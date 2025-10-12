Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футзал

Київ Футзал та Атлетик не виявили переможця в центральному матчі 4-го туру Екстра-ліги

Володимир Максименко — 12 жовтня 2025, 13:55
Київ Футзал – Атлетик
Київ Футзал – Атлетик
АФУ

У неділю, 12 жовтня, відбувся матч четвертого туру української Екстра-ліги між Київ Футзал та Атлетиком.

Команди розписали нічию 1:1.

Гості активніше розпочали гру та вийшли уперед зусиллями Нагорного, проте не змогли втримати перевагу – ще у першому таймі рахунок зрівняв Масевич.

Друга половина гри пройшла в обопільних атаках, проте цифри на табло більше не змінились.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга
4 тур, 12 жовтня

Київ Футзал – Атлетик 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 – Нагорний, 8, 1:1 – Масевич, 17

Наразі столичний клуб посідає друге місце в турнірній таблиці, набравши 10 очок. Дніпряни розмістились на 5 сходинці з п'ятьма заліковими балами.

Нагадаємо, напередодні Авалон вперше в історії здобув перемогу у межах Екстра-ліги, а ХІТ розгромив Фурнітуру.

Екстра-ліга Атлетик Футзал Київ Футзал

Київ Футзал

Київ Футзал – Атлетик: онлайн-відеотрансляція центрального матчу 4 туру Екстра-ліги
Українське дербі в другому турі: розклад матчів ХІТа та Київ Футзалу в Лізі чемпіонів
Київ Футзал продовжив переможну серію, Фурнітура переграла Тайр Експерт у битві дебютантів Екстра-ліги
Знову з бразильцем: Екстраліга визначила символічну збірну другого туру
Сокіл з двома голами на останній хвилині вирвав перемогу над Авалоном у другому турі Екстра-ліги

Останні новини