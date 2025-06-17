Ураган припинив співпрацю з капітаном команди

НФК Ураган та універсал Мар'ян Масевич завершують співпрацю за взаємною згодою.

Про це клуб повідомив на своїй офіційній сторінці у Fecebook.

Повідомляється, що Масевич провів у складі клубу з Івано-Франківська десятиліття, був капітаном у минулому сезоні, а свій шлях у команді починав ще з дубля.

"Мар'ян – це більше, ніж просто гравець. Це характер, відданість, лідерство. Він пройшов разом із нами чимало – перемоги, виклики, важливі матчі. І завжди був опорою на майданчику та поза ним", – зазначили в клубі.

Масевич провів у складі Урагану 126 офіційних матчів, у яких забив 51 гол.

Раніше повідомлялося, що клуб з Івано-Франківська оголосив про пошук нового генерального партнера.