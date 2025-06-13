Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футзал

Триразовий чемпіон України ризикує пропустити наступний сезон

Олександр Булава — 13 червня 2025, 18:55
Триразовий чемпіон України ризикує пропустити наступний сезон
SkyUp

Львівська Енергія може пропустити сезон-2025/26 Української Екстра-ліги.

Про це повідомляє Kamp-Sport.

"Енергетики" не планують заявлятися на участь в найсильнішому дивізіоні України з футзалу на наступний сезон через фінансові проблеми.

Основний спонсор клубу "Львівобленерго" планує різко скорити бюджет. Діяльність команди продовжиться, проте вже з розрахунком на розвиток перспективної молоді.

Зокрема керівництво клубу дало гравцям можливість шукати нові команди – навіть тим, у кого чинні контракти. Відомо, що Андрій Цілик (118 матчів, 39 голів) продовжить кар’єру у Сухій Балці, а Андрій Теряєв (115 матчів, 24 голи) приєднається до Аврори.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2024/25 Енергія фінішувала на стадії чвертьфіналу, де в 5-матчевій серії поступилась київському SkyUp.

Енергія є триразовим чемпіоном України та 5 разів здобувала перемогу у Кубку України.

Раніше ХІТ вдруге обіграв Аврору в фінальній серії Екстра-ліги сезону-2024/25.

Екстра-ліга Енергія

Енергія

Один із найкращих гравців чемпіонату України прокоментував свій стан після втрати свідомості під час гри
SkyUp розгромив Енергію у 5-му матчі та став останнім півфіналістом Екстра-ліги
Атлетик зрівняв рахунок в серії проти ХІТа, перемоги Енергії та Урагана в 1/4 фіналу Екстра-ліги
Дякую за життя, – лідер SkyUp дав перший коментар після втрати свідомості
SkyUp дотиснув Енергію в 1/4 плейоф Екстра-ліги

Останні новини