Фурнітура дебютує у футзальній Екстралізі в наступному сезоні

Асоціація футзалу України підтвердила включення клубу Фурнітура з Коломиї (Івано-Франківської області) у чемпіонаті Екстра-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба Фурнітури.

Таким чином, клубу вдалося пройти весь шлях від аматорів до учасника елітного дивізіону чемпіонату України. У минулому сезоні команда Максима Павленка завоювала срібло Першої ліги, програвши в фіналі плейоф одеському Tyre Expert 5:7, 2:4.

Також Фурнітура виходила в 1/8 фіналу Кубку України, вигравала чемпіонат Івано-Франківської області та двічі завойовувала місцевий кубок.

Раніше ХІТ вдруге обіграв Аврору в фінальній серії Екстра-ліги сезону-2024/25.