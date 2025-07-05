Клуб Екстра-ліги змінив емблему

Один з клубів Екстра-ліги, Суха Балка, оголосив про зміну емблему напередодні нового сезону.

Про це колектив повідомив у своїх соцмережах.

Команда з Дніпропетровщини представив логотип у синіх тонах, який продовжує відображати рідне місто Сухої Балки – Жовті Води.

Сезон-2024/25 підопічні Гупаленка завершили на 8 місці турнірної таблиці регулярного чемпіонату, а у плейоф зупинились на стадії 1/4 фіналу, поступившись в серії Аврорі із загальним рахунком 3:0.

Раніше свою емблему оновив футбольний клуб Рома, у складі якої виступає Артем Довбик.