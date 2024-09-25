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Процитував Усика: капітан збірної України розповів, як мотивував партнерів перед 1/8 фіналу ЧС

Ігор Чернявський — 25 вересня, 23:00
Процитував Усика: капітан збірної України розповів, як мотивував партнерів перед 1/8 фіналу ЧС
Асоціація футзалу України

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма цитував слова Олександра Усика перед матчем проти Нідерландів у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Я хлопцям процитував слова видатного боксера Олександра Усика перед цим матчем – про те, що український дух не зламати. І нас дійсно було важко зламати в цьому матчі. З нами в цьому матчі були наш характер, сила волі та невтримне бажання перемогти!" – сказав Шотурма.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Україна перемогла Нідерланди з рахунком 3:1. У чвертфіналі команда Олександра Косенка зустрінеться з Венесуелою, яка сенсаційно пройшла Іспанію. Матч відбудеться в неділю, 29 вересня.

Збірна України з футзалу Олександр Усик Петро Шотурма Чемпіонат світу з футзалу-2024

Петро Шотурма

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