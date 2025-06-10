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Фурнітура дебютує у футзальній Екстралізі в наступному сезоні

Олег Дідух — 10 червня 2025, 19:26
Фурнітура дебютує у футзальній Екстралізі в наступному сезоні
ФК Фурнітура

Асоціація футзалу України підтвердила включення клубу Фурнітура з Коломиї (Івано-Франківської області) у чемпіонаті Екстра-ліги сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба Фурнітури.

Таким чином, клубу вдалося пройти весь шлях від аматорів до учасника елітного дивізіону чемпіонату України. У минулому сезоні команда Максима Павленка завоювала срібло Першої ліги, програвши в фіналі плейоф одеському Tyre Expert 5:7, 2:4.

Також Фурнітура виходила в 1/8 фіналу Кубку України, вигравала чемпіонат Івано-Франківської області та двічі завойовувала місцевий кубок.

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