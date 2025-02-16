Визначились усі чвертьфіналісти Кубку України

У неділю, 16 лютого визначилися всі учасники чвертьфіналу Кубку України з футзалу.

Так, за підсумками 1/8, у "Фіналі восьми" зіграють Ураган, Суха Балка, Сокіл, SkyUp, Аврора, Кардинал-Рівне, Любарт та львівська Енергія.

Зазначимо, що головною сенсацією цієї стадії став виліт чинного чемпіона України, яким наразі є столичний ХІТ.

В 1/8 кияни за підсумками двох матчів програли іншому столичному колективу – Аврорі. Незважаючи на два поспіль чемпіонства київського гранду в Екстра-лізі, володарем кубку їм не вдалося стати жодного разу. При цьому ХІТ грав у шести фіналах, в яких усі 6 разів зазнавав поразки.

Нагадаємо, 16 лютого відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку України з футзалу.