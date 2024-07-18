Динамо та Зоря проведуть переговори щодо можливого входу в телепул
Київське Динамо та луганська Зоря проведуть переговори з представниками УПЛ ТБ щодо можливої співпраці.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Керівництво Української Прем'єр-ліги напередодні домовилося з Карпатами та Інгульцем і лише два клуби продовжують транслюватися на каналах 1+1 Media — Зоря та Динамо.
Зазначається, що ці клуби висунули додаткові умови для співпраці та незабаром сторони проведуть новий раунд переговорів.
Раніше в ТаТоТаке повідомили, що Дніпро-1 адресував лист Загальним зборам Української Прем'єр-ліги, у якому йдеться, що клуб знімається з турніру.