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Кардинал-Рівне – in.IT: онлайн-відеотрансляція матчу Екстра-ліги

Володимир Максименко — 12 квітня 2025, 08:47
Кардинал-Рівне – in.IT: онлайн-відеотрансляція матчу Екстра-ліги
Кардинал-Рівне

У суботу, 12 квітня, відбудеться перенесений матч 16 туру української Екстра-ліги з футзалу між Кардиналом-Рівне та in.IT Львів.

Стартовий свисток зустрічі заплановано на 13:00 за київським часом. Сайт "Чемпіон" транслюватиме цей матч в прямому етері.

Кардинал-Рівне – in.IT Львів: онлайн-відеотрансляція

Зазначимо, що рівненський колектив вперше за 9 років не зміг пробитись у плейоф Екстра-ліги. Востаннє таке траплялось із Кардиналом у сезоні-2015/16 – тоді за 16 зіграних матчів команда набрала лише сім очок та посіла останнє місце у турнірній таблиці.

Напередодні визначився переможець аматорського чемпіонату України з футзалу.

Екстра-ліга Кардинал-Рівне футзал in.IT Львів

Кардинал-Рівне

Кардинал-Рівне вперше за 9 років не пробився до плейоф Екстра-ліги
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