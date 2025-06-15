Срібний призер чемпіонату України залишився без головного тренера

Євген Задорожний оголосив про відставку з посади головного тренера Аврори.

Про це повідомляє АФУ.

Про своє рішення залишити команду 42-річний фахівець розповів в інтерв'ю після програного матчу ХІТу у фінальній серії Екстра-ліги.

Під керівництвом Задорожного "зоряні" провели 71 матч, у яких вони здобули 48 перемог, 10 разів зіграли внічию та зазнали 13 поразок.

Аврора стала переможцем регулярного сезону Екстра-ліги, проте в чотирьох іграх поступилася ХІТу, який втретє поспіль став чемпіоном України.

Наступного сезону Аврора разом із ХІТом гратиме у Лізі чемпіонів, проте команду готуватиме вже не Євген Задорожний, а інший тренер, ім'я якого визначиться пізніше.

Нагадаємо, що раніше став відомий бронзовий призер української Екстра-ліги сезону-2024/25.