ХІТ розгромною перемогою зрівняв рахунок у серії з Атлетиком в плейоф Екстра-ліги

Сьогодні, 4 травня, відбувся другий матч серії 1/4 фіналу плейоф української Екстра-ліги між ХІТом та Атлетиком.

У попередній зустрічі ХІТ примудрився програти, ведучи в рахунку 2:0. Проте цього разу столичний колектив не припустився такої помилки.

Вже за підсумком першого тайму майже все було вирішено. Після двох ранніх голів Жука та Журби Атлетик відповів результативним ударом Васильєва. Але потім ХІТ забив ще двічі.

Незадовго до кінця матчу Сірий зробив рахунок 5:1 на користь киян. І хоча останнє слово було за дніпровською командою, за яку забив Нагорний, це ніяк не повпливало на остаточний результат.

Екстра-ліга – плейоф

1/4 фіналу, другий матч, 4 травня

ХІТ – Атлетик Футзал 5:2 (4:1)

Голи: 1:0 – 1 Жук, 2:0 – 3 Журба, 2:1 – 12 Васильєв, 3:1 – 13 Чернявський, 4:1 – 17 Чернявський, 5:1 – 36 Сірий, 5:2 – 39 Нагорний.

Таким чином, ХІТ зрівняв рахунок у серії з Атлетиком. Нагадаємо, що серія плейоф Екстра-ліги триватиме до трьох перемог. Наступного тижня відбудуться два матчі на майданчику клубу з Дніпра.

Раніше стало відомо, що SkyUp переграв Енергію в другому матчі серії плейоф Екстра-ліги.