Дуже багато попив нам крові: Маркевич пригадав, як працював з Зозулею

Український тренер Мирон Маркевич висловився щодо колишнього нападника збірної України Романа Зозулі, який виступав під його керівництвом у Дніпрі, назвавши його людиною з великої літери.

Про це тренер розповів у інтерв'ю Українському футболу.

"Я приїхав у Дніпро, з усіма знайомився, з ним також. Пам'ятав, що Роман дуже багато попив нам крові, граючи проти Металіста, при чому не тільки за Дніпро, а ще й за часів Динамо. Я на нього в Дніпрі вже розраховував як на одного з лідерів.

Було б більше таких людей, як Зозуля – жилося б нам набагато краще. Порядний, добрий, не підлий, людина з великої літери. На жаль, Романа трошки переслідували травми, він грав не так часто, як хотілось, але все одно забивав важливі голи: тому ж Аяксу та Шахтарю. Він – душа команди, боєць, що на полі, що поза ним – скромна людина. Зозуля став одним з лідерів Дніпра.

Чим відрізнявся Зозуля з-поміж інших форвардів? Гольовим чуттям! Він був як справжній стерв'ятник у штрафному майданчику. Пам'ятаю він Металісту забив такі два м'ячі, що важко було таке забивати, та й Шахтарю, коли Дніпро 4:1 переміг. Зараз і близько таких форвардів в Україні не бачу, щоб могли робити те, що робив Роман у свої найкращі часи. Роман приносив користь не тільки голами – він давав великі обсяги робіт і класно підігравав. Я би я знайшов місце на будь-якій позиції, тому що він за характером лідер, відпрацьовував від першої до останньої хвилини, не було такого, що ходив пішки чи стояв на полі. На жаль, травми Роману заважали, тому він багато пропустив", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, Зозуля перейшов у Дніпро з Динамо у 2011 році і виступав за команду до 2016 року. Нині Роман разом з Євгеном Коноплянкою працює над працевлаштуванням футболістів у власному агентстві.