Динамо та Зоря проведуть переговори щодо можливого входу в телепул

Київське Динамо та луганська Зоря проведуть переговори з представниками УПЛ ТБ щодо можливої співпраці.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Керівництво Української Прем'єр-ліги напередодні домовилося з Карпатами та Інгульцем і лише два клуби продовжують транслюватися на каналах 1+1 Media — Зоря та Динамо.

Зазначається, що ці клуби висунули додаткові умови для співпраці та незабаром сторони проведуть новий раунд переговорів.

Раніше в ТаТоТаке повідомили, що Дніпро-1 адресував лист Загальним зборам Української Прем'єр-ліги, у якому йдеться, що клуб знімається з турніру.