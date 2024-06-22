Зозуля призупинив діяльність фонду через напад охорони Тищенка на члена команди
Колишній форвард збірної України Роман Зозуля тимчасово призупинив діяльність благодійного фонду "Народна Армія" через напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова, який нещодавно відбувся в Дніпрі.
Про це Зозуля повідомив у соцмережі Instagram.
"Ми з фондом взяли невелику паузу, бо вчора нашому розлюченню не було меж. Як уже всім відомо, вчора на нашого друга та члена команди "Народна армія" було скоєно напад. Серед білого дня, в присутності дружини та грудної дитини.
Діма з 2014-го року активно допомагав військовим і цивільним, а також особисто, зі зброєю в руках, боронив нашу країну в спецпідрозділі ГУР МО "Кракен".
Трохи про ситуацію.
Прогулюючись рідним Дніпром, Дмитро побачив велику кількість кремезних чоловіків у військовій формі і балаклавах, які супроводжували нардепа миколу тищенка. Того самого слугу народа, який тримав оборону Тайланду, поки Дмитро стримував ворога на сході України. Діма зробив цій банді зауваження, що перебувати в центрі міста зі зброєю та закритими обличчями недопустимо і це лякає людей.
Конфлікт спровокувала помічниця нардепа — Андрієвська Евеліна. Але це сьогодні вона помічниця, яка має відношення до слідчої комісії ВР по неефективному використанні державних коштів. А ще вчора ця мила особа була "внє палітікі" і каталась на концерти свого кумира григорія лєпса в окупований Крим.
Саме того лєпса, який відкрито підримує путіна, окупацію наших територій і війну проти України. Після абсолютно безпідставної істерики вищезгаданої особи, втрутились істоти в масках. Декого з них ми уже впізнали — це цубер костянтин андрійович 1984 р.н та ручний співробітник поліції — богдан. Наразі шукаємо інформацію про інших тітутошок.
Тому прошу, якщо вам відомо хто ще ховається за масками — поділитися з нами і допомогти упізнати усіх тварин причетних до цього ганебного вчинку ! Закликаємо представників силових органів, ЗМІ, політичних діячів, а головне Офіс Президента взяти на контроль цю справу та не спустити з рук цей кричущий випадок", — написав Зозуля.
На відео нападу було зафіксовано, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка.