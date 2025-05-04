Аврора в овертаймі дотиснула Суху Балку в першому матчі серії плейоф Екстра-ліги

У неділю, 4 травня, стартувала серія 1/4 фіналу плейоф Екстра-ліги України, у якій зійшлися Аврора та Суха Балка.

Протистояння першої та восьмої команд регулярного сезону подарувало справжню інтригу.

Наприкінці першого тайму Суха Балка вийшла вперед завдяки голу Дяченка. І хоча на початку другої половини Аврора відігралася, ніхто з команд не зміг вирвати перемогу в основний час. Тож на них та вболівальників очікував додатковий час.

Перша додаткова п'ятихвилинка ні до чого не призвела, і тільки за три хвилини до кінця другого екстра-тайму кияни забили другий гол. А на останній хвилині Поночовний поставив крапку у цьому матчі, встановивши остаточний рахунок 3:1.

Екстра-ліга – плейоф

1/4 фіналу, 4 травня

Аврора – Суха Балка 3:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 2:0) – рахунок у серії 1-0

Голи: 0:1 – 20 Дяченко, 1:1 – 26 Чеберяк, 2:1 – 47 Семенченко, 3:1 – 49 Поночовний.

Наступна гра цієї серії плейоф відбудеться завтра, 5 травня. Старт матчу запланований на 12:30. Серія триватиме до трьох перемог однієї з команд.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 травня, відбулися ще два поєдинки плейоф Екстра-ліги: SkyUp переграв Енергію, а ХІТ розгромною перемогою зрівняв рахунок у серії з Атлетиком.