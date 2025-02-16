Любарт у серії пенальті обіграв Фурнітуру в матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку України

У неділю, 16 лютого, відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку України з футзалу.

У першій зустрічі ігрового дня Кардинал-Рівне зіграв внічию з Будівельником та завдяки перемозі у першій грі зміг пройти у чвертьфінал.

Водночас Любарт зміг пройти Фурнітуру. Доля поєдинку також вирішилась у серії післяматчевих пенальті, де влучнішими були гравці клубу з Луцька – 4:1.

Кубок України з футзалу

1/8 фіналу, 16 лютого

Будівельник – Кардинал-Рівне 3:3

Голи: 0:1 – 3 Волянюк, 1:1 – 4 Мозговий, 2:1 – 19 Мозговий, 2:2 – 22 Малиновський, 2:3 – 25 Сорокін, 3:3 – 36 Курбанов

Фурнітура – Любарт 3:3 – 1:4 по пенальті

Голи: 0:1 – 3 Пеца-Довбуш, 1:1 – 15 Нападюк, 2:1 – 17 Москалик, 2:2 – 24 Гладун, 2:3 – 30 Мізюк, 3:3 – 31 Гаврилюк

in.IT Львів – Енергія 1:3

Голи: 1:0 – 9 Білюк, 1:1 – 9 Кузь, 1:2 – 22 Цілика, 1:3 – 26 Грицина

Напередодні Аврора вибила ХІТ, а Суха Балка розгромила Харків.