Чемпіон Футзал

Микола Дендак — 16 листопада 2025, 16:56
Не відчули: Фурнітура без проблем переграла Сокіл в чемпіонаті України
Фурнітура

Сьогодні, 16 листопада, відбувся матч регулярного чемпіонату України з футзалу, в якому новачок Екстра-ліги Фурнітура неочікувано обіграла Сокіл Хмельницький.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Головним героєм зустрічі став Ігор Крамар. Саме він забив усі три голи Фурнітури та приніс своїй команді перемогу. В поточному сезоні на його рахунку 10 голів за 8 матчів.

Екстра-ліга – регулярний сезон
16 листопада

Фурнітура Коломия – Сокіл Хмельницький 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 3 Крамар, 2:0 – 21 Крамар, 3:0 – 38 Крамар

Завдяки цій перемозі Фурнітура піднялася на 7 місце в чемпіонаті України, набравши за 8 матчів 10 очок. У Сокола 13 балів та 4-та сходинка.

Нагадаємо, напередодні ХІТ декласував Суху Балку та повернувся на перше місце в турнірній таблиці.

