднятися вище підсумкового третього місця.

Піке туру

"Хроніка пікірувального бомбардувальника", колись давним-давно вийшов фільм з такою назвою про війну, але в цій номінації буде хроніка пікірування Урагану, команди, яка ще рік тому розривала всіх в регулярному чемпіонаті на шмаття. Але в спорті часи слави спливають дуже стрімко, і франківці переживають зараз такий етап, що рвуть вже їх. Нехай і не на шмаття, але без очок залишають стабільно. Домашня поразка від Енергії стала для команди Юрія Іванишина п’ятою поспіль, і вона не відкинула її на сьоме місце в турнірній таблиці тільки завдяки тому, що не відбулася гра в Дніпрі. Це сталося б в разі нічиєї між Сухою Балкою та Athletic Futsal або перемоги команди з Жовтих Вод.

Після восьми турів Ураган впевнено йшов в турнірній таблиці третім, але далі розпочалося піке. Поразка на виїзді від Сухої Балки 1:3, а потім 1:4 від Aurora Team, 3:5 від Сокола, 2:3 від Любарта і, нарешті, 2:3 від Енергії. Рахунки нібито дають підстави кожного разу говорити про те, що Ураган, мовляв, не заслуговував на поразку, але результати на табло – вперта річ.

Програти п’ять разів поспіль для Урагану – це повторення клубного рекорду тривалості програшних серій, які були у франківців ще в чемпіонатах України 2005/06 та 2007/08 років. Напередодні гри 14-го туру, в якому Ураган грає в Києві проти SkyUp Futsal, франківці знаходяться в кроці від історичного для себе "досягнення", і ніхто їх фаворитом у цій грі проти "авіаторів" не назве і не вважає.

Гол туру

Шикарну індивідуальну майстерність в грі проти Урагану продемонстрував гравець Енергії Михайло Грицина. На 24-й хвилин львів’яни здобули аут на половині господарів майданчику, а далі Роман Гураль та молодший з братів Грицин продемонстрували ідеальне порозуміння. Перший зробив закидання через всю ширину майданчика, туди, куди в нього просив другий. Михайло, попри те, що трохи пробіг місце, де м’яч падав на паркет, майстерно поклав корпус майже паралельно майданчику, що дозволило виконати удар по м’ячу. Голкіпер Урагану Олександр Сіріцький прагнув закрити ближній кут, але м’яч полетів у дальній.

Пенальті туру

Один пенальті був призначений в п’яти іграх, він не мав жодного впливу на перебіг події в поєдинку між МСК Харків і Aurora Team, і не викликає жодних сумнівів стосовно його легітимності. На 27-й хвилині Дмитро Крюков припустився жахливої помилки, коли у невинній ситуації просто віддав м’яч на ногу Максиму Чеберяку. І це при тому, що Крюков знаходився на лінії воріт, в той час, як голкіпер МСК Харків залишив ворота, плануючи приєднатися до атаки. Чеберяк пробив по воротах, і Крюков відбив м’яч рукою.

Пенальті, який не викликає питань, дуже впевнено реалізував Юрій Сагайдачний.

У ворота МСК Харків шестиметровий пробивався вдруге, і обидва удари були реалізовані. Натомість Aurora Team вдруге пробивала пенальті, і Юрій Сагайдачний, як і в грі 9-го туру з Кардиналом-Рівне, зі своїм завданням впорався. Загалом же, в Екстралізі пенальті пробивалися 14 разів, реалізовані з яких одинадцять, відсоток реалізації складає 78,57%.

Непослідовність у трактуванні правил

Розгляд ситуації з призначенням пенальті у ворота МСК Харків не можна вважати завершеним через те покарання, яке було винесене гравцеві харківського клубу Дмитру Крюкову. На загальних планах трансляції не видно точно, але завдяки професіоналізму режисера трансляції можна переглянути повтор цього епізоду, з якого все стає зрозумілим від "а" до "я".

Дмитро Крюков, намагаючись врятувати ворота, виставляє праву руку, розвертаючи долоню в напрямку гравця, який завдає удару, що говорить про свідомі дії гравця.

Ця ситуація підпадає під її класичне трактування "Навмисна гра рукою гравцем у власній штрафній площі, яка позбавляє суперника голу", яка передбачає покарання у вигляді призначення пенальті й вилучення (червона картка) за позбавлення голу або ЗОГМ. Що ж ми бачимо в грі? Арбітр Андрій Савельєв залишає гравця на майданчику, пред’явивши тому жовту картку.

Це ніяк не корелюється з рішенням арбітрів в резонансній грі другого туру в Хмельницькому між Соколом і ХІТом, в якій гравець Сокола Даніїл Чижик побачив перед собою червону картку, коли м’яч прилетів йому в руку рикошетом від руки голкіпера Сокола Ярослава Кожуховського, адже це влучання м’яча в руку було визнано арбітрами навмисною грою рукою.

Ще раз: навмисна гра рукою – жовта картка, влучання м’яча рикошетом в руку – червона картка. Одна з головних вимог в суддівстві – це послідовність у прийнятті рішень. Тобто, однакові порушення мають однаково трактуватися стосовно всіх команд. Саме цього і не вистачає деяким рішенням арбітрів АФУ, які трактують ігрові епізоди не відповідно тому, як це вимагають "Правила гри в футзал", а ситуативно. Ну, дійсно, для чого вилучати з майданчика Крюкова, коли рахунок на табло і так вже 7:0 на користь Aurora Team? Чи природа цієї непослідовності все ж таки в тому, що команди Крюкова і Чижика мають різну назву?

Автогол туру

В грі в Рівному стався не такий вже, як виявляється, унікальний випадок для нашого футзалу, коли один гравець відзначається в одній грі забитими м’ячами як в чужі, так і у свої ворота. Саме так було з гравцем SkyUp Futsal Максимом Літвіновим, який спочатку на 9-й хвилині так невдало пробив по м’ячу п’ятою, що той залетів у ворота "авіаторів".

Утім, всього за хвилину Максим виправився, коли ударом з середньої відстані зрівняв рахунок.

Цього сезону це вже четвертий випадок, коли один гравець в грі забиває і в чужі, і у свої, і тричі така оказія відбулася з гравцями SkyUp Futsal. Раніше Олександр Ліфер у восьмому і дев’ятому турах засмучував і свого, і чужого голкіпера. Одного разу це сталося з гравцем ХІТа Сергієм Журбою.

Автогол Максима Літвінова став загалом 16-м цього сезону, і найчастіше з голами у власні ворота допомагали суперники Кардиналу-Рівне – 5 разів.

"Статистика" туру

Другий тур поспіль доводиться звертати увагу на статистику, яку протягом ігор можна побачити в трансляціях матчів Екстраліги на ютуб-каналі Асоціації футзалу України. Якщо їй вірити, то в грі Кардинал-Рівне – SkyUp Futsal команди провели на двох 547 атак, і це в середньому 4,39 секунди на атаку. Це вже не така брехлива статистика, яку можна було побачити в грі дванадцятого туру Любарт – Ураган, в якій тільки за перший тайм команди провели 536 атак.

Звісно ж, що гра в Рівному була цікавою й інтенсивною, але не настільки, щоб атаки в ній відбувалися кожні чотири з половиною секунди. З абсурдністю пів тисячі атак за гру все очевидно, але хотілося б звернути увагу читачів ще на один статистичний ляп – це фоли у SkyUp Futsal. Їх на картинці одинадцять, і це означає, що у ворота "авіаторів" в першому або другому таймі мав би пробиватися дабл-пенальті. Такого в грі точно не було, і це все, що потрібно знати про цю "статистику".

Бонус

Машина з вилучення грошей у клубів, коли їхні гравці в грі отримують три жовті картки або більше, продовжує вправно приносити Асоціації футзалу України прибуток. В Рівному три гравці SkyUp Futsal, Роман Бакум, Джоні та Рафінья, отримали по жовтій картці, внаслідок чого клуб змушений перерахувати на р/р АФУ 5000 гривень. Зазначимо, що SkyUp Futsal є найактивнішим платником АФУ згідно з цим пункту в Регламенті Екстраліги, кожний п’ятий платіж – від "авіаторів".

Загалом цього сезону клуби після 13 турів перекинули на конто АФУ 125 тис. грн., і по клубах надходження йшли таким чином:

25 тис. – SkyUp Futsal

по 15 тис. – in.IT, Athletic Futsal, ХІТ

по 10 тис. – Кардинал-Рівне, Суха Балка, МСК Харків, Aurora Team

по 5 тис. – Сокіл, Ураган, Енергія.

Анатолій Подвойський