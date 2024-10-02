ЧС-2024 для збірної України: перемогти Бразилію та переписати історію

У середу, 2 жовтня, у Ташкенті відбудеться перший півфінал чемпіонату світу з футзалу – збірна України зіграє із командою Бразилії. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, що розпочнеться о 18:00 за Києвом.

Вітчизняна команда вже повторила свій найкращий результат в історії виступів на ЧС, у 1996 році українці посіли підсумкове 4 місце. І тепер будь-яка перемога, чи то у півфіналі, чи у матчі за 3-те місце, дозволить "синьо-жовтим" встановити нове досягнення.

Але, ясна річ, апетит приходить під час їжі. І ми всі потайки уже сподіваємось на золоті медалі для підопічних Олександра Косенка.

З іншого боку, слід поглянути на ситуацію реально. Суперником українців у півфіналі буде збірна Бразилії, ще одна команда із жовто-синіми квітами, яка очолює світовий рейтинг. А в іншому півфіналі – збірна Аргентини, 5-а команда світу згідно з тим самим рейтингом ФІФА, яка розгромила українців у стартовому матчі цьогорічного ЧС-2024 з рахунком 7:1. І лише збірна Франції бачиться реальним конкурентом у боротьбі за бронзові медалі.

9 голів на шляху до півфіналу

Напередодні чвертьфіналу вже зазначалося, що збірній України пощастило із суперником – 21 команда світу, найнижча за рейтингом ФІФА. Однак саме ця команда у 1/8 фіналу обіграла Іспанію, 3-тю збірну світу (2:1). Та і взагалі у чвертьфіналі ЧС слабких команд не буває апріорі.

Слід віддати належне збірній України, команда максимально серйозно налаштувалась на цей матч, а от суперника вистачило лише на перший тайм, а точніше – на перші 16 хвилин, протягом яких вони забили три голи. Відзначилися Мільтон Франсія, Хесус Вьямонте та Альфредо Відаль. Натомість Данило Абакшин зробив хет-трик (перший, третій і четвертий голи), а другий забив Петро Шотурма. А вже наприкінці першого тайму Назар Швед встановив проміжний рахунок – 5:3.

А після перерви українці повністю володіли ініціативою. Ростислав Семенченко, Олександр Сухов, Ігор Чернявський та Микола Микитюк забили по голу, на що венесуельці відповіли лише одним влучним ударом Рафаеля Морільйо – 9:4.

АФУ

"Це - фантастика"

Після гри наставник українців Олександр Косенко не скупився на емоції:

"Ми дуже щасливі, ми в четвірці найкращих команд світу, і це фантастика. Я вдячний хлопцям та вболівальникам, а також нашим ЗСУ. Це найважливіше. А хлопці показали самовіддачу та майстерність. Я пишаюся ними. Ми проробили багато роботи, що було показано" на майданчику. Робота пройшла не дарма, і це важливо, що тобі віддається, коли ти працюєш", – зазначив тренер.

А автор хет-трику Абакшин додав:

"Це просто топ! Ми в четвірці найкращих! І мене прорвало сьогодні нарешті небагато, а то на старті казав, що забиватиму. Але це команда все зробила, віддавали передачі. Скільки я ще не забив..."

Найсильніші та найтитулованіші

Збірна Бразилії, окрім того, що є найсильнішою футзальною командою світу на даний момент, першим номером світового рейтингу також є найтитулованішою у світі.

Бразильці фактично законодавці мод у світовому футзалі. Саме вони виграли перші три чемпіонати світу - у 1989, 1992 та 1996 роках, а потім повторили свій успіх у 2008 та 2012-му. Таким чином, у Ташкент команда приїхала у статусі 5-кратних чемпіонів світу. Так, останні два чемпіонати не задалися для пентакампеонів, але тим більше злими та мотивованими вони приїхали на ЧС в Узбекистані. Що, власне, і доводять упродовж усього турніру.

У Ташкенті зараз представлено нове амбітне покоління бразильських футзалістів, які не вигравали ЧС.

Якщо ЧС-2016 став для головної американської команди страшним провалом, про який навіть не хочеться згадувати (9 місце), то на попередньому Мундіалі у Литві бразильці виграли п'ять матчів поспіль – усі три на груповому етапі, а також у 1/8 фіналу. та чвертьфіналі. Фатальною для команди стала півфінальна гра проти Аргентини, чинного на той момент чемпіона світу. Усі голи в тій грі були забиті до перерви, в середині першого тайму "дуплетом" відзначилися аргентинці, а ближче до перерви бразильці зуміли скоротити відставання у рахунку. Але за останні 23 хвилини більше забити так і не змогли – 1:2. Втішатися "пентакампеоном" довелося у матчі за 3 місце, перемога над Казахстаном 4:2 та бронзові медалі.

Своєю чергою, аргентинці також втратили титул чемпіона світу, поступившись у фіналі збірній Португалії з тим самим рахунком 1:2.

І ось через три роки новий шанс повернути собі титул чемпіона світу. І ще рішучіший і впевненіший шлях до півфіналу. У вересні 2024-го бразильці послідовно обіграли команди Куби (10:0), Хорватії (8:1), Таїланду (9:1), Коста-Ріки (5:0) та Марокко (3:1). Якось буде у жовтні у півфіналі…

Не в оптимальному складі

Крім сили суперника, варто відзначити і внутрішні проблеми збірної України, яка не зможе зіграти в найсильнішому складі. Назар Швед пропустить матч із командою Бразилії через перебір попереджень. У матчі проти Венесуели Швед отримав жовту картку, яка стала для нього другою на турнірі, і тепер на нього чекає одноматчева дискваліфікація.

ФІФА

Швед на чемпіонаті світу в Узбекистані забив 2 голи у п'яти матчах. І це дуже суттєва втрата для команди Косенка.

Згідно з регламентом, на чемпіонаті світу 2024 року починаючи з півфіналу всі попередження обнулюються. Відповідно, фінал або матч за третє місце футзалісти можуть пропустити лише у разі отримання прямої червоної картки.

Перевага "свого" майданчика

Цікаво, що всі матчі на цьому Мундіалі збірна Бразилії проводила у Бухарі, тоді як Україна – на головній арені турніру, у Ташкенті. Це дає певну перевагу нашій команді, яка чудово орієнтується в залі та знає особливості освітлення, клімату та інших малопомітних, на перший погляд, особливостей арени. Цьогорічний чемпіонат світу, як відомо, проводився у трьох містах (також був задіяний Андіжан), але українській та бразильській збірній вдавалося обходитися без переїздів.

Але все ж таки, один переїзд для бразильців був неминучий. Головні матчі ЧС – два півфінали, гра за 3-е місце та фінал пройдуть у столиці Узбекистану на найбільшій Humo Arena, місткістю 9.546 глядачів. Арени в Бухарі (3.105 глядачів) та Андижані (2.971) набагато менш місткі і не відповідають рівню півфіналу та фіналу ЧС.

До речі, запасними містами проведення турніру були Самарканд та Фергана, але до них чемпіонат так і не дістався.

"Немає збірних, які не програють"

Напередодні півфіналу Олександр Косенко не втрачає оптимізму:

"Рівень футзалу зростає, гравці можуть пишатися своїм досягненням. Але зупинятися не хочемо, налаштовуватимемося на позитив у півфіналі. Ми ще на чемпіонатах світу ніколи не обігравали команди з Латинської Америки, тому жодних думок, мовляв, ми фаворити з Венесуелою, не було". Із Бразилією може бути будь-який результат. Нема збірних, які не програють. У нас із ними був контрольний матч, ми програли, але діяли гідно. Були помилки, які можна прибрати. Виходитимемо і гратимемо, намагатимемося здобути перемогу. У нас завжди в історії була міцна команда з футзалу. Іноді щось не виходило, а зараз так склалося, що ми у півфіналі Євро були, у півфіналі ЧС тепер. Не хочу перехвалити хлопців зараз. Не скажу, чи топ це збірна за весь час незалежності чи ні. Але ми відчуваємо підтримку, відчуваємо, що за нас уболівають. Це приємно", – сказав Косенко.

Букмекери не вірять в Україну

Своєю чергою аналітики букмекерських компаній вважають шанси нашої команди на перемогу примарними.

Перемога бразильців оцінюється коефіцієнтом 1,18, тоді як нічия – 8,10, а перемога України – 10,00.

Щодо виходу у фінал, перемоги з урахуванням додаткового часу та серії пенальті, то в Україну можна поставити з розрахунку 7.30 до 1, а на Бразилію – 1.07.

Також букмекерські контори перед стартом півфіналів виставили котирування на переможця Мундіалю. Головним лідером вважається Бразилія – 1.33. Другими претендентами букмекери вважають аргентинців – 5:00. На 3-й позиції йде Франція (15:00), а найменші шанси в України – 18:00.

Де дивитись?

Прямі трансляції матчів чемпіонату світу з футзалу за участю збірної України показ телеканал "Суспільне Спорт", а також регіональні канали "Суспільного". Також на каналі "Суспільне Спорт" і в інтернеті – на сайті "Суспільне Спорт" можна побачити всі інші матчі ЧС.

Нагадаємо, що гра Україна – Бразилія відбудеться у середу, 2 жовтня. Початок матчу о 18:00 за київським часом.