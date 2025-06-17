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Ураган припинив співпрацю з капітаном команди

Андрій Мошкун — 17 червня 2025, 14:05
Ураган припинив співпрацю з капітаном команди
Мар'ян Масевич (праворуч)
НФК Ураган

НФК Ураган та універсал Мар'ян Масевич завершують співпрацю за взаємною згодою.

Про це клуб повідомив на своїй офіційній сторінці у Fecebook.

Повідомляється, що Масевич провів у складі клубу з Івано-Франківська десятиліття, був капітаном у минулому сезоні, а свій шлях у команді починав ще з дубля.

"Мар'ян  це більше, ніж просто гравець. Це характер, відданість, лідерство. Він пройшов разом із нами чимало – перемоги, виклики, важливі матчі. І завжди був опорою на майданчику та поза ним",  зазначили в клубі.

Масевич провів у складі Урагану 126 офіційних матчів, у яких забив 51 гол.

Раніше повідомлялося, що клуб з Івано-Франківська оголосив про пошук нового генерального партнера.

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