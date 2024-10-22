Зозуля розвіяв міф про вплив агентів на збірну України

Роман Зозуля розвіяв міф про те, що гравця можуть не викликати в збірну Україну, якщо у нього не той агент.

Про це колишній футболіст розповів у інтерв'ю Українському футболу.

"Мені здається, що це більше міф, який агенти використовують на свою користь. Вони потім дзвонять батькам і кажуть: "Якщо хочете, щоб ваш син грав у юнацькій або молодіжній збірній, то потрібно підписувати контракт саме зі мною". Батьки вірять у це.

Деякі агенти дізнаються, кого будуть викликати до збірної заздалегідь, навіть до того, як списки оприлюднять і вони також цим користуються. Особисто для мене це нонсенс, якщо футболіст дійсно якісний, то він повинен грати незважаючи на те, хто є його агентом".

Зозуля закінчив кар'єру у 2023 році. За збірну України він зіграв 33 матчі, забив 4 голи. Окрім футбольних досягнень, Роман відомий своєю активною волонтерською діяльністю, підтримуючи українську армію під час війни з Росією.

У кінці минулого року Зозуля говорив, що хотів стати президентом УАФ.