Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Билися як козаки: реакція соцмереж на поразку України у півфіналі чемпіонату світу з футзалу

Богдан Войченко — 2 жовтня, 22:25
АФУ
Билися як козаки: реакція соцмереж на поразку України у півфіналі чемпіонату світу з футзалу

Сьогодні, 2 жовтня, у межах півфіналу чемпіонату світу з футзалу відбувся матч між Україною та Бразилією. Гра завершилася поразкою "жовто-синіх" із рахунком 2:3.

Наша команда по ходу зустрічі навіть перемагала "селесао", проте головні претенденти на трофей таки дотисли українців, забивши вирішальний гол на 36-й хвилині.

Читайте також :
Відео Чудовий постріл Чернявського та сейви Сухова: огляд матчу Україна – Бразилія

Редакція сайту Чемпіон традиційно вирішила зібрати коментарі читачів у соцмережах, що залишили відгук на виступ збірної.

Наші підписники відзначають гідну гру національної команди, крутий перформанс та брак везіння.

Нагадаємо, збірна України побореться за бронзу проти "лузера" протистояння між Аргентиною та Францією. Гра за третє місце відбудеться у неділю, 6 жовтня.

Збірна України з футзалу реакція Чемпіонат світу з футзалу-2024