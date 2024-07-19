Зоря розписала мирову з Локомотивою в товариському матчі

Луганська Зоря зіграла внічию з Локомотивою Загреб у товариському матчі в межах підготовки до сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Єдиний гол української команди на 18 хвилині зустрічі забив 24-річний Кирило Дришлюк.

Контрольний матч

19 липня

Зоря (Україна) — Локомотива Загреб (Хорватія) 1:1 (1:0)

Нагадаємо, раніше луганський клуб підписав австрійського центрального захисника та 24-річного словенця. Нещодавно повідомлялося, що Зоря та Динамо проведуть переговори щодо можливого входу в телепул.