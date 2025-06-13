Триразовий чемпіон України ризикує пропустити наступний сезон

Львівська Енергія може пропустити сезон-2025/26 Української Екстра-ліги.

Про це повідомляє Kamp-Sport.

"Енергетики" не планують заявлятися на участь в найсильнішому дивізіоні України з футзалу на наступний сезон через фінансові проблеми.

Основний спонсор клубу "Львівобленерго" планує різко скорити бюджет. Діяльність команди продовжиться, проте вже з розрахунком на розвиток перспективної молоді.

Зокрема керівництво клубу дало гравцям можливість шукати нові команди – навіть тим, у кого чинні контракти. Відомо, що Андрій Цілик (118 матчів, 39 голів) продовжить кар’єру у Сухій Балці, а Андрій Теряєв (115 матчів, 24 голи) приєднається до Аврори.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2024/25 Енергія фінішувала на стадії чвертьфіналу, де в 5-матчевій серії поступилась київському SkyUp.

Енергія є триразовим чемпіоном України та 5 разів здобувала перемогу у Кубку України.

Раніше ХІТ вдруге обіграв Аврору в фінальній серії Екстра-ліги сезону-2024/25.