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Визначились усі чвертьфіналісти Кубку України

Олексій Мурзак — 16 лютого 2025, 19:53
Визначились усі чвертьфіналісти Кубку України

У неділю, 16 лютого визначилися всі учасники чвертьфіналу Кубку України з футзалу.

Так, за підсумками 1/8, у "Фіналі восьми" зіграють Ураган, Суха Балка, Сокіл, SkyUp, Аврора, Кардинал-Рівне, Любарт та львівська Енергія.

Зазначимо, що головною сенсацією цієї стадії став виліт чинного чемпіона України, яким наразі є столичний ХІТ.

В 1/8 кияни за підсумками двох матчів програли іншому столичному колективу – Аврорі. Незважаючи на два поспіль чемпіонства київського гранду в Екстра-лізі, володарем кубку їм не вдалося стати жодного разу. При цьому ХІТ грав у шести фіналах, в яких усі 6 разів зазнавав поразки.

Нагадаємо, 16 лютого відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку України з футзалу.

Енергія Кардинал-Рівне Сокіл ХІТ Аврора Любарт SkyUp Київ Суха Балка Кубок України з футзалу

Енергія

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