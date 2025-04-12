Кардинал-Рівне – in.IT: онлайн-відеотрансляція матчу Екстра-ліги
Кардинал-Рівне
У суботу, 12 квітня, відбудеться перенесений матч 16 туру української Екстра-ліги з футзалу між Кардиналом-Рівне та in.IT Львів.
Стартовий свисток зустрічі заплановано на 13:00 за київським часом. Сайт "Чемпіон" транслюватиме цей матч в прямому етері.
Кардинал-Рівне – in.IT Львів: онлайн-відеотрансляція
Зазначимо, що рівненський колектив вперше за 9 років не зміг пробитись у плейоф Екстра-ліги. Востаннє таке траплялось із Кардиналом у сезоні-2015/16 – тоді за 16 зіграних матчів команда набрала лише сім очок та посіла останнє місце у турнірній таблиці.
Напередодні визначився переможець аматорського чемпіонату України з футзалу.