Драми останньої хвилини й останньої секунди, нові правила в дії: найцікавіше про 8 тур Екстра-ліги

Чергові п'ять матчів позаду в футзальній Екстра-лізі, але родзинкою ігрового вікенду було те, що не всі матчі були з восьмого туру. Кілька тижнів тому з'ясувалося, що Авалон не зможе зіграти з ХІТом у себе в Броварах через зайнятість майданчика БВУФК. У футбольній УПЛ зазвичай в такій ситуації номер туру й афіша пари суперників зберігаються, і відбувається лише обмін полями.

В Асоціації футзалу України вирішили зробити по-іншому. Гру перенесли на майданчик ХІТа, а разом з цим була змінена й афіша туру. Відповідно, гру ХІТ – Авалон, яка мала б відбутися в дев'ятнадцятому турі, зіграли в дати восьмого туру, а гра восьмого туру з афішою Авалон – ХІТ перенесена на початок березня наступного року, коли заплановані матчі дев'ятнадцятого туру.

Тож ігровий вікенд в п'ятницю відкрила гра дев'ятнадцятого туру, в якій ХІТ не одразу набрав оберти. Та вони й не були особливо потрібними для чемпіонів України, гравці якого чітко розуміли, що за постійної гри на половині броварчан свій гол вони знайдуть. Знайшовся він на 14-й хвилині у виконанні Євгенія Жука, коли ж по перерві ХІТ легко забив ще два м'ячі, "Авалон" змирився зі своєю долею, що засвідчив підсумковий рахунок 8:0.

І в другій п'ятничній грі забивала тільки одна команда. Ураган, який відпочивав два тижні, в Івано-Франківську приймав Любарт, який в сьомому турі провів виснажливий матч проти Сокола, так ще й втратив на тривалий термін Богдана Мізюка. Лучани вийшли на майданчик незібраними, швидко пропустили два м'ячі, поміняли воротаря Станіслава Горніка на Ореста Савоніка, якого на перерву "ураганівці" без голу не відпустили. В другому таймі без голів, і в підсумку спокійна перемога Урагану 3:0.

Проблема гостьових команд з голами, яка намалювалася в п'ятницю, несподівано знайшла продовження в першій грі суботи, в який Сокіл приймав Athletic Futsal. Обидві команди пропагують гру на атаку, маючи непогану групу гравців атакувального плану. Але в ударі в цей день була тільки одна з них – у Сокола, яка в кожному з таймів забила по три м'ячі, що принесло перемогу 6:0.

Край негараздам з голами у команд, які грали в гостях, поклав Василь Блащук, який на 17-й хвилині гри в Рівному між Кардиналом-Авангард та Фурнітурою змусив капітулювати голкіпера господарів Дмитра Дяченка. На той момент дебютанти Екстра-ліги поступалися 0:1, по перерві програвали 1:2, але наприкінці гри змогли не тільки відігратися, а й забити переможний м'яч на останній хвилині – 3:2.

Близьким до того, щоб піти з майданчика без голу, був і Tyre Expert в виїзній грі в Дніпрі проти Сухої Балки. Ще за три хвилини до фінальної сирени одесити поступалися 0:2, але встигли за час, що залишився, забити двічі – нічия 2:2.

Гра туру

Календар ігрового вікенду не надавав різноманіття у виборі "гри туру". Лише в одній парі між собою зустрічалися команди з верхньої половини турнірної таблиці, що апріорі віддавало їй перевагу. Сокіл проти Athletic Futsal, четверта команда проти третьої, і що особливо підігрівало інтерес до гри, так це перевага гостей за набраними очками у кількості чотирьох залікових пунктів. Нескладна арифметика показувала, що в разі перемоги "атлетів" вони б відривалися від переслідувача на цілих сім очок, і це був би для хмельничан вирок – на тій короткій дистанції, яка зараз в регулярному чемпіонаті, таке відставання не відігрується. Хіба що за якихось неймовірних, дивовижних обставин.

Сокіл – Athletic Futsal

Така ситуація могла різним чином вплинути на гравців, і гра мала показати, хто з нею краще впорався. Не пройшло і двох десятків секунд, як голкіпер Athletic Futsal Богдан Мещеряков вперше вступив в гру, а згодом стало очевидним, що це не випадково. Хмельничани не давали дихати супернику, вільно поводитися з м'ячем, і не відпустили такий перебіг гри навіть коли на другій хвилині відкрили рахунок.

Головний тренер гостей Олександр Кабаненко певною мірою ризикував, коли у стартовому квартеті випустив Давида Калашника, який тільки-но відновився після травми. Брак ігрових кондицій був очевидним, коли гості на початку гри отримали право на два штрафних. "Оптимальний" Калашник такі штрафні перетворює на голи, а в Хмельницькому в його ударах не було ані сили, ані влучності. Давид випадав в ударній четвірці дніпрян, а три інших гравці не в змозі були протистояти Соколу. Не відчуваючи сили лідерів, і друга четвірка Athletic Futsal не була готовою збити господарів з атакувальної хвилі.

Сокіл вимотував суперника підключеннями Шевченка, два з яких стали голами. Зробивши один асист і один передасист, Сергій і зі своїми безпосередніми обов'язками справлявся гідно, двічі не дозволивши "атлетам" скоротити рахунок до перерви.

У футзалі безліч ігор, коли гра різко розвертається в другому таймі, але не це про гру в Хмельницькому. Господарі ошелешили дніпрян своїм стартом, і тільки завдяки майстерності Мещерякова і фортуні (як без неї?) рахунок не виріс до розгромного. Втім, це було лише справою часу. Сокіл в ігрових епізодах був і швидшим, і винахідливішим. Все зрозуміло в грі, в тому числі й для Олександра Кабаненка, стало за рахунку 5:0. Коуч дніпрян не став добивати свого основного воротаря, якому особливо і дорікати не було в чому, випустивши молодого Єгора Тарана. Друге – це з боку "атлетів" не було спроб грати з п'ятим польовим. Минулого сезону в грі з тим же Athletic Futsal Сокіл в її кінцівці примудрився за хвилину пропустити три м'ячі, ледь не втративши перемогу. Про ту гру в стані хмельничан не забули, заключні хвилини відіграли з позиції сили, забивши шостий м'яч.

Розгроми туру

Рокірування з місцем проведення гри не пішло на користь Авалону. У себе в Броварах за підтримки місцевих вболівальників підопічні Олександра Славінського вже встигли показати себе бойовою одиницею, яка б'ється до фінальної сирени. Чого тільки варта перемога над Фурнітурою, якій броварчани поступалися 1:3. Оцього "авалонівського" характеру не було і близько на майданчику ХІТа. Програвши перший тайм 0:1 за гідної гри, в другому таймі "Авалон" просто віддав себе на поталу. М'ячі у його ворота влітали і після позиційних помилок на стандартах, і після індивідуальних ляпів поблизу воріт. За такої гри ще дивно, що ХІТ обмежився лише вісьмома голами, а не десятком чи більше.

ХІТ – Авалон

Котирування букмекерів перед грою між Соколом та Athletic Futsal незначну перевагу віддавали гостям, але, як показав розвиток подій в Хмельницькому, з цим букмекери дали в штангу – шансів на перемогу у "атлетів" не було. Втім, ніхто не очікував, що підсумковий рахунок на табло буде таким переконливим. Коли на 36-й хвилині Нікіта Чорний оформив дубль, рахунок став розгромним, а після голу Вадима Данилюка взагалі притаманним тенісу.

Якщо ХІТ вчетверте з великим рахунком переміг свого суперника, і вдруге з різницею в вісім м'ячів, то "Сокіл" вперше до свого активу записав розгромну перемогу. Загалом розгромів цього сезону зафіксовано сім, що складає 17,95% від загальної кількості в 39 зіграних матчів.

Голи туру

Ігровий вікенд за результативністю був буденним, а яким він міг бути, якщо три команди не пораділи взяттю воріт бодай один раз. Арбітри в п'яти іграх фіксували взяття воріт 26 разів, втім, серед цих голів були такі, які змусили піти на те, щоб цього разу визначити не "гол туру", а "голи туру", бо їх аж три. Залишити поза увагою хоча б один з них, було б неповагою до гравців, які проявили непересічну майстерність.

На 36-й хвилині гри в Хмельницькому воротар Сокола Сергій Шевченко, побачивши ривок Нікіти Чорного у вільну зону, зробив ідеальну передачу, після якої Чорний пробив по воротах злету, першим же дотиком, не дозволивши м'ячу навіть торкнутися паркету.

На 5-й хвилині гри в Рівному "кардиналівець" Михайло Волянюк змусив місцевих вболівальників шаленіти, коли після закидання з кутового від Артема Мартиненка гарматним ударом увігнав м'яч під поперечину. Такі голи, в принципі, у футзалі не дивина, але як же Волянюк поклав корпус, щоб м'яч полетів за необхідною траєкторією.

А от ще один гол-шедевр з гри в Рівному місцеву торсиду відправив у смуток. Йшла остання хвилина гри, Кардинал-Авангард за рахунку 2:2 разом з вболівальниками мріяв про перемогу, але наразився на контратаку Фурнітури, яка стала фатальною. Воротар рівнян Дмитро Дяченко приклав всю майстерність, коли тричі з інтервалом в секунди виручив свою команду, але коли м'яч опинився в Ігоря Крамара, він метрів з дванадцяти пробив так, що про такі удари говорять однозначно – таке не береться.

Швидкий гол

Вкрай невдало розпочав Любарт гру в Івано-Франківську. Ледь не в першій атаці лучани могли пропустити після удару Андрія Британа, але голу не довелося довго чекати. "Ураганівці" розіграли кутовий, після кількох передач м'яч опинився у вільного Іллі Приходька, який щокою відправив шкіряну кулю у ворота поруч зі стійкою.

Взяття воріт відбулося на 35-й секунді, що є другим показником в рейтингу "швидких м'ячів", забитих на першій хвилині. Загалом таких м'ячів чотири, які за часом розташувалися в такому порядку:

15 секунда – Віктор Ковальов (Суха Балка), 4 тур, гра Суха Балка – Ураган 35 секунда – Ілля Приходько (Ураган), 8 тур, гра Ураган – Любарт 43 секунда – Артем Щур (Athletic Futsal), 5 тур, гра Athletic Futsal – Авалон 52 секунда – Сергій Кравчук (Кардинал-Авангард), 2 тур, гра Суха Балка – Кардинал-Авангард.

Пенальті туру

В другому таймі за рахунку 0:3 у Любарта був чудовий шанс скоротити відставання від Урагану, коли на 29-й хвилині голкіпер "франківців" Микола Гуйван в штрафному майданчику поставив шлагбаум Максиму Гайдучику. Пробивати шестиметровий у Любарта взявся Богдан Гладун і щосили влупив в груди Гуйвану.

Це був вже третій пенальті у ворота Урагану, втім, його суперники змогли скористатися своєю нагодою лише одного разу, коли в третьому турі Віталій Поплєвічев (Авалон) переграв Тараса Левандівського. В шостому турі той же Левандівський відбив пенальті в грі з Соколом, і от тепер сейв Гуйвана, який став п'ятим воротарем, який не дозволив себе переграти з шестиметрової позначки.

У Любарта це перший нереалізований пенальті за часів виступу в Екстра-лізі. Минулого сезону у лучан було дві спроби, і обидві вони завершилися голами.

Загалом цього сезону в Екстра-лізі жахливо б'ють пенальті: з дев'яти реалізовані лише чотири. Відсоток реалізації нижче 50-ти, хоча минулого сезону забивалися приблизно три пенальті з чотирьох.

Дабл-пенальті

Переламним в грі між Сухою Балкою та Tyre Expert стало порушення Андрія Теряєва, який на 37-й хвилині в середині майданчика збив одесита Едуарда Оридорогу. Річ у тім, що це був шостий фол, який потягнув за собою дабл-пенальті, і гості скористалися своїм шансом повернути інтригу в гру. До м'яча підійшов Володимир Рудий і потужним ударом в мертву для воротаря зону змусив Дмитра Бутова капітулювати. Ну, а згодом, як було вже вище, одесити вирвали нічию.

Tyre Expert вже вчетверте в сезоні пробивав 10-метровий, це найбільше серед усіх команд Екстра-ліги. Ба більше, Володимир Рудий став першим гравцем, якому це вдалося забити двічі, а от його партнери по команді Владлен Чебанюк і Микита Калінін програли свої дуелі воротарям суперників.

Влучний удар Рудого трохи покращив загальну статистику реалізації 10-метрових – п'ять з чотирнадцяти, це 35,7 відсотка.

Шатаути туру

Одразу нагадаємо, що шатаут це, користуючись хокейною термінологією, "сухий матч", коли воротар нічого не пропускає у свої ворота. Іноді таке називають "кліншитом", але це кому як подобається.

З нулем пропущених м'ячів завершили гру три команди, але право на шатаут заслужили лише два воротарі – Микола Гуйван з Урагану та Сергій Шевченко з Сокола. Багато в чому це і заслуга їхніх партнерів по команді. Роботи в обох багато не було, але коли потрібно було виручити, вони виручали. Зокрема, Шевченко відзначився кількома сейвами, а Гуйван взагалі зробив те, що в футзалі зробити воротарю важко – відбив пенальті.

А як же ХІТ, запитаєте ви, адже і він нічого не пропустив від Авалона? Тут і випливає тонкість у визначенні шатаута. Індивідуальний шатаут записується в актив воротаря, якщо він відіграв без замін. Левову частку гри з Авалоном у воротах ХІТа бездоганно діяв Олександр Кравець, але в кінцівці гри головний тренер киян Сергій Журба поміняв його на Владислава Швеця. І це ситуація, коли жоден з воротарів не отримує шатаут в свою особисту статистику.

Фол туру

Те, що гравець може отримати жовту картку, навіть не прийнявши участь в грі, ні для кого не в дивину. Найчастіше в футболі приводом для того, щоб арбітр попередив гравця, є або неспортивна поведінка, або якісь некоректні висловлювання. В футзалі спектр порушень, гідних жовтих карток для гравців, трохи більший, а в нові правила гри в футзал, які ФІФА затвердила 5 вересня, додалося те, що можна було побачити на 16-й хвилині гри в Києві між ХІТом та Авалоном. Це дії гравця ХІТа Олександра Сухова, які не пройшли повз увагу Євгена Гордієнка, арбітра ФІФА, найкращого на зараз рефері в українському футзалі.

Невдалий початок розвитку атаки Авалона призвів до того, що м'яч тихесенько викочувався за межі майданчика поблизу лави запасних ХІТа. Абсолютно тривіальна ситуація, яка не була б варта уваги, якби Олександр Сухов не вирішив зупинити м'яч, який ще не повністю залишив межі майданчика, а вже потім дозволив викотитися м'ячу за бокову лінію.

Переважна більшість арбітрів зі статусом АФУ в цій ситуації просто б зробила вигляд, що нічого не сталося, але Євген Гордієнко продемонстрував свої професіоналізм і принциповість в повному обсязі. Він розцінив це як вихід гравця на майданчик і показав воротарю ХІТа жовту картку, але, згідно нових правил, таке порушення карається ще і накопичувальним фолом, що і відбулося в грі. Цей фол став першим, історичним, зафіксованим в Екстра-лізі за таких обставин.

Червона картка туру

А от обставини, які призвели до червоної картки для голкіпера Tyre Expert Миколи Хомяка, екстраординарними не назвеш. В сучасному футзалі невід'ємною частиною є підключення воротарів до атак, але час від часу в них відбуваються помилки, які суперники карають голами, а арбітри картками. У випадку з Хомяком мали місце обидві опції.

На 22-й хвилині гри в Дніпрі Микола Хомяк, заволодівши м'ячем, побіг до воріт Сухої Балки. Майже одразу йому боротьбу нав'язав Владислав Сорокін, м'яч відскочив до Тараса Рибака, який пробив по відкритим воротам, але м'яч до них не долетів. Хомяк, скоріш за все, рефлекторно викинув руку, яка зупинила м'яч.

Типова ситуація, яка трактується як ЗОГМ (зрив очевидної гольової можливості) і тягне за собою червону картку. А щодо наслідку у вигляді голу, то Суха Балка реалізувала більшість і повела в рахунку.

Вдруге в сезоні червоне світло перед собою побачив голкіпер, а першим був "ураганівець" Микола Гуйван, який в другому турі також відзначився грою руками за межами штрафного майданчика. Загалом на поточний момент чотири гравці не дограли гру через жорстке рішення арбітрів.

Остання секунда туру і перша відставка

Те, що в футзалі потрібно грати до останньої секунди, прописна істина, але її в матчі проти Tyre Expert підзабули гравці Сухої Балки. Господарі були на м'ячі, але Дмитро Бутов виносом м'яча навмання дав супернику для порятунку дев'ять секунд. Вісім з них пішли на те, щоб доставити м'яч в штрафний майданчик жовтоводців Едуарду Ткаченку, де він поклав на підлогу Бутова і вразив порожні ворота. Звісно ж, були суперечки з боку Сухої Балки з приводу того, що час вже сплив, коли м'яч перетнув лінію воріт, але це не відповідало дійсності – гол був, як-то кажуть, "чистим".

Ці 2:2 змусили пригадати гру Сухої Балки в Луцьку, де жовтоводці теж випустили перемогу за лічені секунди до фінальної сирени. Додати б до очкового багажу Сухої Балки з восьми залікових пунктів загублені чотири очки, і життя для неї виглядало б набагато привабливішим. Наразі ж вісім очок в семи іграх, попереду три гри – з ХІТом, Kyiv Futsal та Авалоном, в яких ніхто не гарантує навіть одне очко, і перспектива ув'язнути в боротьбі за потрапляння до плей-офф. Перед початком сезону керівництво Сухої Балки вело мову зовсім не про це, і які оргвисновки бувають за таких обставин в ігрових видах спорту, не секрет – звільнення головного тренера.

Сергій Гупаленко вирішив сам форсувати події й в післяматчевому коментарі заявив, що подає у відставку. Ввечері ж 9 листопада на інформаційних ресурсах Сухої Балки було оприлюднено повідомлення, що керівництво клубу прийняло відставку Сергія Гупаленка.

Анатолій Подвойський