Процитував Усика: капітан збірної України розповів, як мотивував партнерів перед 1/8 фіналу ЧС

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма цитував слова Олександра Усика перед матчем проти Нідерландів у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2024.

Про це він розповів у інтерв’ю Tribuna.com.

"Я хлопцям процитував слова видатного боксера Олександра Усика перед цим матчем – про те, що український дух не зламати. І нас дійсно було важко зламати в цьому матчі. З нами в цьому матчі були наш характер, сила волі та невтримне бажання перемогти!" – сказав Шотурма.

Нагадаємо, в 1/8 фіналу Україна перемогла Нідерланди з рахунком 3:1. У чвертфіналі команда Олександра Косенка зустрінеться з Венесуелою, яка сенсаційно пройшла Іспанію. Матч відбудеться в неділю, 29 вересня.