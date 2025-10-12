Українська правда
Київ Футзал – Атлетик: онлайн-відеотрансляція центрального матчу 4 туру Екстра-ліги

Володимир Максименко — 12 жовтня 2025, 10:03
У неділю, 12 жовтня, відбудеться центральний матч четвертого туру чемпіонату України з футзалу між Київ Футзал та Атлетиком. 

Стартовий свисток заплановано на 12:00 за київським часом, а в прямому етері гра транслюватиме Youtube-канал АФУ та сайт "Чемпіон".

Наразі столичний колектив йде без поразок – три перемоги у трьох матчах і друге місце, тоді як дніпряни розмістились на п'ятій позиції – чотири залікові бали та усі три можливі результати в трьох іграх.

Відеотрансляція матчу Київ Футзал – Атлетик

Нагадаємо, напередодні Авалон вперше в історії здобув перемогу у межах Екстра-ліги, а ХІТ розгромив Фурнітуру.

