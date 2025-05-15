Повернення Шаропіньо та новий рекорд Сухова: головне про п’яті матчі 1/4 плейоф Екстра-ліги

"Скільки вірьовку не плети, а кінець їй буде" – таким є відоме прислів’я, і воно якнайкраще характеризує те, що у футзальній Екстра-лізі відбулося в середу, 14 травня. У Києві у двох різних спорткомплексах відбулися два заключні матчі стадії 1/4 плейоф. Повністю сформувалися півфінальні пари, які вже найближчими вихідними розпочнуть шалену боротьбу не тільки за фінал, а й за право представляти Україну у футзальній Лізі чемпіонів, в якій наступного сезону вона вперше буде представлена двома командами.

Загалом на стадії чвертьфіналів відбулися сімнадцять поєдинків, які вісім команд Екстра-ліги провели з 2 по 14 травня. Якщо Aurora Team вистачило трьох ігор, щоб розібратися з Сухою Балкою, а Соколу чотирьох, щоб вибити з плейоф володаря Кубку України Ураган, то столичним ХІТу та SkyUp Futsal знадобився повний комплект з п’яти матчів, щоб відправити у відпустку, відповідно, дніпровський Athletic Futsal та львівську Енергію.

Чемпіони України в вирішальній грі знову зіграли в прагматичний футзал, і варто було голкіперу атлетів Богдану Мещеряков на самому початку гри трохи задалеко вийти з воріт, як Євгеній Жук майстерним ударом відкрив рахунок. Ще одне підключення Мещерякова до атаки коштувало Athletic Futsal другого голу, який на рахунку воротаря ХІТа Олександра Сухова. Після перерви команди обмінялися забитими м’ячами, і ХІТ після перемоги 3:1 став третім півфіналістом.

Athletic Futsal – ХІТ

SkyUp Futsal та Енергію вкотре в сезоні довели, що вони між собою невидовищні ігри грати не вміють, і вболівальники знову побачили зливу голів. Щоправда, на відміну від їхнього першого матчу, який своїми 15 м’ячами увійшов до історії, інтриги в грі не було. Головний тренер "авіаторів" Тарас Шпичка ризикнув, коли заявив на гру одного воротаря, але тринадцять польових гравців, і це дозволило грати в інтенсивний футзал трьома четвірками. У Енергії такого кадрового ресурсу немає, до того ж у неї лідери команди – це ті, кому багато за тридцять. Тож, SkyUp Futsal просто дотиснув суперника, збільшивши рахунок до 8:1. Енергетикам, щоправда, після трьох м’ячів вдалося уникнути розгрому, але це було слабкою втіхою перед тим, як відправитися у відпустку – перемога SkyUp Futsal 8:4.

Головний підсумок чвертьфіналів – до наступної стадії плейоф вийшли чотири команди, які в регулярному чемпіонаті посіли перші чотири місця. Жодних несподіванок: все, як-то кажуть, за ранжиром, і все – абсолютно по ділу. Протягом регулярного чемпіонату саме цей квартет показував той футзал, який стабільно до себе привертав увагу і змушував про нього говорити. Ще один цікавий момент квартету півфіналістів – наявність в ньому всіх трьох київських команд, компанію яким склав хмельницький Сокіл. Виходить такий собі відкритий чемпіонат Києва з участю однієї команди не зі столиці України. Це гарантує два дербі. Одне в півфіналі між Aurora Team та SkyUp Futsal, а от яким буде склад другого і головне – на якій стадії, чи то буде в фіналі, чи в боротьбі за бронзу, залишається тільки будувати прогнози. А як вони будуть втілюватися в життя, відповіді почнемо отримувати вже з найближчої суботи.

SkyUp Futsal – Енергія

Повернення

Великий резонанс у футзальному середовищі викликало те, що сталося з легіонером SkyUp Futsal Шаропіньо, який у третій грі перед другим овертаймом знепритомнів на паркеті. Все виглядало настільки жахливо, що те, що бразилець більше не зіграє цього сезону, не виглядало неймовірним. Втім, Шаропіньо не брав участь лише в четвертій грі, а в п’ятій вже був в заявці, ба більше, відзначився двома фірмовими голами. В спорткомплексі можна було помітити бригаду екстреної медичної допомоги, і це абсолютно правильний висновок після того, що сталося у Львові. Будемо щиро сподіватися, що Шаропіньо отримав дозвіл грати після ретельного аналізу причин, які призвели до втрати ним свідомості, і в майбутньому ми будемо говорити про бразильця, виключно обговорюючи його непересічні бомбардирські здібності.

Найкращий гол

Машина з забивання м’ячів, йдеться про гравця ХІТа Євгенія Жука, в грі проти Athletic Futsal видав дуже ефектний, але нетиповий для себе гол. Всі знають, що хліб Жука, це боротьба в штрафному майданчику, звідкіля він і забиває левову частку своїх м’ячів. Це вже завдання пресслужби ХІТа, але було б дуже цікавим дізнатися, скільки він, принаймні цього сезону, забив м’ячів з меж штрафного майданчика, а скільки результативних ударів завдав з відстані понад шість метрів. Якщо останніх назбирається в межах кількості пальців на одній руці, то це здивує.

Один з таких нечисленних м’ячів – в грі проти атлетів. Йшла лише друга хвилина гри, як Євгеній Жук прийняв м'яч на центральній лінії біля самої бокової лінії. Зробив він це одним дотиком, а другим пробив над Богданом Мещеряковим. Голкіпер нібито вже і дотягнувся до м’яча рукою, але ані спіймати його, ані перекинути через поперечину не спромігся, і м'яч опустився у ворота.

Пенальті

В тій же грі проти Athletic Futsal Євгеній Жук втратив реноме бездоганного пенальтиста. Три з трьох реалізував Жук пенальті цього сезону, і в п’ятій грі плейоф втратив шанс наздогнати Юрія Сайгадачного, який реалізував чотири шестиметрових з чотирьох. На заваді став молодий воротар дніпрян Єгор Таран, який тільки в другому колі прийшов у футзал, а раніше був в системі футбольної Олександрії.

Пенальті був призначений в доволі цікавий момент гри. П’яти секунд вистачило ХІТу, щоб розпочати з центру після пропущеного м’яча, довести м’яч до штрафного майданчика дніпрян, де Єгор Таран грубо зіграв проти Жука. Коли в команді в порядку штатний пенальтист, логічно, що до шестиметрової позначки він і йде, тим більше, що рахунок на табло 3:1 доволі слизький. Євгеній Жук пробив з усієї сили й по центру воріт, але Таран, хоча і змістився вліво, але виставив руку, в яку м'яч і прилетів.

Athletic Futsal і до цієї гри був командою, у ворота якої пенальті призначалися найчастіше, а підсумком сезону для нього стали шість шестиметрових. Сейв Тарана це другий випадок, коли пенальті у ворота "атлетів" не став голом. Водночас Єгор став лише п’ятим воротарем, якому цього сезону вдалося відбити пенальті, але випадків, коли воротарі виручили свою команду, шість – двічі це робив Олександр Сухов.

З 31 пенальті цього сезону реалізовані 24, відсоток реалізації 77,42%

Воротар-голеадор

М'яч, який на 20-й хвилині гри в Києві, забив голкіпер ХІТа Олександр Сухов став історичним для футзальної Екстра-ліги. Тривалий час Сухов поділяв першу сходинку серед воротарів-голеадорів з Віталієм Денюжкіним, який вже давно завершив кар’єру на високому рівні. В обох у чемпіонатах України було по 13 голів, і, нарешті, після того, як Олександр відзначився в грі з Athletic Futsal, рівних йому немає – 14 м’ячів!

Все вийшло доволі традиційно для теперішнього футзалу. Воротар дніпрян підключився до атаки, зробив передачу на Артема Щура, а той безхитрісно пробив в руки Сухову. Дії Олександра були миттєвими – вихід на вільний простір і удар. Воротаря гостей намагався страхувати Олег Виставной, але траєкторія польоту була ідеальною: м'яч влучив в поперечину й опустився у ворота.

Сухов став дванадцятим воротарем, який цього сезону вражав чужі ворота., а його гол серед воротарів сімнадцятим. Попереду всіх далеко ураганівець Олександр Сіріцький, для якого сезон вже завершений – п’ять м’ячів.

Автогол

Чотири рази на чвертьфінальній стадії плейоф були зафіксовані випадки, коли гравці вражали власні ворота, і всі вони в пасиві команд, які припинили свої виступи у чемпіонаті. По одному разу такий негаразд стався з Сухою Балкою та Ураганом і двічі з Енергією. На 34-й хвилині головний тренер SkyUp Futsal Тарас Шпичка випустив на майданчик Джоні, який дуже довго лікувався після травми й чимало ігор пропустив, і в першій же зміні його активні дії принесли "авіаторам" забитий м'яч. В контратаці Максим Літвінов з меж штрафного майданчика не зумів вразити ворота, але підібрав м’яч, зробив передачу на Джоні, який пробив по воротах. М'яч, схоже, летів повз ворота, але влучив у Михайла Зварича, від якого опинився в сітці.

Львівська Енергія вийшла на чисте перше місце за кількістю м’ячів, забитих у власні ворота – сім, це один м'яч більше, ніж у їхніх земляків з in.IT. Михайло Зварич вдруге вразив власні ворота.

Червона картка

Дуже сумно завершився сезон для минулорічного срібного призера львівської Енергії. Команда Валерія Легчанова провалила п’яту гру проти SkyUp Futsal, пропустивши вісім м’ячів. Один з них в меншості, після вилучення в другому таймі Романа Гураля.

На 22-й хвилині львів’яни ще за рахунку 0:3 намагалися розвернути хід поєдинку і грали з п’ятим польовим гравцем. Саме в цей момент Рафінья перехопив м'яч, намагався зробити ривок до протилежних воріт, але Роман Гураль завалив його руками. Попередження за таке порушення було очевидним, однак арбітр Артем Духан вирішив показати червону картку. Додамо, що "авіатори" цю більшість використали, зробивши рахунок для "енергетиків" безнадійним.

Вилучення Романа Гураля у львівській Енергії перше і залишиться єдиним в сезоні-2024/25.

Гольові сотні

Гол Ростислава Гуля на передостанній хвилині гри проти SkyUp Futsal став ювілейним, сотим цього сезону для Енергії. Яскраво вираженого бомбардира у львів’ян не було, і найбільше забитих м’ячів в активі Михайла Грицини – 16.

В понеділок після гри з Ураганом на відмітку рівно в 100 голів вийшла ще одна команда – це Сокіл. Хмельничани останніми серед чотирьох півфіналістів дісталися до сотні, три інші учасники 1/2 плейоф мають у своєму активі вже далеко за 100 голів. Зокрема, у ХІТа 130 забитих м’ячів, другим йде SkyUp Futsal – 119, третьою Aurora Team – 114, але команда Євгена Задорожного провела у чемпіонаті 25 матчів, в той час, як ХІТ і "авіатори" по 27.

Анатолій Подвойський