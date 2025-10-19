ХІТ декласував Тайр Експерт, Київ Футзал переміг Фурнітуру в 5-му турі Екстра-ліги

У неділю, 19 жовтня, відбулись завершальні матчі п'ятого туру чемпіонату України з футзалу.

У першому матчі ігрового дня Фурнітура зазнала другої поразки поспіль, поступившись Києву. Матч вийшов конкурентним, а клуб з Коломиї боровся до останньої секунди, забивши єдиний свій гол на 40-й хвилині.

У завершальному поєдинку туру ХІТ буквально декласував Тайр Експерт, забивши у ворота одеситів 11 м'ячів.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліга

5 тур, 19 жовтня

Фурнітура – Київ Футзал 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Літвінов, 5, 0:2 – Вінісіус, 25, 1:2 – Гаврилюк, 40

ХІТ – Тайр Експерт 11:3 (5:2)

Голи: 0:1 – Первеєв, 3, 0:2 – Мельник, 7, 0:3 – Мельник, 8, 0:4 – Подлюк, 12, 1:4 – Рудий, 16, 1:5 – Жук, 17, 2:5 – Ткаченко, 17, 2:6 – Чернявський, 29, 2:7 – Жук, 30, 2:8 – Жук, 30, 2:9 – Первеєв, 35, 3:9 – Чебанюк, 38, 3:10 – Жук, 39, 3:11 – Чижик, 40

Київський клуб завдяки перемозі набрав 13 очок й наразі посідає 2 місце у турнірній таблиці, лідирує ХІТ – 15 залікових балів.

Фурнітура продовжує знаходитись на 9 місці із чотирма очками, а одеський Тайр Експерт замикає турнірну таблицю із чотирма поразками в чотирьох матчах.

Напередодні Атлетик у результативному матчі переграв Авалон, а Любарт та Суха Балка зіграли внічию.