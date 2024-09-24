Буде багато злості: Шотурма про майбутній поєдинок з Нідерландами

Лідер збірної України з футзалу Петро Шотурма поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку з Нідерландами у плейоф ЧС-2024.

Його слова наводить пресслужба Асоціації футзалу України.

Зокрема, універсал пригадав матч проти Нідерландів на Євро-2022, де наша команда поступилася 2:3.

"Просто згадати перший матч, який ми зіграли, – скільки вони принесли хейту в нашу душу. Знаєш, скільки в нас образи на них і скільки злості буде, коли виходитимемо на цей матч?", – заявив Шотурма.

Матч з Нідерландами розпочнеться о 18:00. Відеотрансляція проводиться телеканалом "Суспільне Спорт", а також регіональними телеканалами Суспільного. Крім того, Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Нагадаємо, на груповому етапі команда Косенка спочатку розгромно програла чинним віцечемпіонам світу – аргентинцям (1:7), але згодом впевнено перемогла Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.