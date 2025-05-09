Зоря втратила навіть теоретичні шанси на вихід у єврокубки сезону 2025/26

Зоря після нічиєї з Шахтарем у матчі 28 туру Української Прем'єр-ліги втратила навіть теоретичні шанси на єврокубки 2025/26.

Це єдина українська команда, крім Динамо і Шахтаря, у якої є особистий рейтинг.

Вихід луганського клубу в Лігу конференцій був би корисний для України посівом: Зоря б гарантовано була в посіві у перших двох кваліфікаційних раундах (другий і третій), і були б добрі шанси на посів у раунді плейоф (четвертий).

Водночас Олександрія, Полісся, Карпати, Кривбас, які претендують на вихід у Лігу конференцій – команди без особистого рейтингу (є лише рейтинг Асоціації) і, відповдіно, без шансів на посів (посів можливий при відбиранні рейтингу суперника – якщо вдасться пройти "сіяного").

У підсумку Зоря другий рік поспіль залишається без єврокубків після десятирічної серії виступів на міжнародній арені.

Водночас Олександрії залишилось набрати два очки у трьох турах, аби офіційно гарантувати собі друге місце УПЛ. Втім, все ще залежатиме від результату фіналу Кубку України, адже якщо Шахтар переможе Динамо, то вийде у Лігу Європи незалежно від місця в УПЛ.

Шахтар з 58 балами в активі посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату – відставання від другої Олександрії складає 5 пунктів. Зоря з 37 очками йде сьомою.

Раніше повідомлялося, що фінал Кубку України з футболу між Динамо та Шахтарем покажуть безкоштовно.