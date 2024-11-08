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Енергія здолала Лідер у фіналі Кубку України

Олександр Булава — 8 листопада 2024, 15:21
Енергія здолала Лідер у фіналі Кубку України

У четвер, 8 листопада, відбувся фінал Кубку України з футзалу серед жіночих команд, в якому зійшлися Енергія-УДУ (Київ) та Лідер (Кобиляки).

Основний час поєдинку завершився з рахунком 1:1. Тож доля протистояння визначена в екстратаймі. Кияни змогли відзначитися голом за 20 секунд до завершення гри, проте Лідер відновив рівновагу після реалізації 10-метрового.

У серії післяматчевих пенальті влучнішими були гравці столичного клубу – 4:3.

Кубок України-2024
Фінал, 8 листопада

Енергія-УДУ (Київ) – Лідер (Кобиляки) 2:2 – після пенальті 4:3

Зазначимо, що Енергія-УДУ в попередній стадії здолала КДЮСШ Олімп, а Лідер був сильніше за СинельниковеБУАР93.

Жіночий футзал

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